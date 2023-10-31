Задержание соучастника покушения на Царева и задержка ввода БелАЭС. Главное за 31 октября

Задержание соучастника покушения на Царева

Сотрудники ФСБ задержали соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Он, дал признательные показания. По данным спецслужбы, координатором покушения является 46-летний гражданин России, который по заданию СБУ организовал слежку и оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения.

Компенсация из-за задержки ввода БелАЭС

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия в частности предложила "варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций". Ранее сообщалось, что из-за задержки ввода первого и второго энергоблоков идут переговоры по корректировке условий кредитного соглашения.

В Росатоме заявили, что никогда не пытались ускорить процесс сооружения станции в ущерб требованиям безопасности. В госкорпорации почеркнули, что плотно взаимодействуют с партнерами и совместно решают вопросы, возникающие в ходе реализации проекта.

Создание биооружия в США

В США продолжается программа создания биологического оружия, заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что участие некоммерческой организации RAND в проектах ЦРУ указывает на несоответствие ее исследований обязательствам Вашингтона по нераспространению биооружия. По словам Кириллова, в марте 2023 года была утверждена новая стратегия Соединенных Штатов в области биопроизводства.

Задержание подозреваемых в убийстве в Волновахе

Подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе на юге ДНР задержали на 30 суток. По данным источника, срок увеличен из-за военного положения в регионе. 28 октября в городе была расстреляна семья из девяти человек, среди них двое детей. 30 октября правоохранители задержали двоих подозреваемых, ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

Запуск спортивной сети Desport

Компания APM, которая купила весь бизнес компании Decathlon Russia, запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Ассортимент постепенно будет расширяться за счет собственных торговых марок новой сети, а также других известных брендов, сообщили в АРМ. Первые торговые объекты откроются в декабре.