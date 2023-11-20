20 ноября, 15:00
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Умер Аман Тулеев

Смерть экс-губернатора Кузбасса и дело ФАС в отношении "Яндекса". Главное за 20 ноября

Аман Тулеев. Алексей Николький/ ТАСС
Аман Тулеев
© Алексей Николький/ ТАСС

Умер экс-губернатор Кузбасса

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Он возглавлял Кузбасс почти 21 год - с 1997 по 2018 год. После завершения политической карьеры Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. 

Дело в отношении "Яндекса" о нарушении закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО "Яндекс" за распространение недостоверной информации о стоимости услуг. В рекламе подписки "Яндекс.Плюс" указывалась более низкая цена со скидкой 44%. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе. 

Закрытие Финляндией границы с РФ

Финляндия планирует закрыть всю границу с Россией в ночь на 22 ноября, сообщила газета Iltalehti. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не может повлиять на ситуацию из-за отсутствия диалога с Хельсинки. В связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на госгранице Россия заявила послу Финляндии Антти Хелантере протест.

Задержание заместителя главы департамента Минприроды

В Минприроды сообщили о задержании замдиректора Департамента государственной политики и рeгулирования в сфере развития особо охраняемых природных тeрриторий ведомства Алексея Яковлева. Оперативные мероприятия связаны с его прeдыдущим местом работы в национальном парке "Таганай".

Допуск россиян до соревнований по конному спорту

Международная федерация конного спорта допустила россиян до соревнований. Спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе. Условия и сроки реализации этого решения представят в декабре 2023 года. 

Теги:
ФинляндияРоссияКемеровская областьУмер Аман Тулеев
© Информационное агентство ТАСС
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