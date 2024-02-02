Авария на ТЭЦ в Бишкеке и первые награждения "За доблестный труд". Главное за 2 февраля

Авария на ТЭЦ в Бишкеке

На ТЭЦ в Бишкеке, которая является одной из самых мощных в республике, произошла авария. В результате несколько микрорайонов остались без тепла и горячей воды. Пять сотрудников электростанции пострадали, трое из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Глава МЧС Киргизии Бообек Ажикеев сообщил, что власти рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе диверсию. По словам очевидцев, на теплоцентрали взорвался котел, после чего в старом здании станции начался пожар.

Первые награждения орденом "За доблестный труд"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива тульского Научно-производственного объединения (НПО) "Сплав" им. А. Н. Ганичева орденом "За доблестный труд". Эта награда выдается впервые. Коллектив НПО получил ее "за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ". Также орден вручили генеральному директору НПО "Сплав" Ринату Идрисову.

Старт выпуска платежных карт для иностранцев в РФ

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев сообщил, что банки РФ начали выпускать платежные карты для иностранных туристов в тестовом режиме. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что создание такой карты стимулирует туристический поток в регионах России.

Утверждение в РФ перечня расстройств психики, запрещающих некоторые виды деятельности

Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний, при которых запрещены некоторые виды деятельности. В него вошли шизофрения и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства), невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость, общие расстройства психологического развития. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Вызов временной поверенной в делах Эстонии в МИД России

МИД РФ выразил временной поверенной в делах Эстонии Яне Ванамельдер протест в связи с планами ее страны перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что "такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью".