Перестрелка у жилого комплекса на юге Москвы. Главное

На территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы 24 мая произошла перестрелка. По предварительным данным, ранения получили два человека, погибших нет.
- Очевидцы сообщили, что стрельба велась не менее 20 минут. По словам одного из местных жителей, перестрелка началась сразу, никаких ссор до нее не было.
- Участники конфликта скрылись на нескольких автомобилях, для розыска которых объявили план "Перехват".
- Как сообщил источник в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".
- СК задержал троих подозреваемых в перестрелке, еще более 15 участников и очевидцев допрошены. Сотрудники проведели обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружили огнестрельное оружие различной модификации. В конфликте участвовали жители Москвы и Оренбургской области.
- По информации источника в правоохранительных органах, задержали восемь человек, все они проверяются на причастность к перестрелке, в результате которой ранены два человека. По данным СК, ранения получил один человек.
- Причиной инцидента, по предварительным данным, стал бизнес-конфликт между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере.
- СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве.