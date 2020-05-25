Перестрелка у жилого комплекса на юге Москвы. Главное

На территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы 24 мая произошла перестрелка. По предварительным данным, ранения получили два человека, погибших нет.

Очевидцы сообщили, что стрельба велась не менее 20 минут. По словам одного из местных жителей, перестрелка началась сразу, никаких ссор до нее не было.

Участники конфликта скрылись на нескольких автомобилях, для розыска которых объявили план "Перехват".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".

СК задержал троих подозреваемых в перестрелке, еще более 15 участников и очевидцев допрошены. Сотрудники проведели обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружили огнестрельное оружие различной модификации. В конфликте участвовали жители Москвы и Оренбургской области.

По информации источника в правоохранительных органах, задержали восемь человек, все они проверяются на причастность к перестрелке, в результате которой ранены два человека. По данным СК, ранения получил один человек.

Причиной инцидента, по предварительным данным, стал бизнес-конфликт между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве.