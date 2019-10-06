Допинг, деньги и лицемерие. Интересы легкоатлетов на ЧМ в Дохе отодвинули на второй план

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Российские легкоатлеты показали одно из лучших в истории выступлений на чемпионате мира в Дохе. На счету выступавших в нейтральном статусе россиян оказалось шесть медалей - две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Но сам турнир к числу лучших приравнять сложно: решение провести его на Ближнем Востоке, в условиях экстремальной жары, при отсутствии зрительского интереса у жителей Катара изначально вызвало вопросы. Во время чемпионата их меньше не стало. Напротив, волна критики в адрес организаторов и руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) только усилилась.

На эту тему Глава IAAF оправдал обмороки марафонцев на чемпионате мира тем, что они знали, на что шли

Особенно им досталось за неуважительное отношение к марафонцам и ходокам, которые были вынуждены соревноваться в ночное время при 30-градусной жаре, в условиях повышенной влажности и духоты. Самих атлетов коробило, что высокопоставленные гости соревнований и руководство IAAF безмятежно наблюдали с обдуваемых свежим воздухом трибун за тем, как марафонцы и ходоки массово падали без сознания на асфальт, не в силах совладать с духотой. Достаточно сказать, что в женском марафоне до финиша дошли чуть больше половины участников. Омрачили чемпионат мира и допинговые скандалы. Американский спринтер Кристиан Коулман, завоевавший в Дохе две золотые медали, за месяц до старта турнира подозревался в нарушении антидопинговых правил по причине пропуска трех допинг-тестов, и лишь лазейка в правилах позволила ему избежать наказания. Под подозрение попала еще одна двукратная чемпионка ЧМ-2019 - голландка Сифан Хассан, тренер которой Альберто Салазар прямо по ходу турнира был дисквалифицирован на четыре года за распространение среди учеников смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона. Без флага, но с золотом Упомянутым спортсменам все сошло с рук, под удар по традиции попали российские легкоатлеты. За несколько дней до старта чемпионата мира совет IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что не позволило спортсменам выступить на турнире под флагом страны. История длится уже без малого четыре года, вопрос восстановления национальной федерации до этого переносился 11 раз, не было большой надежды и на то, что он будет решен в Дохе. В связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствия по ускоренной процедуре. Если дело дойдет до санкций, российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм 2020 года.

На эту тему Ласицкене - трехкратная чемпионка мира. Россиянка переписала историю прыжков в высоту

В такой ситуации совет IAAF решил не идти на послабления российской легкой атлетике и продлил отстранение, которое было одобрено конгрессом организации за два дня до старта турнира. В итоге чистые российские спортсмены, которые были вынуждены пропустить Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынуждены были уже второй чемпионат мира подряд соревноваться в нейтральном статусе. Всего допуск получили 30 россиян, из которых на старт не вышла только Дарья Клишина. Серебряный призер прошлого чемпионата мира по прыжкам в длину при подготовке к турниру повредила ногу и снялась с соревнований. Несмотря на это, россиянам удалось превзойти результат двухлетней давности. Если в Лондоне на их счету были одна золотая и пять серебряных наград, то теперь две золотые, три серебряные и бронзовая. Повторили свои результаты Мария Ласицкене и Сергей Шубенков. Первая победила в прыжках в высоту, второй завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами. Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в своей дисциплине. В финале соревнований ее главной конкуренткой неожиданно стала украинка Ярослава Магучих. 18-летняя спортсменка дважды обновила личный рекорд, и когда дошла до отметки 2,06 м, отказалась от продолжения борьбы, чем удивила многих. Ее личный тренер позднее объяснила, что для них прекратить соревнования после личного рекорда в порядке вещей. Ящик Пандоры Что касается Шубенкова, то его серебро сродни золоту. Все лето его преследовала череда травм, которые начались после падения на финише на турнире в Марокко после контакта с олимпийским чемпионом Омаром Маклеодом. По иронии судьбы, ямаец не устоял на ногах и в финальном забеге чемпионата мира, финишировав последним. Но по традиции он увлек за собой и соперника, бежавшего по соседней дорожке.

На эту тему Всем воздалось по заслугам. Шубенков завоевал серебряную медаль на ЧМ по легкой атлетике

На этот раз им оказался испанец Орландо Ортега. А вот американцу Гранту Холлоуэю он испортить забег уже не успел, и тот одержал победу. Первую на столь крупном турнире. Шубенков, бежавший по крайней дорожке, в итоге сумел без проблем финишировать с отставанием пять сотых секунды. IAAF же после апелляции испанской стороны пошла на прецедент - решила наградить второй бронзовой медалью Ортегу, поскольку Маклеод сбил того в момент, когда тот шел на третьем месте. Любопытным было решение вручить бронзу в метании молота поляку Войцеху Новицкому, который с помощью видеоповтора указал на то, что венгр Бенси Халаш во время выполнения "бронзовой" попытки вышел за пределы сектора. Поляк заявил, что это нанесло ему моральную травму и он не сумел улучшить свой результат в оставшихся пяти попытках. "Это прецедент [в истории с Ортегой], которым они открыли "ящик Пандоры", - сказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - То же самое произошло в метании молота. Спорных ситуаций на этом чемпионате вообще много. Странные судейские решения на этом чемпионате мира, это неправильно, надо судить объективно". Наследница Исинбаевой Еще одно российское золото - на счету Анжелики Сидоровой. 28-летняя россиянка уже давно пытается приблизиться к достижениям ее предшественницы в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, однако каждый раз на крупных соревнований ей не удавалось реализовать свой потенциал.

На эту тему Первая после Исинбаевой. Сидорова стала новой королевой в прыжках с шестом

В Дохе все сложилось удачно: в борьбе за первое место она установила личный рекорд - 4,95 м, оставив позади американку Сэнди Моррис. Российское серебро чемпионата мира есть и в активе ходоков. Его завоевал молодой челябинец Василий Мизинов. По его собственному признанию, справиться с более именитыми соперниками ему помогли как раз тяжелые погодные условия. Однако удовольствия участвовать в таких условиях мало. "Погода ужасная, организаторы сами бы попробовали пройти в таких условиях хотя бы минут 40 в спокойном ритме, - сказал спортсмен. - Надо было постоянно брать лед, вешать на шею охлаждающие галстучки, кепки. В итоге во время захода ты думаешь не о том, как показать результат, а о том, как бы дожить. Это все, конечно, мешает". Турнир Баршима Еще две медали россияне завоевали в мужских прыжках в высоту. В красивой борьбе они уступили любимцу катарской публики Мутазу Баршиму. Действующий чемпион мира, несмотря на отсутствие большого числа стартов по причине тяжелой травмы, на домашнем турнире сумел преодолеть планку на высоте 2,37 м, что стало лучшим результатом сезона. Хотя еще на отметке 2,33 м он был близок к тому, чтобы завершить борьбу за медали. Тогда казалось, что россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк точно поборются за золото, однако в итоге завоевали серебро и бронзу соответственно, установив попутно личные рекорды - 2,35 м.

На эту тему Катар едва не лишился золота. Акименко и Иванюк стали призерами в прыжках в высоту на ЧМ

Казалось, что весь чемпионат мира в Катаре проводился исключительно ради этого старта. За всю соревновательную неделю основная арена турнира - Международный стадион Халифа - еле заполнялся на половину. Даже во время королевской дистанции - мужского финала в беге на 100 м - трибуны были заполнены лишь на четверть. В пятницу, в день финала мужских прыжков в высоту, свободных мест было практически не найти. По такому случаю организаторы даже убрали часть баннеров с центральной трибуны, которые закрывали пустующие места в предыдущие дни турнира. Однако об отношении катарцев к легкой атлетике и ее понимании красноречиво сказала церемония награждения Баршима, которая должна была состояться вскоре после окончания соревнований. Когда призеры вышли за медалями, на трибунах практически никого не осталось. Неудобные вопросы Во время заключительной пресс-конференции президенту IAAF Себастьяну Коу пришлось непросто: его атаковали вопросами про отсутствие зрителей на трибунах, экстремальные погодные условия, допинговые скандалы, нарушение прав человека в Катаре и другие проблемы, которые сопровождали турнир. На все острые вопросы он отвечал уклончиво, делая акцент на результатах соревнований, которые свидетельствуют, что медалистами чемпионата мира стали представители более 40 стран, в Дохе были установлены десятки континентальных и национальных рекордов, один мировой рекорд, который теперь принадлежит американке Далайле Мухаммад в беге на 400 м с барьерами (52,16 секунды).

На эту тему Шляхтин: легкоатлеты России сумели достичь на ЧМ очень хорошего результата вопреки всему

В общем, у Коу все хорошо, хотя были "вызовы". А про обмороки марафонцев и ходоков он и вовсе намекнул, что это их проблемы. "Топовые спортсмены, которые приехали сюда, были хорошо подготовлены. Они понимали, с какими вызовами столкнутся", - заявил британец. Такая реакция Коу может быть понятна: ему надо всячески защищать выбор Катара местом проведения чемпионата мира, который не все считают чистым. В прессе неоднократно сообщалось о коррупционном расследовании этого дела, которое относится к временам правления в IAAF сенегальца Ламина Диака. Тот сейчас находится под следствием, в то время как Коу на тот момент был вице-президентом организации, и его репутация в связи с расследованием также находится ударом. Если бы он принял решение отказаться от проведения турнира в Катаре, это было бы явным свидетельством коррупционного следа в этой истории, которая еще не закончена. Так что сейчас ему ничего не оставалось, кроме как делать хорошую мину при плохой игре. Когда же дело доходило до обсуждения допинговых вопросов, он переадресовывал вопрос в независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU). Вопреки давлению Что же касается российских легкоатлетов, то они в непростых условиях продемонстрировали хорошее выступление. "Это была одна команда, каждый выступил в меру своих возможностей, - сказал глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. - Не надо забывать, что наши спортсмены преодолели немало препятствий на пути в Катар, пройдя множество фильтров, будучи нейтральными атлетами. И вопреки жесточайшему давлению, мы сумели добиться очень хорошего результата и превзойти показатели предыдущего чемпионата мира, который проходил два года назад в Лондоне". Тогда россияне также завоевали шесть наград - одну золотую и пять серебряных. Сборная США заняла по итогам турнира в Катаре первое место в общекомандном зачете, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые медали. Второе место заняла сборная Кении (5-2-4), третье - команда Ямайки (3-5-4).