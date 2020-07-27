Нестандартные решения. Как футболисты "Динамо" впервые за пять лет пробились в еврокубки

"Динамо" на протяжении многих лет является одним из самых противоречивых клубов России. Перед каждым сезоном часто сменяющееся руководство клуба кормит болельщиков обещаниями о высоких местах, но чаще всего это выливается в провалы, кучу потраченных впустую денег из государственного бюджета, частые смены тренеров и массовые недовольства болельщиков. Все это сопровождало команду в первой половине сезона. В летнее трансферное окно бело-голубые потратили на трансферы больше €30 млн. Примерно две трети от этой суммы ушли на Максимилиана Филиппа (€20 млн). Перед началом сезона председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев по традиции, но в более осторожной формулировке заявил, что "задача "Динамо" — бороться за попадание в еврокубки".

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Почти все приобретенные летом футболисты сыграли ниже ожиданий, своих возможностей и цены. Филипп стал лучшим бомбардиром команды с восемью голами, но пять из них забил с пенальти. Большую часть сезона он играл на позиции плеймейкера, при этом отдал только одну голевую передачу. Себастьян Шиманьский в 22 играх забил один мяч, столько же на счету Клинтона Н'Жи. За двух атакующих полузащитников в сумме бело-голубые выложили более €10 млн. Сергей Паршивлюк больше лечился, чем играл. Хорошим можно назвать только приобретение Ивана Ордеца на правах свободного агента. Украинский защитник при Хохлове не попадал в состав, а после прихода Кирилла Новикова раскрылся и стал незаменимой фигурой в центре обороны. Арендованные Шарль Каборе, Оскар Хильемарк и Сильвестр Игбун также выступили намного ниже своих возможностей. А Рамиль Шейдаев своей игрой вызывал только раздражение динамовских болельщиков и смех поклонников других команд. Азербайджанский форвард, как и защитник Игорь Калинин, не доиграл сезон до конца. Проблемой на старте послужило и то, что подавляющее большинство футболистов пополнили состав уже по ходу чемпионата. Если добавить ко всему сказанному непродление контракта с Евгением Луценко, трансферную кампанию можно назвать провальной. Луценко на правах свободного агента перешел в тульский "Арсенал" и забил 15 мячей, уступив в гонке бомбардиров только Сердару Азмуну и Артему Дзюбе из "Зенита" (по 17 голов). Динамовцы же всего забили 27 голов в чемпионате — меньше мяча в среднем за игру. Поздняя отставка Хохлова После первых десяти матчей "Динамо" потеряло, казалось бы, все. Под руководством Дмитрия Хохлова бело-голубые одержали только две победы — над "Уралом" и "Тамбовом" при упущенной на последних минутах победе в Туле и четырех домашних поражениях. Если неудачи в матчах с "Локомотивом" и "Зенитом" можно понять, то поражения от "Рубина" и "Сочи" и ничья с "Уфой" при невнятной игре никаким оправданиям не подлежат.

После поражения от "Сочи" в 10-м туре на пресс-конференции Хохлов признался, что у него не получилось в "Динамо". По этим словам понятно, что главный тренер был готов к отставке и, возможно, даже сам написал заявление. Однако со сменой главного тренера руководство бело-голубых тянуло и запоздало. Хохлов возглавлял команду еще три матча. За это время динамовцы успели вылететь из Кубка России, проиграв команде Футбольной национальной лиги "Луч", и потерпеть два поражения в чемпионате — от "Ростова" и "Оренбурга". Команда выглядела неуправляемой, а Хохлов наудачу тасовал состав, как колоду карт, надеясь достать джокера. "Динамо" помог перерыв на игры сборных, который наступил после 12 туров. Во время паузы в отставку был отправлен и Хохлов, и спортивный директор Роман Орещук. Бело-голубые располагались на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. А новому рулевому Кириллу Новикову предстояло начать свою работу тяжелейшими матчами с "Краснодаром" и ЦСКА. Кандидатура Новикова изначально воспринималась скептически. Зачастую проблемы, с которыми столкнулось "Динамо", в совокупности с назначением неопытного специалиста и напряженной обстановкой в коллективе ведут к самым плачевным последствиям — вылету в низший дивизион. Новиков, которому на момент назначения было 38 лет, никогда не работал со взрослыми командами. Ранее он тренировал молодежную команду "Динамо" и детей в клубной академии. Перед новым наставником ставилась одна задача — сохранить прописку в РПЛ.

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Однако молодой тренер, в штабе которого работает и его отец, оказался хорошим мотиватором и быстро сумел наладить атмосферу в коллективе и принести результаты. Новиков поменял и схему, перестроившись на игру в три центральных защитника и введя в основной состав Ордеца. В первых шести матчах под его руководством динамовцы одержали четыре победы при двух ничьих. Причем обыграны были ЦСКА, "Ростов", "Локомотив", а также неудобный для "Динамо" казанский "Рубин". Завершили осеннюю часть динамовцы разгромным поражением в Санкт-Петербурге от "Зенита". Но к тому моменту команда уже расположилась в середине таблицы и не рассматривалась кандидатом на вылет. Будь руководство "Динамо" более решительным, возможно, под руководством Новикова команда смогла бы побороться и за Кубок страны, а также за более высокое место в чемпионате. Проблемы в позиционной атаке Новикова можно назвать главным героем сезона для "Динамо" с точки зрения результатов команды. По соотношению качество игроков/результат тренер "Динамо" должен войти в тройку лучших по итогам сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги. По количеству очков во втором круге бело-голубые заняли третье место, уступив только "Зениту" и "Локомотиву". Однако по качеству игры к команде по-прежнему есть вопросы.

Для бело-голубых этот сезон стал первым на новом стадионе в Петровском парке, но родные стены команде не помогли. "Динамо" одержало всего четыре победы в 15 матчах, забив только 12 мячей. Хорошего итогового результата удалось достичь благодаря удачной игре в гостях. По количеству очков, набранных на выезде, динамовцы уступили только "Зениту" и "Локомотиву", поделив третье место с ЦСКА. Под руководством Новикова "Динамо" успешно сыграло с лидерами. Были обыграны "Ростов" и "Локомотив", а во встречах с ЦСКА и "Краснодаром" бело-голубые набрали четыре очка. В контратаки команда Новикова убегала хорошо, хоть и зачастую не реализовывала множество моментов. При этом в играх с командами нижней части таблицы вырисовывались серьезные проблемы. Команды, уступающие "Динамо" в классе, предпочитали закрываться и действовать от обороны. При такой игре у команды Новикова возникали проблемы, следствиями которых стали домашние поражения от "Арсенала" и "Оренбурга", ничья с "Ахматом" и проигрыш "Уралу". Динамовцы мало забивали и практически не создавали моментов у чужих ворот. Сказывалось отсутствие полузащитников, способных отдать обостряющую передачу вперед, и игроков, способных обыграть соперника один в один. Бело-голубые действовали слишком примитивно. Не решила эту проблему и покупка в зимнее межсезонье нападающего Николая Комличенко. На его счету три гола в 11 матчах, два из которых — с пенальти. Показатель для центрфорварда, мечтающего попасть в состав сборной России на чемпионат Европы 2021 года, неудовлетворительный.

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В восьми встречах после перерыва, связанного с пандемией, динамовцы только в одной игре сумели отличиться с игры. Остальные мячи были забиты с пенальти и благодаря автоголу. Безусловно, этому поспособствовала вспышка коронавируса у игроков атакующей группы Н'Жи и Шиманьского, да и Филипп с Комличенко подошли к заключительному отрезку не в оптимальных кондициях после повреждений. Но для команды, претендующей на еврокубки, это не должно служить оправданием. Новиков зарекомендовал себя как тренер, который не боится принимать нестандартные решения. В игре с "Сочи" он не побоялся заменить Филиппа после того, как выпустил его на замену, а защитник Тони Шуньич был удален с поля. Ход выглядел логичным: у немца игра в тот день не пошла. После того как Филипп не пожал руку главному тренеру, казалось, что конфликт неизбежен, однако уже в следующем матче Новиков выпустил его с первых минут. На предпоследнюю игру с "Краснодаром" главный тренер вовсе выпустил футболистов, редко попадающих в основной состав, за что сначала подвергся критике. Однако динамовцы одержали победу, которая гарантировала им шестое место. Плюсы и минусы участия в еврокубках "Динамо" будет стартовать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Для попадания в групповой этап бело-голубым предстоит пройти трех соперников. Сделать это весьма непросто для любой российской команды в любом состоянии. Динамовский клубный рейтинг за годы неучастия в еврокубках исчез и равен нулю. "Динамо" зайдет с рейтингом страны 9,109 балла. Это точно позволит быть сеяной командой во втором квалификационном раунде, а вот в третьем — уже не факт. В случае победы, в двух противостояниях в раунде плей-офф динамовцы однозначно будут несеяными и получат в соперники сильную команду.

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Даже сеяный статус в стартовой игре не гарантирует легкого соперника. Год назад "Арсенал" дважды уступил азербайджанскому "Нефтчи" и выбыл из борьбы. Из-за пандемии Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был вынужден сжать календарь, из-за чего квалификационные противостояния будут проходить в формате одного матча и, скорее всего, без зрителей. Таким образом, "Динамо" может даже и не сыграть в еврокубках на новом стадионе. Не получат редкой возможности увидеть "Динамо" в матчах с европейскими командами и болельщики. На данный момент российских граждан практически не пускают в европейские страны. Если для футболистов придумают прилет в "чистую зону" и передвижение в ней, то болельщикам попасть хотя бы в город будет при большинстве раскладов жеребьевки крайне проблематично. Шансов на выход в групповой турнир у "Динамо" будет слишком мало, при этом придется потратить силы на лишние матчи в начале сезона. С учетом того, что календарь из-за позднего начала чемпионата будет уплотнен, это может снова негативно сказаться на старте в чемпионате. Бело-голубые могут пойти по своему уже обычному пути: плохое начало сезона плюс вылет из еврокубков, следующие за этим недовольства болельщиков и смена тренера. Участие в еврокубках может помочь "Динамо" в трансферной кампании. Бело-голубые могут заманить еврокубками более качественных игроков за меньшие деньги. А усиливать состав необходимо по всем позициям. В межсезонье практически точно команду покинут три центральных полузащитника (Каборе, Нойштедтер и Хильемарк). По-прежнему для серьезных задач необходим хороший плеймейкер и фланговые игроки, которые смогут помочь Комличенко раскрыть лучшие качества. Три основных центральных защитника команды довольно возрастные, а на правом фланге обороны у "Динамо" большие проблемы с отсутствием Паршивлюка.

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