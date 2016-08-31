Минобороны опубликовало видео финального этапа внезапной проверки армии России

Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео финальной фазы внезапной проверки боеготовности войск трех военных округов. Как сообщило военное ведомство, на полигонах Ашулук и Капустин Яр зенитные полки осуществили практические пуски ракет по мишеням различного класса.

Экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили боевые упражнения по проведению совместных стрельб из корабельных артиллерийских установок и отработали комплекс мероприятий поисково-спасательного обеспечения.

Что было проверено

Внезапная проверка проводилась в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ с 25 по 31 августа.

В ней участвовали войска Южного, Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования Воздушно-космических сил, Командования Воздушно-десантных войск.

В ходе проверки осуществлялась переброска войск на большие расстояния (свыше 2000 км) авиационным, железнодорожным и морским транспортом для выполнения задач в назначенных районах.

Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения выполнили стрельбы на незнакомых полигонах юга страны.

Зенитные ракетные полки на полигонах Ашулук и Капустин Яр осуществили практические пуски ракет по мишеням различного класса.

Авиация ВКС трех военных округов выполнила задачи несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, прикрытию колонн техники с воздуха и нанесла ракетно-бомбовый удар по условным наземным целям.

Экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили боевые упражнения по проведению совместных стрельб из корабельных артиллерийских установок и отработали комплекс мероприятий поисково-спасательного обеспечения.

Органы военного управления, соединения и воинские части материально-технического обеспечения выполняли задачи по всестороннему обеспечению войск.

Были проведены мобилизационные мероприятия, в том числе резервистов, осуществлена поставка автомобильной техники в целях формирования воинских частей территориальной обороны.

С военнослужащими подразделений территориальной обороны проведены военные сборы.

Органы военного управления совместно с федеральными органами исполнительной власти отработали вопросы перевода ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса на военное время.

Для финансового обеспечения военнослужащих на полигонах впервые были развернуты полевые подразделения Банка России.

Проверка проводилась в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.