Минобороны опубликовало видео финального этапа внезапной проверки армии России

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Минобороны России опубликовало видео финальной фазы внезапной проверки боеготовности войск трех военных округов. Как сообщило военное ведомство, на полигонах Ашулук и Капустин Яр зенитные полки осуществили практические пуски ракет по мишеням различного класса.
Экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили боевые упражнения по проведению совместных стрельб из корабельных артиллерийских установок и отработали комплекс мероприятий поисково-спасательного обеспечения.
Внезапная проверка проводилась в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ с 25 по 31 августа.
В ней участвовали войска Южного, Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования Воздушно-космических сил, Командования Воздушно-десантных войск.
Проверка проводилась в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.