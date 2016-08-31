Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны опубликовало видео финального этапа внезапной проверки армии России

Армия и ОПК
31 августа, 16:53 UTC+3
Проверка боеготовности проводилась в рамках подготовки к масштабным учениям "Кавказ-2016"
Материал из 1 страницы

Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео финальной фазы внезапной проверки боеготовности войск трех военных округов. Как сообщило военное ведомство, на полигонах Ашулук и Капустин Яр зенитные полки осуществили практические пуски ракет по мишеням различного класса.

Экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили боевые упражнения по проведению совместных стрельб из корабельных артиллерийских установок и отработали комплекс мероприятий поисково-спасательного обеспечения.

Что было проверено

25 августа Армия и ОПК
Зачем армию России подняли по тревоге

Внезапная проверка проводилась в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ с 25 по 31 августа.

В ней участвовали войска Южного, Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования Воздушно-космических сил, Командования Воздушно-десантных войск. 

  • В ходе проверки осуществлялась переброска войск на большие расстояния (свыше 2000 км) авиационным, железнодорожным и морским транспортом для выполнения задач в назначенных районах.
  • Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения выполнили стрельбы на незнакомых полигонах юга страны.
  • Зенитные ракетные полки на полигонах Ашулук и Капустин Яр осуществили практические пуски ракет по мишеням различного класса.
  • Авиация ВКС трех военных округов выполнила задачи несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, прикрытию колонн техники с воздуха и нанесла ракетно-бомбовый удар по условным наземным целям.
  • Экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили боевые упражнения по проведению совместных стрельб из корабельных артиллерийских установок и отработали комплекс мероприятий поисково-спасательного обеспечения.
  • Органы военного управления, соединения и воинские части материально-технического обеспечения выполняли задачи по всестороннему обеспечению войск.
  • Были проведены мобилизационные мероприятия, в том числе резервистов, осуществлена поставка автомобильной техники в целях формирования воинских частей территориальной обороны.
  • С военнослужащими подразделений территориальной обороны проведены военные сборы.
  • Органы военного управления совместно с федеральными органами исполнительной власти отработали вопросы перевода ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса на военное время.
  • Для финансового обеспечения военнослужащих на полигонах впервые были развернуты полевые подразделения Банка России.

Проверка проводилась в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.

Смотрите также
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
5
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
6
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
7
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
Темы дня
Реклама