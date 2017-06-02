Трамп против климата: чем грозит выход США из Парижского соглашения

1 июня президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату.

Американский лидер подчеркнул, что "не может с чистой совестью поддерживать соглашение, которое наказывает Соединенные Штаты". По мнению главы государства, договор перераспределяет американские богатства в пользу других стран, исполнение соглашения могло обернуться для страны потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

"Драконовское бремя"

"С сегодняшнего дня США прекратят выполнение рекомендательного Парижского соглашения и избавятся от драконовского финансового и экономического бремени, которое оно накладывает на нашу страну", — заявил Трамп.

При этом он заверил, что США "будут продолжать заботиться об окружающей среде". "Мы выходим, но мы либо начнем переговоры о присоединении к этому документу заново (на других условиях), либо будем рассматривать совершенно новую сделку на тех условиях, которые будут выгодны Соединенным Штатам, их предпринимательству, работникам, людям, налогоплательщикам", — добавил президент.

"Я избран представлять граждан Питтсбурга"

Многие, включая собственную дочь Трампа Иванку и его зятя Джареда Кушнера, пытались переубедить его. И прежде вашингтонские СМИ даже утверждали, что им это удалось. Но в итоге президент заявил, что действует в интересах американских избирателей, и обещал пересмотреть любое соглашение, которое им не отвечает. "Я был избран, чтобы представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа", — сказал он.

Решение Трампа стало победой политического советника главы государства Стива Бэннона, которого в Вашингтоне считают одной из самых влиятельных фигур в Белом доме, отмечает сетевое издание The Daily Beast.

То, как Бэннон повлиял на принятие Трампом решения по Парижскому соглашению, сравнивают с ситуацией вокруг присоединения США к Киотскому протоколу при Джордже Буше — младшем. Тогда на решении отказаться от ратификации Киотского протокола фактически настоял вице-президент Дик Чейни.

Другой подход В целом отношение нового хозяина Белого дома к вопросам экологии значительно отличается от подхода его предшественника — экс-президента США Барака Обамы. По мнению Трампа, защита окружающей среды — важная задача, но ее выполнение не должно сопровождаться ненужными затратами, которые становятся финансовым бременем для американских граждан. Всего через несколько дней после вступления в должность Трамп подписал указ о возобновлении строительства магистрали, по которой нефть из штата Северная Дакота должна поступать в крупное нефтехранилище в штате Иллинойс. Сторонники строительства нефтепровода утверждают, что он укрепит энергетическую независимость США. Противники проекта ссылаются на возможные катастрофические последствия в случае разлива нефти.

Трамп также поставил свою подпись под совместной резолюцией обеих палат Конгресса США, отменяющей требование дополнительной защиты чистоты рек и каналов рядом с угольными шахтами. Ограничение заключалось в обозначении вокруг водоемов защитной зоны шириной 30 метров, в пределах которой не должно было быть никаких следов пребывания промышленных предприятий, осуществляющих поблизости добычу угля.

В феврале Сенат Конгресса США утвердил на посту руководителя Федерального агентства по охране окружающей среды юриста Скотта Прюитта, который в прошлом более десятка раз подавал судебные иски в отношении этого ведомства. Также сообщалось, что Трамп может сократить бюджет агентства на $1 млрд.

28 марта Трамп подписал указ об отмене регулирования, введенного Обамой в целях борьбы с изменением климата. Указ Обамы требовал сократить выбросы в атмосферу, производимые электростанциями (преимущественно угольными). Против этого плана выступали лоббистские организации, защищающие интересы энергетиков, и штаты, где находится большое количество угольных электростанций.

"Отказ от будущего": реакция на решение Трампа

Решение Трампа вызвало резкую реакцию как международного сообщества, так и внутри страны.

Бывший президент США Барак Обама считает, что администрация его преемника "отказывается от будущего". Мировые лидеры также подвергли его критике.

Из-за принципиального несогласия с этим решением состав Форума стратегии и политики при президенте США покинул генеральный директор американского конгломерата The Walt Disney Company Роберт Айгер. Аналогичное заявление сделал предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX. Он вышел из нескольких консультационных органов при Белом доме, которые занимаются, в частности, созданием рабочих мест в высокотехнологичной сфере, стратегическим планированием и развитием инфраструктуры.

Сожаление по поводу решения Трампа высказали немецкий канцлер Ангела Меркель, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик и многие другие политики.

"За ночь не выйти"

При этом немедленно выйти из соглашения Соединенные Штаты не могут. На это потребуется несколько лет.

Согласно условиям договора, выход из него возможен через три года после его вступления в силу и через год после уведомления депозитария (депозитарий — генеральный секретарь ООН). Таким образом, Трамп запустил длительный процесс, который вряд ли завершится до ноября 2020 года. Американские СМИ не исключают, что этот вопрос станет одной из главных тем дебатов на следующих президентских выборах, которые как раз должны состояться в этом месяце.

Хотя у Соединенных Штатов есть и другой, более радикальный вариант — покинуть Рамочную конвенцию об изменении климата. Страна, вышедшая из конвенции, считается также вышедшей из соглашения.

Без США: как выход одного из крупнейших эмитентов может повлиять на договор

Согласно Парижскому соглашению, к 2025 году США должны были сократить выбросы парниковых газов на 26–28% по сравнению с уровнем 2005 года. С отказом Штатов от соглашения достигнуть его целей по сдерживанию роста температуры на планете будет труднее.

Дело в том, что США — второй по объему источник выбросов углекислого газа в мире после Китая. Согласно базе данных по выбросам Европейской комиссии, в 2015 году выбросы страны составили 5,1 млн килотонн углекислого газа — это больше, чем все 28 стран Европейского союза вместе взятые.

Решение Трампа может привести к тому, что температура на планете к 2100 году увеличится дополнительно на 0,3 градуса по Цельсию, предварительно прогнозируют во Всемирной метеорологической организации.

Кроме того, выход США из договора может повлечь за собой уменьшение помощи развивающимся странам в борьбе с изменениями климата. Дело в том, что, согласно Парижскому соглашению (в отличие от Киотского протокола, который оно призвано сменить в 2020 году), обязательства по сокращению выбросов парниковых газов берут на себя не только развитые, но и развивающиеся страны. А им для этого нужна помощь. В 2010 году для этого под эгидой ООН был создан "Зеленый климатический фонд". Средства для него выделяются по большей части развитыми государствами. Планируется, что к 2020 году объем фонда должен составить $100 млрд, однако пока в нем чуть более $10 млрд. Трамп подчеркнул, что выход из Парижского соглашения включает в себя прекращение внесения определенного вклада государства в "Зеленый климатический фонд" ООН. По мнению американского президента, это "стоит Соединенным Штатам целое состояние".

Кроме того, высказывались опасения, что пример США может подтолкнуть к выходу из договора других участников. Но Китай, в частности, уже заявил о том, что не намерен так поступать. Лидеры ФРГ, Франции и Италии выступили с совместным заявлением о том, что пересмотра Парижского соглашения по климату быть не может.

"Мы полагаем, что достигнутое в Париже в декабре 2015 года соглашение является необратимым, и мы убеждены в том, что новых переговоров по Парижскому соглашению быть не может, поскольку это жизненно важный инструмент для нашей планеты, для общества и экономики", — отмечается в сообщении.

Мария Сметанникова