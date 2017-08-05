Тиллерсон отправляется в турне в Азию, где обсудит КНДР и встретится с Лавровым

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу начинает свое азиатское турне, в рамках которого он посетит Манилу, Бангкок и Куала-Лумпур, чтобы обсудить в международном и двустороннем форматах урегулирование ракетно-ядерной проблемы КНДР и другие региональные вопросы.

Кроме того, у него запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая станет первой после вступления в силу нового американского закона об ужесточении санкций в отношении РФ.

Работа с АСЕАН

Как уточнила ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, шеф американской дипломатии будет находиться в этой поездке с 5 по 9 августа. В столице Филиппин он примет участие в Региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности, министерском совещании Восточноазиатского саммита и других многосторонних и двусторонних встречах.

"Госсекретарь Тиллерсон встретится с коллегами и обсудит спектр вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова, обеспечение безопасности на море и борьбу с терроризмом", - отметила Науэрт.

Позже, на специальном брифинге для журналистов, и. о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон отметила, что новая американская администрация весьма активно взаимодействует с Юго-Восточной Азией.

"У нас было много посещений этого региона, было сделано много заявлений в поддержку АСЕАН", - сказала дипломат, назвав Ассоциацию "очень важным элементом структуры региональной безопасности". Более того, продолжила Торнтон, одной из задач АСЕАН является предотвращение конфликтов.

Представитель Госдепа также подтвердила, что положение в Южно-Китайском море "будет находиться в центре внимания на предстоящих встречах" в Маниле по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита. Предполагается, что на "этих министерских встречах" будет завершена разработка регионального кодекса поведения АСЕАН и Китая, касающаяся действий на море, уточнила дипломат.

Она не отрицала, что у Тиллерсона состоятся в Маниле и двусторонние встречи, в том числе, видимо, с главой МИД КНР Ван И.

Дискуссии с КНДР не будет

В то же время никаких контактов с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который также прибудет на Филиппины, у Тиллерсона не запланировано. "У госсекретаря нет планов встречаться с министром иностранных дел Северной Кореи в Маниле. Я не ожидаю, что это произойдет", - сказала Торнтон.

По ее словам, Вашингтон надеется, что КНДР на каком-то этапе в будущем все же решит начать "серьезное обсуждение с мировым сообществом" вопроса об отказе от ядерных и ракетных разработок, а также того, что Пхеньян "может рассчитывать приобрести взамен в результате этого решения". "[Но] в данный момент мы не усматриваем никаких признаков того, что северокорейская сторона готова вступить с нами в такую серьезную дискуссию", - резюмировала она.

Лицом к лицу с Лавровым

Ранее МИД РФ сообщил, что 3 августа по инициативе Тиллерсона состоялся телефонный разговор с Лавровым. Участники беседы договорились встретиться на полях форума АСЕАН в Маниле 6-8 августа. При этом Лавров в разговоре с Тиллерсоном призвал вовлеченные в противостояние из-за ситуации вокруг КНДР стороны к сдержанности.

О планах провести встречу с главой российского МИД Тиллерсон сообщил журналистам лично. "Я буду встречаться лицом к лицу с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные дни на полях совещаний в Маниле", - сказал Тиллерсон, выступая перед прессой в своем ведомстве.

Глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что он и Лавров уже беседовали по телефону после того, как Москва предписала Вашингтону сократить масштабы американского дипломатического присутствия в России.

"Я бы сказал, что наши разговоры после этих действий были профессиональными, агрессивности не было. Мне кажется, министр иностранных дел Лавров и я понимаем свои роли, понимаем свою ответственность. Я считаю, что он настолько же, насколько я, привержен попыткам найти пути, чтобы вернуть эти отношения [в нормальное состояние], сделать [Москву и Вашингтон] ближе друг к другу", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

Власти РФ приняли решение сократить число сотрудников американской дипмиссии после того, как Конгресс одобрил законопроект об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. На следующий день после этого, 28 июля, Лавров и Тиллерсон провели беседу по телефону.

Согласно сообщению российской стороны, глава МИД РФ подчеркнул, что решение уравнять число сотрудников диппредставительств двух стран было вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона", это был "вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях, назвав его при этом "ущербным".

Таиланд и Малайзия

Как отметила Науэрт, поездки в Таиланд и Малайзию будут в основном посвящены двусторонним делам. В Бангкоке Тиллерсон почтит память скончавшегося в октябре 2016 года короля страны Пумипона Адульядета и встретится с нынешним таиландским руководством.

"В Куала-Лумпуре он проведет встречи с должностными лицами, чтобы обсудить укрепление сотрудничества по целому ряду вопросов", - добавила Науэрт, напомнив, что в этом году двусторонним отношениям США и Малайзии исполняется 60 лет.

В целом предстоящее турне призвано подтвердить приверженность администрации Трампа "дальнейшему расширению и укреплению интересов США в области экономики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", подчеркнула представитель Госдепартамента.