20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы

ЛОНДОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Ограда Кенсингтонского дворца, расположенного в одноименном саду в центре Лондона, превратилась в четверг в место паломничества тысяч поклонников принцессы Уэльской Дианы (1961-1997), которая ровно 20 лет назад погибла в автокатастрофе в Париже.

ТАСС/Reuters

Как и в последний день лета 1997 года, когда весь мир потрясла новость о том, что "народная принцесса" скончалась в больнице, люди со всех уголков Великобритании, а также из других стран приезжают в Лондон, чтобы почтить память Дианы. Они возлагают букеты цветов к дому, где она когда-то жила и где теперь проживают ее сыновья, принцы Уильям и Гарри. Многие люди развешивают на ограду флаги Англии и Уэльса, обложки журналов с изображением принцессы, оставляют открытки, игрушки и даже специально испеченные к этой печальной дате торты, зажигают поминальные свечи.

По словам собравшихся, принцесса продолжает жить в памяти британцев, наверное, в большей степени, чем кто бы то ни было из членов королевской фамилии.

"Она была одной из нас"

Причина сохранения столь острых воспоминаний кроется в том, что она действительно оправдывала закрепившееся за ней определение "народная принцесса", оставаясь на самом деле куда ближе к народу, чем другие члены семьи Виндзоров. Диана по праву считается одним из символов конца XX века. Филантроп, благотворитель и икона стиля - она очаровывала своей теплотой многих людей, при этом прямолинейность всегда была ее отличительной особенностью. Без сомнения, Диане удалось изменить старомодный облик британской монархии и стать "королевой людских сердец", как и по сей день называют ее на родине.

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"Я живу неподалеку и 20 лет назад, когда друзья позвонили мне рано утром, около 8 утра, и сказали, что Дианы больше нет, первым делом я купила цветы и пришла сюда. Я сделала это, потому что любила Диану, она была совершенно иной, чем другие члены королевской семьи, непохожей на них, она вела себя так просто и обычно, словно была одной из нас", - рассказала корреспонденту ТАСС уроженка Словакии по имени Алена, которая на этот раз пришла к ограде Кенсингтонского дворца уже со своей пятилетней дочерью Исабель.

"Своей дочери я много рассказываю о принцессе, и мы смотрим с ней документальные фильмы о жизни Дианы", - рассказала Алена.

Среди людей, пришедших в четверг в Кенсингтонский сад, одной из самых примечательных фигур оказался 82-летний Терри Хатт из небольшого городка под Бристолем. Весь его гардероб - костюм, галстук, шляпа и ботинки были в расцветке британского флага. "Я несколько раз встречал Диану на различных мероприятиях, - рассказал Хатт, который сам оказывал помощь старикам, инвалидам и бездомным. - Я считал ее своим другом в течение многих лет, она была абсолютно выдающейся фигурой, очень доброй и человечной. Она давала всем свою любовь, дарила надежду".

Уильяма на трон

С ним полностью согласны Дорин из Лондона и Шерли из Кембриджа, пришедшие почтить память принцессы с букетами цветов в руках и в белых майках с изображением Дианы.

"Она была принцесса наших сердец, а ее жизнь - волшебной сказкой", - сказали женщины. Заметно, что свои собственные жизни они продолжают сопоставлять с жизнью Дианы, даже спустя два десятка лет после ее смерти. "Я вышла замуж в том же году, что и она", - сказала Дорин. "А мне на год меньше, чем сегодня было бы ей", - добавила Шерли.

Женщины также дали понять, что были бы счастливы видеть на британском троне старшего сына Дианы Уильяма, который стоит вторым в очереди престолонаследия после своего отца, принца Уэльского Чарльза. Диана вышла за него замуж в 1981 году, однако брак распался в 1992 году, после чего супруги жили раздельно, и завершился разводом в 1996 году. "Уильям очень похож на свою мать, его брат, Гарри, также копия Дианы - они добрые и искренние", - уверены Дорин и Шерли.

Визит в Россию

"Народная принцесса" успела в июне 1995 года побывать в России, посетив в Москве Тушинскую детскую больницу, которой она в рамках благотворительной помощи презентовала медицинское оборудование. В ходе ее визита в посольстве Великобритании в российской столице ей была вручена Международная Леонардо-премия, которой с 1992 года награждают меценатов и организаторов деятельности в гуманитарной сфере.

Диана была весьма популярна и в СССР, и в РФ, и ее приезду российская пресса уделила тогда большое внимание.

Противоречивая фигура

И все же, несмотря на всенародную любовь, принцесса Диана остается весьма противоречивой фигурой в общественном сознании, а ее действия продолжают оставаться предметом активного обсуждения в СМИ. С одной стороны, бесспорно, что в ее лице королевский дом избавился от присущих ему снобизма и показной чопорности и приобрел долю открытости и людской непосредственности. Благодаря Диане, визуальная дистанция между институтом монархии и подданными Ее Величества существенно сократилась. Это вызывало восторг у простых британцев, и недоумение у аристократии.

Несмотря на то, что принцесса Диана сама относилась к аристократическому роду Спенсеров, она либо не могла, либо просто не желала соблюдать давно устоявшиеся, но вместе с тем и устаревшие правила королевского этикета. При этом далеко не все ее действия можно назвать продуманными и практичными. Личная жизнь и откровения принцессы вызывали вопросы не только у членов королевской семьи, но и у представителей правительства и британской элиты в целом.

Аудио- и видеоматериалы с этими откровениями продолжают попадать в прессу и создают еще больше противоречий в отношении определения той роли, которую принцесса сыграла в британской истории. Так, например, в конце июля стало известно, что брат Дианы Чарльз Спенсер попросил Четвертый национальный телеканал британского ТВ не демонстрировать видеозапись с откровениями своей сестры, чтобы не причинять боль ее детям - принцам Уильяму и Гарри. Однако видеозапись, где принцесса призналась, сколь неприятны были ей первоначальные ухаживания со стороны будущего супруга, все-таки была продемонстрирована.

Однако для тысяч людей, которые в четверг приходят к ограде Кенсингтонского дворца, этих вопросов не существует. Они продолжают искренне любить "народную принцессу", которая оставила неизгладимый отпечаток в их душе.

ТАСС/Reuters