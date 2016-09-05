Путин: РФ готова восстанавливать отношения с Великобританией

ХАНЧЖОУ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия готова к восстановлению отношений с Великобританией, однако навязывать ничего не может. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Мы готовы восстанавливать отношения с Великобританией и идти с ними так далеко, как они этого захотят, но навязывать, конечно, ничего не собираемся, да и не можем за них решить в каком объеме нам восстанавливать отношения", - сказал Путин.