Путин: РФ готова восстанавливать отношения с Великобританией

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ХАНЧЖОУ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия готова к восстановлению отношений с Великобританией, однако навязывать ничего не может. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
"Мы готовы восстанавливать отношения с Великобританией и идти с ними так далеко, как они этого захотят, но навязывать, конечно, ничего не собираемся, да и не можем за них решить в каком объеме нам восстанавливать отношения", - сказал Путин.