Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: РФ готова восстанавливать отношения с Великобританией

Политика
5 сентября, 17:15 UTC+3
"Но навязывать, конечно, ничего не собираемся, да и не можем за них решить в каком объеме нам восстанавливать отношения", - сказал президент РФ
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия готова к восстановлению отношений с Великобританией, однако навязывать ничего не может. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Мы готовы восстанавливать отношения с Великобританией и идти с ними так далеко, как они этого захотят, но навязывать, конечно, ничего не собираемся, да и не можем за них решить в каком объеме нам восстанавливать отношения", - сказал Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20
Страны
Россия Великобритания
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашений
2
"Саммит с душой": итоги пресс-конференции Владимира Путина
3
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
4
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
5
Путин: РФ поддерживает позицию КНР в споре по островам в Южно-Китайском море
6
Дебютант КХЛ китайский "Куньлунь" выиграл второй матч подряд в регулярном чемпионате
7
Источник: несколько высокопоставленных офицеров полиции задержаны в Дагестане
Темы дня
Реклама