Россия призывает прекратить политические игры вокруг химического досье Сирии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия призывает международное сообщество прекратить политические игры вокруг химического досье Сирии и поддержать объективное расследование возможного применения химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом заявили в четверг в МИД РФ.

"Вновь призываем прекратить недостойные "политические игры" вокруг сирийского химического досье и предпринять шаги, на которых вот уже три недели настаивает Россия: направить непосредственно в Хан-Шейхун и на "Шайрат" группу специалистов, которая включала бы также представителей стран, не ослепленных ненавистью к законному правительству Сирии", - отметили в российском дипведомстве.

"Единственной реальной возможностью установить истину стало бы направление в Хан-Шейхун и на авиабазу "Шайрат", где якобы находился примененный в Хан-Шейхуне зарин, миссии ОЗХО по установлению фактов для расследования на месте с использованием всех методик, предусмотренных в КЗХО (Конвенции по запрещению химического оружия - прим. ТАСС) и мандате этой миссии", - указали в российском дипведомстве.

О французском докладе

В российском МИД также отметили, что доклад о предполагаемом применении химоружия в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля, представленный Францией по итогам национального расследования, вызывает много вопросов.

"Прежде всего, они касаются того, при каких обстоятельствах французская сторона получила пробы, отобранные, как утверждается, непосредственно на месте происшествия", - указали в российском дипведомстве.

В МИД РФ пояснили, что если пробы были действительно собраны в Хан-Шейхуне, то оказывается, что готовившие доклад французские спецслужбы имели свободный доступ в районы, которые контролируются связанными с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) вооруженными отрядами. Если же пробы были получены каким-то иным способом, то достоверность полученных в результате их анализа выводов вызывает вопросы.

Другие нестыковки доклада касаются утверждений об использовании гранаты для распространения зарина, хотя такой способ никогда не применялся в военном деле, а также ссылок на соответствие изученных проб "рецептуре" создания зарина в Сирии, хотя в арабской стране это вещество не изготовлялось, а были лишь прекурсоры для его создания.

В российском дипведомстве напомнили, что французский доклад стал третьей попыткой национального расследования событий в Хан-Шейхуне: ранее с похожими выводами уже выступили Турция и Великобритания. "Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием случаев его возможного применения - прим. ТАСС), либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении", - отметили в Министерстве иностранных дел.

Выводы Парижа

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявлял, что пробы, полученные французскими разведслужбами, говорят об использовании в Хан-Шейхуне отравляющего газа зарин. По словам министра, "есть сведения, указывающие на то, что данное отравляющее вещество было произведено в сирийской лаборатории". Эйро возложил ответственность за предполагаемую химатаку на режим сирийского президента Башара Асада.

Инцидент в Хан-Шейхуне

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.