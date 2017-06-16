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Генпрокуратура организовала проверки в трех регионах РФ после "Прямой линии" с Путиным

Политика
16 июня, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

От жителей Приморского края, Иркутской и Московской областей поступила информация о возможных нарушениях природоохранного законодательства

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ организовала проверку исполнения природоохранного законодательства в трех российских регионах по фактам обращений граждан во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.

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Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

"В ходе состоявшейся 15 июня "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным от жителей Приморского края, Иркутской, Московской областей поступила информация о возможных нарушениях природоохранного законодательства. В этой связи по поручению первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана прокурорами Приморского края, Иркутской, Московской областей организованы соответствующие проверки исполнения федерального законодательства", - сообщили в Генпрокуратуре.

Жители Находки Приморского края пожаловались на загрязнение атмосферного воздуха пылью, образующейся в результате перегрузки в портовом терминале каменного угля. В Иркутской области жители подняли вопрос о неправомерном ограничении доступа к водным объектам и водным ресурсам на территории поселка Хужир на острове Ольхон на Байкале. В Московской области особую обеспокоенность граждан вызвали факты размещения отходов и их сжигания вблизи микрорайона Павлино в Балашихе.

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