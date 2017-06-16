Генпрокуратура организовала проверки в трех регионах РФ после "Прямой линии" с Путиным

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ организовала проверку исполнения природоохранного законодательства в трех российских регионах по фактам обращений граждан во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

"В ходе состоявшейся 15 июня "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным от жителей Приморского края, Иркутской, Московской областей поступила информация о возможных нарушениях природоохранного законодательства. В этой связи по поручению первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана прокурорами Приморского края, Иркутской, Московской областей организованы соответствующие проверки исполнения федерального законодательства", - сообщили в Генпрокуратуре.

Жители Находки Приморского края пожаловались на загрязнение атмосферного воздуха пылью, образующейся в результате перегрузки в портовом терминале каменного угля. В Иркутской области жители подняли вопрос о неправомерном ограничении доступа к водным объектам и водным ресурсам на территории поселка Хужир на острове Ольхон на Байкале. В Московской области особую обеспокоенность граждан вызвали факты размещения отходов и их сжигания вблизи микрорайона Павлино в Балашихе.