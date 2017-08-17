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Постпред РФ при ООН назвал хорошим знаком примирительные заявления США и КНДР

Политика
17 августа, 0:31 UTC+3 ООН ООН 17, августа. /ТАСС

Василий Небензя считает, что урегулирования ситуации вокруг КНДР необходима дорожная карта

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ООН, 17 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает "хорошим знаком" примирительные заявления, прозвучавшие со стороны США и КНДР после серии взаимных угроз. В беседе с журналистами дипломат отметил, что Россия призывает обе стороны воздержаться от любых шагов, которые могут усугубить ситуацию.

"Мы слышали и видели некоторые примирительные слова в последние несколько дней. Это хороший знак, который говорит о том, что ситуация успокаивается. Мы подчеркиваем, что для выхода из нее необходимо политическое решение", - сказал дипломат.

По его словам, для урегулирования ситуации вокруг КНДР нужна дорожная карта. "На данный момент на столе есть только одна, она изложена в совместном российско-китайском заявлении от 4 июля", - сказал он, подразумевая предложение о заморозке северокорейской ядерной программы в ответ на приостановку США и Республикой Корея совместных военных учений.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Республики Корея.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Во вторник агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам. По информации ЦТАК, он заявил, что военные "должны быть всегда готовы к действию в любой момент, когда решит партия". Вместе с тем агентство ЦТАК отметило, что Ким Чен Ын "хочет еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки". Вскоре после этого Трамп опубликовал запись в Twitter, в которой назвал "мудрым и обоснованным" решение лидера республики Ким Чен Ына.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Небензя, Василий Алексеевич
Страны
США КНДР Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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