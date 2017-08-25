МЧС удвоит число водолазов для поиска пропавшего без вести в ДТП с автобусом на Кубани

ТАСС, 25 августа. Спасатели в субботу утром удвоят количество водолазов для поиска в Черном море рабочего, пропавшего после ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Об этом сообщил в пятницу и. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Капустин.

"Сегодня, оценив объем работы и ту акваторию, которую необходимо обследовать, принято решение удвоить количество водолазов на завтрашнее утро, чтобы охватить всю акваторию прилегающую", - сказал Капустин.

По словам начальника регионального главка МЧС Александра Тарарыкина, в настоящее время в поисках задействованы десять водолазов.

Поисковая операция на месте происшествия приостановлена до утра субботы. При этом, как сообщил ранее Тарарыкин, всю ночь будут проводиться "мониторинговые мероприятия", также продолжат поиски проходящие морские суда.

В пятницу утром в Темрюкском районе Краснодарского края в Черное море упал вахтовый автобус с рабочими. Изначально был опубликован список 18 погибших, позднее стало известно, что один человек из списка - Михаил Сороколетов - числится пропавшим без вести. Более 30 человек были спасены. Как отмечал начальник краснодарского главка МЧС, поиски осложняются тем, что никто точно не знает, сколько человек было в автобусе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого по нему проходят водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на перевозку рабочих. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП. Суббота, 26 августа, объявлена в Краснодарском крае днем траура.