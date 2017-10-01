Якутск оказался в шаге от энергетической катастрофы из-за ЧП на ГРЭС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Электроснабжение Якутска в кратчайшие сроки было восстановлено по резервным схемам после аварии на местной ГРЭС. В МЧС РФ уже отметили профессионализм спасателей, которым удалось предотвратить энергетическую катастрофу в обесточенном городе, где без света остались более 33 тыс. домов, а также семи муниципальных образованиях: Мегино-Кангаласском, Таттинском, Амгинском, Томпонском, Хангаласском, Чурапчинском и Усть-Алданском районах с общим населением 310 тыс. человек.

В воскресенье утром на построенной в 1970 году Якутской ГРЭС мощностью выработки 368 МВт электроэнергии и 548 Гкал/ час тепловой энергии, произошел хлопок с последующим возгоранием и разливом трансформаторного масла на площади 70 кв. м. Система аварийной защиты отключила все источники питания, газотурбинные установки не пострадали, но один человек с ожогами был помещен в реанимацию.

Оперативный контроль

Пожарно-спасательные подразделения Якутии предотвратили энергетическую катастрофу, которая могла бы оставить республику в условиях заморозков на длительный период не только без электричества, но и без тепла.

Пожар угрожал и газовым турбинам Якутской ГРЭС, но благодаря своевременному прибытию пожарно-спасательных подразделений удалось не дать огню распространиться на турбинный зал и защитить турбины от пожара.

Таким образом, в Якутии, где ночью уже установились минусовые температуры, удалось избежать серьезнейшей энергетической катастрофы.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что если бы огонь повредил хотя бы одну турбину, могли бы "наступить тяжелейшие последствия", резервная система не смогла бы обеспечить энергоснабжение котельных и водозаборов. В условиях заморозков 300-тысячный Якутск на длительное время остался бы без тепла и света.

Без социальной напряженности и режима ЧС

По мнению местных властей, прежде всего нужно было не допустить размораживания систем теплоснабжения в жилом фонде и на социальных объектах. С этой задачей, отмечают в администрации Якутска, также успешно справились все экстренные службы.

Так, например, к обследованию социальных объектов Якутска после отключений электроэнергии, тепла и воды было привлечено около 300 оперативных групп, в том числе 15 оперативных групп от пожарно-спасательных гарнизонов. Всего было задействовано 136 человек, 36 единицы техники, в том числе от МЧС - 71 человек, 16 единиц техники. Группы проверяли сохранность помещений, наличие порывов или замыканий с целью предотвращения возможных аварий. "Размороженных объектов экономики и жилых домов, а также социальной напряженности нет", - констатировали в ведомстве по итогам обследований.

Учитывая оперативную ликвидацию ЧС, режим чрезвычайной ситуации в Республике Саха (Якутия) введен не был. Ранее о необходимости введения ЧС сообщал Глава МЧС РФ Владимир Пучков. Глава ведомства подчеркнул, что все соответствующие службы должны в режиме ЧС выполнять возложенные задачи в полном объеме.

Как отмечает пресс-служба правительства республики, в связи со сложившейся ситуацией полиция переведена на усиленный режим несения службы, в ночное время газовые службы будут дежурить в частном секторе, в Якутске восстанавливается работа светофоров.

По временной схеме

Благодаря слаженным и оперативным действиям уже в 16:15 мск (22:15 местного времени) все потребители города Якутска стали получать электроэнергию по резервной схеме. В "Якутсэнерго" также сообщили, что Якутская ТЭЦ вошла в рабочий режим циркуляции теплоносителя в обслуживаемых кварталах столицы. Во временной схеме электроснабжения центральной группы административно-территориальных образований (улусов) и города Якутска задействовали районные дизельные электростанции, мощности Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2.

По данным МЧС, в понедельник, 2 октября, все школы и детские сады будут работать в Якутске в обычном режиме, а возобновление подачи электроэнергии в городские кварталы уже практически завершено.

"На всех объектах здравоохранения есть резервные источники энергии. Больных, которые находились на дому и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, перевезли в стационар. Перед всеми городскими и республиканскими службами поставлена задача обратить внимание на бесперебойную работу операционных и реанимаций в больницах", - отметили в пресс-службе мэрии.

Со светом, водой и теплом

Как отмечает пресс-служба правительства республики, в настоящее время энергообеспечение в Якутске восстановлено - на ГРЭС запущены четыре турбины суммарной мощностью 140 МВт. В населенных пунктах Амге, Чурапче, Борогонцы и Хандыге действуют резервные источники питания суммарной мощностью 30 МВт. За счет запуска двух турбин новой Якутской ГРЭС-2 суммарной мощностью 80 МВт возобновилось энергоснабжение Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов.

В пресс-службе отмечают, что водоснабжение в республиканской столице также восстановлено полностью.