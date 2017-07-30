На пути в Лондон: легкоатлеты РФ проверили свои силы перед ЧМ на первенстве страны

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. В Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике. Турнир стал генеральной репетицией для российских спортсменов перед мировым первенством, которое пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

В середине июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В итоге допуск к участию в чемпионате мира получили 19 россиян - Клавдия Афанасьева и Сергей Широбоков (оба - спортивная ходьба на 20 км), Виктор Бутенко (метание диска), Ирина Гордеева, Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Данил Лысенко (все - прыжки в высоту), Дарья Клишина и Александр Меньков (прыжки в длину), Александр Лесной (толкание ядра), Сергей Литвинов, Валерий Пронкин и Алексей Сокирский (все - метание молота), Илья Мудров, Ольга Муллина и Анжелика Сидорова (все - прыжки с шестом), Вера Ребрик (метание копья), Илья Шкуренев (десятиборье) и Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

Спортсмены были вправе пропустить национальный чемпионат, чтобы сконцентрироваться на подготовке к лондонскому турниру. Принять участие в национальном первенстве решили 11 легкоатлетов - Ласицкене, Бутенко, Пронкин, Сокирский, Иванюк, Лысенко, Гордеева, Муллина, Сидорова, Ребрик и Лесной. "Не буду соревноваться на турнире, потому что подготовка выстроена с прицелом на Лондон", - рассказал журналистам чемпион мира 2015 года Шубенков.

15-я победа Ласицкене и проблемы Сидоровой

По итогам национального первенства пятеро будущих участников чемпионата мира подтвердили свой класс, завоевав золото в Жуковском - Ласицкене, Лысенко, Бутенко, Ребрик и Пронкин.

Для Марии Ласицкене эта победа стала 15-й подряд в нынешнем сезоне. По ее словам, перед стартом лондонских соревнований она сконцентрирована на защите титула чемпионки мира, завоеванном в 2015 году. "Для меня главное - защитить свой титул в Лондоне и прыгнуть там достойно. Мысли о том, что мне предстоит выступать на чемпионате мира под нейтральным статусом, я убираю из своей головы, я готовлюсь выступать", - заявила она журналистам.

Хороший результат показал метатель молота Валерий Пронкин, который смог улучшить собственный рекорд и показать третий результат сезона в мире (79,82 метра). "Доволен тем, что побил собственный рекорд, психологически это очень важно, осталось это закрепить и добавлять. Буду стараться показать свой результат [на чемпионате мира], не меньше, буду стараться защитить себя и Россию", - сказал спортсмен.

Несмотря на плохую форму, чемпионом России стал метатель диска Виктор Бутенко. Изначально его участие в национальном первенстве не планировалось, но он решил проверить, на что способен в состоянии спада. "Я очень доволен своим выступлением, потому что у меня сейчас большой спад в тренировочных бросках, вообще не понимаю, что со мной происходит, все было нормально, в мае метал, думал, буду добавлять еще, а получилось только хуже. На тренировках я метаю максимум на 57 метров, хотя раньше метал на 66, так что я вышел проверить себя перед чемпионатом мира, чтобы понять, гожусь я хоть на что-то или нет", - рассказал легкоатлет.

Если победы Ласицкене, Пронкина и Бутенко были прогнозируемы, то выступление Анжелики Сидоровой в соревнованиях в прыжках с шестом стало неожиданностью. 26-летняя спортсменка, взвалившая на себя бремя лидерства после ухода из большого спорта Елены Исинбаевой, в Жуковском не смогла взять даже начальную высоту. "Конечно, беспокойство есть, чемпионат мира волнителен сам по себе, волнение есть всегда у всех, - рассказала Сидорова после соревнований. - Немного не ладится с техникой в этом сезоне, стараюсь привести это в порядок, но когда-то получается, когда-то нет, к сожалению".

Из результатов спортсменов, допущенных к участию в чемпионате мира, стоит отметить второе место Ольги Муллиной в прыжках с шестом, второе место Ильи Иванюка в прыжках в высоту, третье место Алексея Сокирского в метании молота и третье место Ирины Гордеевой в прыжках в высоту.

"Участники чемпионата мира находятся в хороших кондициях"

Жуковский впервые принял чемпионат России по легкой атлетике. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но место проведения было изменено в связи с тем, что столица Татарстана стала одним из четырех городов, который принял футбольный Кубок конфедераций.

Главный тренер национальной сборной Юрий Борзаковский отметил, что чемпионат России прошел на высоком уровне, свидетельством чему стали показанные спортсменами результаты. "Несмотря на сложившуюся ситуацию, которая длится уже не первый год, чемпионат России прошел на высоком уровне, судя по результатам, все на высоком уровне, все тренеры также довольны. Если бы этот турнир был отборочным к чемпионату мира, думаю, что мы собрали бы неплохую команду, которая могла бы неплохо выступить в Лондоне. Главное, что спортсмены и тренеры довольны, они показали хорошие результаты, это хороший задел на будущее", - отметил Борзаковский.

Тяжелая ситуация, в которой оказалась отечественная легкая атлетика, постепенно исправляется, главным является то, что удалось сохранить команду, считает Борзаковский. "Чемпионат России показал, что ребята в кондиции и готовы бороться. Я уверен в тех 19 спортсменах, которые поедут на чемпионат мира. Думаю, что они должны реализовать там себя и даже добавить, учитывая те результаты, которые они показывали в этом сезоне", - считает тренер.

На чемпионате мира 2015 года, который прошел в Пекине, российские легкоатлеты завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. На том турнире национальную сборную представил 71 спортсмен.