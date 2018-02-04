Российские хоккеисты обыграли "Спартак" в последнем матче перед отлетом в Южную Корею

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею накануне отъезда в Южную Корею на Олимпиаду обыграла в контрольном матче московский "Спартак", усиленный игроками национальной команды. Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счетом 2:1.

Национальная команда в советские годы нередко играла со "Спартаком", в российской же истории коллективы встречались второй раз. Предыдущий матч состоялся в конце декабря 1993 года в США на турнире в Миннеаполисе - тогда российская сборная выиграла со счетом 4:3.

В качестве последнего соперника перед отлетом в Южную Корею был выбран "Спартак". Все билеты на матч сборной и самого посещаемого клуба Москвы этого сезона были проданы, а свободные места на трибунах можно было объяснить лишь сложностью передвижения по Москве из-за снегопада. В итоге обе команды получили равную поддержку, хотя порой симпатии болельщиков однозначно были на стороне красно-белых.

Российских хоккеистов поддерживали не только болельщики, но и артисты. Шестеро солисток арт-группы "Сопрано" после матча исполнили легендарную песню "Трус не играет в хоккей". Также они пообещали исполнить гимн России в честь победы отечественных спортсменов на Олимпиаде и призвали присоединиться к флэшмобу всех желающих.

Сборной забил игрок сборной

"Спартак" получил усиление от сборной в количестве четырех игроков: защитников Егора Рыкова, Артема Зуба, а также форвардов Максима Шалунова и Ильи Каблукова. Особенно необычно было видеть в спартаковском свитере Шалунова, одного из самых результативных игроков ЦСКА в этом сезоне. "Шалунов неплохо отыграл с белорусами в Новогорске, поэтому и появился здесь, - пояснил главный тренер Олег Знарок. - Реагировать на то, что он сыграл за "Спартак", не имеет смысла - у нас нет сейчас болельщиков ЦСКА и "Спартака", а есть болельщики сборной России. Мы даем ребятам практику: если бы мы не отдали туда ребят, они бы ее не получили. Вопросы с Шалуновым ни с ЦСКА, ни с другим клубом я обсуждать не планирую".

Единственную шайбу российская команда пропустила от звена, которое включило в себя всех "сборников" - трех игроков СКА и одного представителя ЦСКА. Автором гола стал Каблуков, игравший за красно-белых в сезоне-2009/10.

В целом для сборной России игра складывалась гораздо тяжелее, чем во вторник против команды Белоруссии (3:0). "Матч со "Спартаком" был хорошей тренировкой для нас, - сказал после матча капитан сборной России Павел Дацюк. - Мы потратили много сил. Соперник очень здорово ловил нас на контратаках, их игроки хорошо убегали".

Сборная России сравняла счет во второй половине второго периода. Никита Гусев из-за ворот хитро бросил в щитки Маркусу Свенссону, и шведский вратарь ногой завез шайбу за ленточку собственных ворот.

Сборная России вырвала победу в овертайме - Алексей Марченко дальним броском отправил шайбу в верхний угол. "Ребята старались. Сейчас сложный период, все под нагрузками, чего-то не хватает", - кратко подвел итог матча Знарок.

Капризов и Гавриков избежали травм

Овертайм запомнился не только шайбой Марченко, но и двумя неприятными эпизодами. Повреждения в столкновениях с соперниками получили защитник Владислав Гавриков и форвард Кирилл Капризов. Гавриков лично заверил журналистов, что с ним все в порядке, а за Капризова высказался Знарок."C ним ничего страшного, вроде травмы нет", - сказал главный тренер.

Судя по всему, не примет участие в Олимпиаде защитник Динар Хафизуллин. Он из-за травмы не сыграл ни со "Спартаком", ни с белорусами в начале недели.

"Хафизуллину лучше, но не настолько. Наверное, мы оставим его здесь лечиться. Там такой возможности в плане медицины не будет. Но есть шансы, что с южнокорейцами он сыграет - он верит, что у него есть шанс", - сказал Знарок.

Сборная России отправится в Пхёнчхан в понедельник вечером. "Всегда были трудные времена. Никогда не было легких матчей - ни товарищеских, ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах. Теперь дело за хоккеистами, они готовятся к большим и трудным боям и понимают, что за ними большая страна", - сказал в заключение президент Федерации хоккея России (ФХР) Третьяк.

Сборной России предстоит провести предолимпийский сбор в Аньяне, в рамках которого запланирована товарищеская встреча с командой хозяев предстоящих игр Южной Кореей. Знарок уже объявил, что ворота в этой игре будет защищать Василий Кошечкин. Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.