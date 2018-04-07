Российский боец Нурмагомедов встретится с Яквинтой в бою за титул UFC в легком весе

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов проведет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке поединок с американцем Элом Яквинтой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223. На кону в бою будет стоять титул чемпиона мира UFC в легком весе (до 70 кг), но получить его сможет только россиянин.

Соперник Нурмагомедова в поединке на турнире UFC 223 менялся дважды. Изначально Нурмагомедов должен был драться с временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном, который менее чем за неделю до боя был вынужден отказаться от поединка из-за травмы. Ему на замену был выбран действующий чемпион организации в полулегком весе американец Макс Холлоуэй, который получил уведомление о поединке за шесть дней до турнира. Предполагалось, что бой с Холлоуэем не станет сложным испытанием для Нурмагомедова ввиду того, что американец не так давно оправился от травмы ноги и не проходил централизованной подготовки к поединку.

Но основной проблемой для американского бойца на пути к бою с Нурмагомедовым стал собственный вес. В промежутках между поединками в своей весовой категории (допустимый вес - до 66 кг) вес Холлоуэя достигает 80 кг, а для выступления в титульном поединке в легком весе необходимо было не превысить отметку в 70 кг. Диетолог спортсмена Джордж Локхарт после того, как ему стало известно о поединке с Нурмагомедовым, заявил, что ему предстоит контролировать самую большую сгонку веса в своей профессиональной деятельности.

Борьба с весом перед поединком в октагоне

Уложиться в норму американцу не удалось - в пятницу на официальной церемонии взвешивания весы под Холлоуэем сперва показали 161 фунт (73 кг), затем - 158 (71,6 кг), а позднее врачи и вовсе запретили ему участвовать в турнире из-за усиленной сгонки веса. UFC оказался в затруднительном положении, необходимо было за несколько часов найти сопоставимую замену для титульного поединка, который к тому же носит статус главного события турнира.

В экстренном порядке для участия в поединке был вызван американец Энтони Петтис. На первом взвешивании он показал перевес менее чем в 100 г, после чего ему было дано два часа, чтобы привести себя в форму. Однако затем стало известно, что Петтис отказался продолжать сгонку. Официально о причинах такого решения не сообщается, но ТАСС стало известно, что Петтис запросил за участие в поединке $1 млн и получил от UFC отказ.

Последним шансом спасти главное событие турнира был Яквинта - один из немногих бойцов аналогичной с Нурмагомедовым весовой категории, который также подходил для титульного боя по рейтингу организации. Яквинта на турнире UFC 223 должен был встретиться с соотечественником Полом Фелдером в рейтинговом поединке, однако позднее стало известно, что их бой был снят с программы вечера. В итоге в пятницу вечером UFC объявил о замене Холлоуэя на Яквинту в титульном пятираундовом поединке с одной оговоркой - в случае если Яквинта победит Нурмагомедова, он не сможет завоевать титул из-за незначительного перевеса, однако если победу одержит Нурмагомедов, то титул перейдет к россиянину.

С 2016 года чемпионом мира UFC в легком весе является ирландец Конор Макгрегор, который в четверг вечером вместе со своей командой напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился и Нурмагомедов. В результате инцидента бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогут принять участие в турнире.

Кроме того, был снят с турнира ирландский боец российского происхождения Артем Лобов, который является другом Макгрегора и его партнером по команде. Лобов также принимал участие в нападении на автобус с участниками турнира UFC 223. По версии полиции, причиной такого агрессивного поведения Макгрегора стал конфликт между Нурмагомедовым и Лобовым в отеле.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что вместо Макгрегора, который не участвовал в боях организации с ноября 2016 года, обладателем титула в легком весе станет победитель поединка между Нурмагомедовым и Яквинтой. Происходящее в Нью-Йорке напоминает большую пиар-компанию по раскрутке потенциального поединка Нурмагомедов - Макгрегор, который может пройти уже нынешней осенью в случае победы россиянина в ближайшем поединке. Бойцы неоднократно были замечены в обоюдных оскорблениях и колких высказываниях в социальных сетях и на публике.

Непобедимый Хабиб

29-летний уроженец Дагестана Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах с 2008 года 25 боев и во всех победил, причем восемь раз - нокаутом. Отец Нурмагомедова - мастер спорта СССР и тренер по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов, поэтому Хабиб имеет очень сильную борцовскую подготовку, еще восемь его поединков завершились победами болевыми приемами.

В UFC Нурмагомедов выступает с января 2012 года, проведя в этой организации девять боев. Последним соперником россиянина в декабре в американском Лас-Вегасе стал бразилец Эдсон Барбоза, которого Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Впервые Нурмагомедов должен был драться с Фергюсоном еще три года назад, однако поединки каждый раз откладывались из-за травм соперников. В итоге российский боец получил шанс стать чемпионом мира, минуя самых известных представителей легкого веса в UFC - Макгрегора и Фергюсона.

Нурмагомедов в случае победы над Холлоуэем станет первым россиянином, завоевавшим пояс чемпиона UFC. Известный в прошлом боец и киноактер Олег Тактаров в 1995 году выиграл Гран-при UFC, однако это не является титулом чемпиона.

30-летний Эл Яквинта провел 17 боев в смешанных единоборствах, потерпев три поражения. В UFC Яквинта выступает с 2013 года, проиграв за пять лет лишь Митчу Кларку - в мае 2014 года. Последний бой Яквинта провел в апреле прошлого года в американском Нэшвилле, в первом раунде нокаутировав соотечественника Диего Санчеса.

Турнир UFC 223 пройдет в "Барклис-центре" в Нью-Йорке в районе Бруклин. В рамках бойцовского вечера также состоится чемпионский бой в весе до 52 кг у женщин между американкой Роуз Намаюунас и Йоанной Енджейчик из Польши. Кроме того, Ранее российский боец полулегкого веса Забит Магомедшарипов встретится с американцем Кайлом Бокняком.