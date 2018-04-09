Российские хоккеисты в очередной раз стали героями регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 9 апреля. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершился матчем между "Бостоном" и "Флоридой" (2:4). По итогам первой части 101-го регулярного чемпионата в истории определились 16 участников розыгрыша Кубка Стэнли, каждый клуб лиги провел по 82 матча.

Героями очередного сезона НХЛ вновь стали российские хоккеисты. Наряду с 32-летним Александром Овечкиным, который в седьмой раз стал лучшим снайпером чемпионата, отлично проявили себя и представители нового поколения россиян в НХЛ - набравший 100 очков 24-летний нападающий Никита Кучеров, поделивший лидерство по заброшенным шайбам среди защитников 21-летний Иван Проворов, 23-летний голкипер Андрей Василевский и ставший лучшим по количеству силовых приемов 22-летний защитник Никита Задоров.

Лучшим клубом регулярного чемпионата НХЛ стал финалист прошлого сезона "Нэшвилл", который получил первый номер посева в Западной конференции. "Хищники" набрали 117 очков и впервые получили Президентский кубок. От Западной конференции в плей-офф также выступят "Виннипег", "Вегас", "Миннесота", "Анахайм", "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" и "Колорадо".

Не сумели пробиться в плей-офф такие клубы, как "Эдмонтон", "Даллас" и "Чикаго". Канадским "Нефтяникам" вновь не помог ставший лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Коннор Макдэвид, который набрал 108 очков (41 шайба + 67 передач). "Даллас" здорово начал чемпионат, однако в марте команда перестала побеждать, несмотря на наличие очень результативного первого звена (Джейми Бенн - Тайлер Сегин - Александр Радулов), которое забросило 103 шайбы на троих. Наконец, команда из Чикаго год назад показала лучший результат на Востоке, однако на сей раз у "Блэкхокс" лишь 13-е место в конференции.

Следует отметить также результат "Колорадо", который сумел получить последнюю путевку в плей-офф, несмотря на серьезную травму российского голкипера Семена Варламова. Роль лидера команды взял на себя 22-летний канадский форвард Натан Маккиннон, который забросил 39 шайб, и является одним из главных претендентов на Харт Трофи - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

С первой же попытки вышел в плей-офф и дебютант лиги "Вегас", который здорово начал чемпионат и сумел удержаться в кубковой восьмерке. "Вегас" стал самым успешным новичком в истории НХЛ и первой командой, которой в дебютном сезоне удалось набрать более 100 очков - 109.

"Тампа" Кучерова и Василевского осталась первой

В Восточной конференции лучший результат показал клуб "Тампа-Бэй" (113 очков). В плей-офф также пробились "Бостон", "Вашингтон", "Торонто", обладатель двух последних Кубков Стэнли "Питтсбург", "Филадельфия", "Коламбус" и "Нью- Джерси".

"Тампа" долгое время лидировала в чемпионате, но в итоге получить первый посев в лиге не сумела, хотя благодаря воскресному поражению "Бостона" сумела остаться первой на Востоке. Отличный регулярный сезон провел форвард Никита Кучеров, который стал лишь шестым россиянином, набравшим более 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ, уступив по результативности лишь Макдэвиду (108) и Клоду Жиру из "Филадельфии" (102).

Одним из лучших голкиперов турнира стал 23-летний Андрей Василевский - претендент на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. По количеству побед Василевский разделил лидерство с Коннором Хеллебайком из "Виннипега" (по 44), став лучшим в лиге по числу "сухих" матчей - восемь.

Седьмой "Ришар" Овечкина

Александр Овечкин привычно стал лучшим снайпером, на сей раз забросив 49 шайб. 32-летний нападающий в нынешнем сезоне установил сразу несколько достижений - сыграл 1000-й матч в НХЛ, забросил 600-ю шайбу и сделал 500-ю результативную передачу. Овечкин начал нынешний сезон с двух хет-триков, став первым хоккеистом за 100 лет, кому удалось это сделать.

Всего на счету Овечкина теперь 1003 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, 607 шайб и 515 передач (1122 очка). Приз имени Мориса Ришара как лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ Овечкин получил уже в седьмой раз, опередив ближайшего конкурента на пять голов - 44 шайбы на счету финна Патрика Лайне из "Виннипега". 42 шайбы забросил Евгений Малкин из "Питтсбурга", став лучшим снайпером своей команды.

На сей раз Овечкин выиграл трофей Мориса Ришара, не добравшись до отметки 50 шайб. В 2013 году он победил с 32 голами, но тот сезон стал укороченным из-за локаута. Лучшим же достижением в карьере форварда являются 65 шайб в сезоне-2007/08.

Впереди у Овечкина и его "Вашингтона" очередной плей- офф, где российский форвард пока выступает неудачно, ни разу в карьере не выиграв Кубок Стэнли. В первом раунде "Вашингтон" встретится с "Коламбусом", лидерами которого являются российский голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин, который набрал 82 (27+55) очка в сезоне, установив новый рекорд клуба по количеству очков.

Снайпер Проворов

Российские звезды НХЛ выступили в регулярном чемпионате в свою силу. Более 30 шайб также забросил Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" (33), чей клуб в заключительном матче с "Колорадо" упустил путевку в плей-офф, а российский форвард получил травму в первом периоде и, скорее всего, не выступит на чемпионате мира.

Неплохо вернулся в НХЛ Евгений Дадонов, который забросил 28 шайб и сделал 37 передач, а его "Флориде" не хватило одного балла, чтобы пробиться в плей-офф. Зато его бывший партнер по СКА Вадим Шипачев, начинавший сезон в составе "Вегаса", в 30 лет дебютировал в НХЛ голом в ворота "Бостона", однако провел в итоге всего три игры и вернулся в состав армейцев из Петербурга.

20 шайб забросил российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов, самый результативный сезон в карьере провел Владислав Наместников, который перешел из "Тампы" в "Нью- Йорк Рейнджерс", - 48 (22+26) очков.

К лидерам стали подтягиваться и совсем молодые хоккеисты, причем многие игроки, вышедшие в НХЛ на ведущие роли, не играли в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Проводящий лишь второй сезон в НХЛ 21-летний защитник "Филадельфии" Иван Проворов с 17 голами поделил лидерство среди игроков обороны по заброшенным шайбам - наряду с Виктором Хедманом из "Тампы-Бэй" и Дуги Хэмилтоном из "Калгари".

22-летний защитник "Колорадо" Никита Задоров стал лучшим по количеству силовых приемов за сезон, он совершил 278 "хитов" в 77 матчах.

Сезон без тренерских отставок

Прошедший регулярный сезон ознаменовался отсутствием тренерских отставок - все специалисты полностью отработали по 82 матча. Включая Алена Виньо, уволенного из клуба "Нью- Йорк Рейнджерс", который в очередной раз не попал в плей- офф, уже после заключительной игры с "Филадельфией" (0:5).

В октябре НХЛ вернулась на европейские площадки. Сразу два матча регулярного чемпионата прошли в Стокгольме, где 10 и 11 ноября на "Глобен-Арене" сыграли "Колорадо" и "Оттава". Обе встречи со счетом 4:3 выиграл клуб из столицы Канады.

Проваливший сезон "Чикаго" испытывал серьезные проблемы с вратарями, так что во встрече с "Виннипегом" в конце марта (6:2) в концовке игры на лед пришлось выходить даже 36-летнему любителю Скотту Фостеру, который является "экстренным запасным голкипером" и обычно занимает место в ложе прессы. После травмы Колина Делии он срочно вышел на лед и ни разу не пропустил, парировав семь бросков. А его команда провела один из лучших матчей в сезоне.

Без Сединов, Штрайта и Шарпа

По окончании сезона сразу несколько известных хоккеистов объявили о завершении карьеры. В 37 лет покидают большой хоккей шведские близнецы Даниэль и Хенрик Седины, которые с 2000 года играли за "Ванкувер". Кубок Стэнли Сединам завоевать так и не удалось, зато на их счету - олимпийское золото 2006 года и титул чемпионов мира в 2013-м.

В 40 лет уходит швейцарский защитник Марк Штрайт, в последнем сезоне за "Монреаль" он провел всего два матча, а в прошлом сезоне он выиграл Кубок Стэнли в составе "Питтсбурга". Попрощался с профессиональной карьерой и 36-летний канадский форвард Патрик Шарп - трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго" и олимпийский чемпион 2014 года.

Главный же ветеран мирового хоккея Яромир Ягр пока покинул лишь НХЛ - и не в первый уже раз. В феврале чеху исполнилось 46 лет, и сезон он доигрывал в составе родного "Кладно", хотя за "Калгари" успел забросить одну шайбу в 22 матчах. Она стала для Ягра 766-й в чемпионатах НХЛ, где он провел 1733 матча, на его счету также 1155 передач и 1921 очков. И вряд ли кто-то удивится, если в следующем сезоне эти цифры вновь изменятся.