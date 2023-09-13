Атака ВСУ на Севастополь и продление санкций ЕС против России. События вокруг Украины

Российская система ПВО перехватила большую часть крылатых ракет, которые были использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атаки на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ. По данным телеканала Sky News, в ходе налета применялись британские ракеты Storm Shadow.

Совет ЕС продлил до середины марта будущего года индивидуальные санкции, которые были введены в отношении граждан России из-за событий на Украине.

Власти Днепра сохранили за генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым звание почетного гражданина города, а глава украинской военной разведки Кирилл Буданов решил поступить в аспирантуру по специальности "политология".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска на протяжении минувших суток успешно отражали атаки ВСУ на донецком, запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боев на купянском и херсонском направлениях потери противника составили порядка 810 военнослужащих.

Уничтожено более 10 единиц бронетехники, среди них танк и 2 боевые машины пехоты, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе 6 артиллерийских систем и гаубиц производства США.

Атака на Севастополь

ВСУ ночью десятью крылатыми ракетами ударили по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, одновременно три морских беспилотника атаковали отряд кораблей Черноморского флота, сообщило Минобороны РФ. По информации телеканала Sky News, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.

Российская система ПВО перехватила семь из десяти ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера. Два находящихся на ремонте корабля получили повреждения, они будут восстановлены и продолжат службу в составе ВМФ. Кроме того, повреждения получили семь многоквартирных домов.

По данным местных властей, пострадали не менее 24 человек, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести.

Продление санкций

Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года санкции "в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил Совет ЕС. По его данным, в черном списке находятся "почти 1 800 физических и юридических лиц".

В документе поясняется, что санкции "предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам".

В сообщении говорится также, что Совет ЕС "решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц". Имена исключенных из черного списка не приводятся.

Украинское зерно

Если запрет на импорт зерна с Украины, истекающий 15 сентября, не будет продлен Еврокомиссией, то правительство Венгрии сделает это в одностороннем порядке, заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире телеканала М1.

По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) не ограничатся продлением эмбарго на ввоз с Украины четырех видов зерновых и масличных культур, а подготовят расширенный список запрещенных украинских сельхозтоваров, если Еврокомиссия не сохранит мораторий на их поставки.

Тем временем премьер-министр Болгарии Николай Денков во время заседания кабмина сообщил, что правительство поддержало инициативу депутатов парламента об отмене запрета на импорт зерна с Украины. "Всем должно быть понятно, что освобождение импорта с Украины снизит цены на основные продукты питания и, соответственно, будет способствовать снижению инфляции. Считаю правильным принять такое решение", - сказал Денков.

Оружие для Киева

Германия за минувшую неделю поставила на Украину 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 2 бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, Украине передано 3 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, два мобильных носителя антенн, 10 сенсоров для БПЛА, 1 система спутникового наблюдения, несколько прицепов и полуприцепов и 3 машины скорой помощи.

Выдача уклонистов

Чехия не будет выдавать Украине находящихся на ее территории граждан этой страны, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщил новостной портал idnes.cz. Такой подход, как пояснил портал, связан с закрепленным в международных соглашениях обязательством исключить высылку европейскими государствами иностранных граждан за уклонение от военной службы, дезертирство из армии или неподчинение приказам командования.

В то же время пресс-секретарь чешского министерства юстиции Владимир Ржепка подтвердил, что украинские судебные органы в отдельных случаях могут подать запрос на выдачу конкретного гражданина. Экстрадиция уклонистов на Украину может быть осуществлена в индивидуальном порядке, если будет установлено, что они совершили преступление в гражданской сфере - это, например, подделка документов об освобождении от военной службы или приобретение за взятку "белого билета".

В Чехии, по данным idnes.cz, находятся менее 90 тыс. украинцев, которые "теоретически могли бы служить в армии".

Почетный гражданин Брежнев

Власти Днепра (ранее - Днепропетровск) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. В решении горсовета указано, что основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина города является личное обращение гражданина либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении гражданина.

"Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет", - поясняется в документе за подписью мэра города Бориса Филатова.

Аспирант из ГУР

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов подал документы для поступления в аспирантуру по специальности "политология", сообщил телеграм-канал украинского издания "Общественные новости". По его данным, Буданов - первый в списке поступающих в аспирантуру университета "Острожская академия" в Ровненской области. Форма обучения - вечерняя.

Ректор академии Игорь Пасечник подтвердил изданию эту информацию, отметив, что в данном случае речь идет пока только о рейтинговом списке поступающих, приказа о зачислении еще нет. По словам ректора, в вузе, в частности, осуществляется обучение по таким специальностям, как "национальная безопасность" и "политология", которые связаны с вопросами, касающимися военного дела. Он также добавил, что ранее это учебное заведение окончили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и несколько других военачальников.