13 сентября, 16:57
Статья
Военная операция на Украине

Атака ВСУ на Севастополь и продление санкций ЕС против России. События вокруг Украины

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Севастополь
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Российская система ПВО перехватила большую часть крылатых ракет, которые были использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атаки на Севастополь, сообщили в Минобороны РФ. По данным телеканала Sky News, в ходе налета применялись британские ракеты Storm Shadow.

Совет ЕС продлил до середины марта будущего года индивидуальные санкции, которые были введены в отношении граждан России из-за событий на Украине.

Власти Днепра сохранили за генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым звание почетного гражданина города, а глава украинской военной разведки Кирилл Буданов решил поступить в аспирантуру по специальности "политология".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска на протяжении минувших суток успешно отражали атаки ВСУ на донецком, запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боев на купянском и херсонском направлениях потери противника составили порядка 810 военнослужащих.

Уничтожено более 10 единиц бронетехники, среди них танк и 2 боевые машины пехоты, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе 6 артиллерийских систем и гаубиц производства США.

Атака на Севастополь

ВСУ ночью десятью крылатыми ракетами ударили по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, одновременно три морских беспилотника атаковали отряд кораблей Черноморского флота, сообщило Минобороны РФ. По информации телеканала Sky News, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.

Читайте также
Что известно о ракетной атаке Украины по Севастополю

Российская система ПВО перехватила семь из десяти ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера. Два находящихся на ремонте корабля получили повреждения, они будут восстановлены и продолжат службу в составе ВМФ. Кроме того, повреждения получили семь многоквартирных домов.

По данным местных властей, пострадали не менее 24 человек, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести.

Продление санкций

Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года санкции "в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил Совет ЕС. По его данным, в черном списке находятся "почти 1 800 физических и юридических лиц".

В документе поясняется, что санкции "предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам".

В сообщении говорится также, что Совет ЕС "решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц". Имена исключенных из черного списка не приводятся.

Украинское зерно

Если запрет на импорт зерна с Украины, истекающий 15 сентября, не будет продлен Еврокомиссией, то правительство Венгрии сделает это в одностороннем порядке, заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире телеканала М1.

По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя, пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) не ограничатся продлением эмбарго на ввоз с Украины четырех видов зерновых и масличных культур, а подготовят расширенный список запрещенных украинских сельхозтоваров, если Еврокомиссия не сохранит мораторий на их поставки.

Тем временем премьер-министр Болгарии Николай Денков во время заседания кабмина сообщил, что правительство поддержало инициативу депутатов парламента об отмене запрета на импорт зерна с Украины. "Всем должно быть понятно, что освобождение импорта с Украины снизит цены на основные продукты питания и, соответственно, будет способствовать снижению инфляции. Считаю правильным принять такое решение", - сказал Денков.

Оружие для Киева

Германия за минувшую неделю поставила на Украину 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 2 бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, Украине передано 3 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, два мобильных носителя антенн, 10 сенсоров для БПЛА, 1 система спутникового наблюдения, несколько прицепов и полуприцепов и 3 машины скорой помощи.

Выдача уклонистов

Чехия не будет выдавать Украине находящихся на ее территории граждан этой страны, уклоняющихся от службы в ВСУ, сообщил новостной портал idnes.cz. Такой подход, как пояснил портал, связан с закрепленным в международных соглашениях обязательством исключить высылку европейскими государствами иностранных граждан за уклонение от военной службы, дезертирство из армии или неподчинение приказам командования.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В то же время пресс-секретарь чешского министерства юстиции Владимир Ржепка подтвердил, что украинские судебные органы в отдельных случаях могут подать запрос на выдачу конкретного гражданина. Экстрадиция уклонистов на Украину может быть осуществлена в индивидуальном порядке, если будет установлено, что они совершили преступление в гражданской сфере - это, например, подделка документов об освобождении от военной службы или приобретение за взятку "белого билета".

В Чехии, по данным idnes.cz, находятся менее 90 тыс. украинцев, которые "теоретически могли бы служить в армии".

Почетный гражданин Брежнев

Власти Днепра (ранее - Днепропетровск) отказались лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. В решении горсовета указано, что основанием для лишения кого-либо звания почетного гражданина города является личное обращение гражданина либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении гражданина.

"Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет", - поясняется в документе за подписью мэра города Бориса Филатова.

Аспирант из ГУР

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов подал документы для поступления в аспирантуру по специальности "политология", сообщил телеграм-канал украинского издания "Общественные новости". По его данным, Буданов - первый в списке поступающих в аспирантуру университета "Острожская академия" в Ровненской области. Форма обучения - вечерняя.

Ректор академии Игорь Пасечник подтвердил изданию эту информацию, отметив, что в данном случае речь идет пока только о рейтинговом списке поступающих, приказа о зачислении еще нет. По словам ректора, в вузе, в частности, осуществляется обучение по таким специальностям, как "национальная безопасность" и "политология", которые связаны с вопросами, касающимися военного дела. Он также добавил, что ранее это учебное заведение окончили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и несколько других военачальников. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация