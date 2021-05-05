Как выбрать банковскую карту, чтобы она работала на вас

Бесплатное обслуживание банковской карты, возможность начисления процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в банкоматах других банков без комиссии — главные критерии при выборе банковской карты для россиян. К таким выводам пришли в Россельхозбанке. А помните, как получили первую банковскую карту? Была ли это детская карта к счету родителей? Карта банка, выбранного университетом для выплаты стипендии? Или зарплатная карта у первого работодателя? Часто первая банковская карта не слишком сознательный выбор. Но это не поздно исправить. Разбирались, на какие параметры обратить внимание, если решили найти выгодную для себя банковскую карту. Шаг 1. Выберите банк Конечно, госбанки или некоторые "частники" всегда на слуху — едва ли среди россиян найдутся те, кто не знает про "Сбер", ВТБ, Альфа-банк или "Тинькофф". А что если вас заинтересовало предложение менее известной организации?

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Главный критерий, конечно, надежность. В первую очередь на сайтах Банка России и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) проверьте, есть ли у кредитной организации лицензия на работу и участвует ли она в системе страхования вкладов. Кроме того, важно изучить и другую информацию о банке. Новости. Появлялся ли банк в новостных заголовках? Если да, то в каком свете? Есть ли упоминания об участии организации и его сотрудников в отмывании денег или о других нарушениях закона? Проводил ли ЦБ внеплановые проверки в этой организации? Сообщалось ли о снижении объемов бизнеса? И т.п. Полистайте новостную ленту хотя бы за последние пару лет. Негативные факторы в работе в прошлом могут стать причиной "падения" банка сейчас. Народные рейтинги и отзывы клиентов. Например, такой собирает портал Банки.ру. За последние годы клиенты стали оставлять больше позитивных отзывов — из места выражения недовольства те превращаются в возможность поделиться положительным опытом. Так что народные рейтинги помогут узнать не только о слабых, но и сильных сторонах выбранного банка. Кредитные рейтинги. Их присваивают рейтинговые агентства — как российские ("Эксперт РА", НРА, АКРА и НКР), так и зарубежные (Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s). Чем он выше, тем ниже, по мнению агентства, вероятность банкротства организации. И, соответственно, наоборот. Кредитные агентства разрабатывают рейтинги как самостоятельно, так и по запросу клиента. Во втором случае объективность зависит от репутации агентства, которое, конечно, не захочет терять авторитет на рынке. Отсутствие рейтинга тоже может послужить своеобразным сигналом — либо у банка нет денег на услуги рейтингового агентства, либо оценка ему не понравилась и он не стал ее публиковать. Финансовые показатели банка. Здесь полезно узнать: динамику активов (валюты баланса) банка — нормальным считаются стабильность или умеренный рост. Бурный рост говорит о развитии банка, стремительное снижение — наоборот;

капитал банка — чем больше, тем больший отток средств переживет организация;

получает ли банк прибыль или несет убытки;

какой у банка кредитный портфель и уровень просрочки по нему;

какую долю средств банка составляют деньги физических лиц — чем эта доля выше, тем уязвимее может оказаться банк, если они массово решат забрать средства. Конечно, ничто из этого не гарантирует, что у банка не возникнут проблемы. Смотреть нужно на картину целиком. Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас советует обратить внимание на банк, в котором вы зарплатный клиент. Ведь он может сделать специальные предложения не только по "пластику", но и по другим продуктам. Также оцените удобство банка: есть ли у него интернет и мобильный банк, много ли у него банкоматов и отделений, куда обратиться, или вы готовы сотрудничать с банком, у которого в принципе нет офисов? Шаг 2. Определитесь с платежной системой Платежная система, по сути, обеспечивает перевод денег безналичным путем от одного субъекта экономики другому. Иными словами, платежные системы — это способ оплатить услуги и товары с помощью банковской карты или электронных денег.

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Наиболее распространенные в мире платежные системы — Visa и MasterCard. Их опережает только национальная китайская UnionPay, но потому, что занимает больше 90% как раз таки китайского рынка. В России чаще всего используют карты Visa, MasterCard и национальной системы "Мир". При этом "пластик" первых двух принимают практически по всему миру, "Мир" — главным образом в России и в некоторых странах СНГ. Кроме того, у "Мира" есть совместные карты с другими международными системами — Maestro, JCB и UnionPay, которые работают в международной сети приема этих систем. Подумайте, насколько часто планируются покупки за границей или в зарубежных интернет-магазинах, советует Анна Харнас. Дело в особенностях конвертации валют. При конвертации в процессе участвуют валюта покупки, валюта, которой рассчитываются между собой платежная система и банк, а также валюта карты. Если с расчетной валютой между платежной системой и банком совпадает только одна валюта — покупки или карты, то происходит одна конвертация. Если все валюты разные, то две. Если все валюты совпадают, то конвертировать ничего и не придется. Так, Visa лучше подойдет для стран, где в качестве основной валюты используется доллар, так как расчетная валюта системы — он, отметила Харнас. MasterСard удобен для Европы, так как использует и доллары, и евро — при нахождении в еврозоне. Некоторые банки предлагают мультивалютные счета, и тогда для каждой валюты можно выпустить отдельную карту. Что упростит процесс расчета за границей. Каждый банк сам выбирает, с какой платежной системой работать. Но при оформлении карты могут спросить, какую вы предпочитаете. Скорее всего, это будет даже пункт в заявлении на выпуск карты. Но если не спросили, сделайте это сами. У платежных систем есть собственные бонусные или программы лояльности — вне зависимости от банка. Например, в 2019 году поездка в московском метро стоила по карте MasterCard (любого банка) дешевле, чем по картам других систем. Или в этом сезоне обладатели карт "Мир" могут получить 20% кешбэка на путешествия по стране. Для этого нужно выбрать туристическую услугу на сайте мирпутешествий.рф, зарегистрировать карту "Мир" в программе лояльности и оплатить тур. Шаг 3. Решите, для чего вам карта Основное различие карт состоит в том, кому принадлежат деньги на счету: банку или самому владельцу карты.

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С дебетовыми картами понятно — они дают доступ только к собственным деньгам клиента. Больше этого потратить не получится. Только если это не дебетовая карта с овердрафтом. По сути, овердрафт — это тот же кредит, которым клиент может воспользоваться, если на счету закончились средства. Пример. У вас на карте осталось 5 тыс. рублей, а банк предоставил овердрафт на 15 тыс. рублей. Тогда вы сможете совершить покупку максимум на 20 тыс. рублей. Овердрафтные карты — это нечто среднее между дебетовыми и кредитными. Размер овердрафта, как правило, определяет сам банк. Так же как и процент по нему — он традиционно выше, чем у потребительских займов. Также он больше и у классических кредитных карт. Это уже полноценный кредитный продукт, который дает доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка. Главное, что нужно выяснить: льготный период (или грейс-период), в течение которого деньги можно вернуть без процентов. Чем он дольше, тем выше конкурентное преимущество банка перед другими организациями. При этом не всегда он начинается со дня непосредственно покупки, в договоре могут быть прописаны и альтернативные условия, напомнила Анна Харнас;

процент после льготного периода. Традиционно он гораздо больше, чем при обыкновенном кредите наличными. Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом квартале 2021 года полная стоимость займа по кредитным картам в среднем составила 24,9%. Против 16,1% по потребительским необеспеченным кредитам ("кредиты наличными") в начале года. Плюс процент по карте с длительным грейс-периодом, скорее всего, будет выше, чем у карты с коротким временем льготного погашения долга, отмечает Анна Харнас. Так что первая будет полезна для совершения крупных покупок, а вторая — для мелких ежедневных трат.

годовое обслуживание карты. Анна Харнас напоминает, что банк может списать сумму за годовое обслуживание сразу после выдачи карты. Таким образом, после оформления продукта сразу начнется льготный период, о котором клиента "забудут" предупредить;

процент за снятие наличных и переводы. Кредитными картами выгодно расплачиваться за покупки, а вот за снятие наличных в банкомате или перевод на чей-нибудь счет, скорее всего, придется заплатить. Впрочем, некоторые банки предлагают лимит, до которого и снимать, и переводить деньги с кредитки можно без дополнительной комиссии;

размер минимального платежа. Напомним, что долговая нагрузка на бюджет считается высокой, если человек тратит на выплаты по займам и кредитам больше 50% ежемесячного дохода. Нередко эксперты по личным финансам предлагают следующую схему, как заработать с помощью льготного периода по кредитной карте. Для этого нужно: часть зарплатных денег положить на депозит под максимальный процент;

а ежемесячные траты оплачивать с кредитной карты. Они не должны превышать той суммы, что лежит на депозите;

после получения очередной зарплаты потраченные деньги требуется вернуть на кредитку. Таким образом зарплатные средства будут "зарабатывать" процент. Пример. Зарплата клиента банка — 50 тыс. рублей в месяц. На отдельный депозит он отправляет 25 тыс. рублей под 4,5%. Дальше оформляет кредитную карту с грейс-периодом не меньше 30 дней и в течение месяца тратит с нее не больше тех же 25 тыс. рублей. И в конце месяца после получения зарплаты закрывает долг.

На депозит за этот месяц банк начислит около 100 рублей, или 1125 рублей по итогам года. В зависимости от условий по кредитной карте, депозиту и размеров последнего, цифры могут меняться. Но прежде чем пробовать схему на себе, стоит посчитать, а будет ли она для вас выгодна? Кроме того, здесь потребуется стабильный доход — вы должны знать, что всегда погасите кредит вовремя. И наконец, кредитная карта — это все-таки продукт, который отражается в кредитной истории. Так что задержка выплаты рискует испортить кредитный рейтинг. Что может помешать взять уже действительно нужный заем. Для безопасных покупок в интернете или карманных расходов ребенка Анна Харнас рекомендует завести виртуальную карту. У нее нет материального носителя и ПИН-кода, только номер, срок действия и код CVV-2. Как правило, оформить ее можно дистанционно и очень быстро, если у вас уже есть любая другая карта выбранного банка. Главное преимущество виртуального "пластика" — отдельный от основного счет, на который можно переводить небольшие суммы для онлайн-шопинга. Если данные такой карты попадут к мошенникам, они не получат доступ к основному счету, а значит, ваши средства останутся в безопасности. Шаг 4. На что еще обратить внимание Кешбэк. Это возврат части денег, которые вы потратили на покупки. Такие программы помогают банкам привлекать клиентов и мотивируют последних чаще пользоваться картой.

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Какая выгода банку возвращать деньги? Продавец за каждую транзакцию по карте платит комиссию. Дальше эта комиссия делится между банком продавца, платежной системой и вашим банком. Частью этой прибыли банк с вами и делится, чтобы стимулировать тратить деньги дальше и именно с его картой. Размер кешбэка меняется от банка к банку. Кроме того, он часто зависит от суммы расходов — чем больше вы потратите, тем больше вернется. Некоторые организации предлагают повышенный процент на отдельные категории товаров. В одном месяце — это, например, аптеки, такси и развлечения, а в следующем что-то другое. Бонусные программы. Часто это своего рода разновидность кешбэка. Но не всегда клиента интересует или удобен возврат денег, тогда банк начисляет бонусы или баллы, которые клиент тратит потом на покупку товаров в конкретных магазинах-партнерах. Для заядлых путешественников интерес часто представляют карты, позволяющие копить мили у авиакомпаний-партнеров или предоставляющие скидки на покупку авиа- и ж/д билетов, бронь отелей и т.п. Процент на остаток. Если банк предоставляет такую услугу — значит, он начислит процент на остаток денег на вашей карте. Удобно, но есть нюансы. Как правило, процент опять же зависит от трат: чем они больше, тем больше процент. Но и денег на счету тогда остается меньше. Плюс процент зависит не только от трат, но и как раз от того, сколько денег останется. То есть банк может установить, что начислит процент только на остаток до определенного лимита. Здесь же важно обратить внимание на оплату годового обслуживания. Банки чаще предлагают бесплатное обслуживание карт, но для такой оно может быть высоким — убедитесь, что процент не только покроет траты на обслуживание, но и принесет доход. В принципе, чем больше функций и возможностей или чем больше процент по тем или иным программам предлагает карта, тем вероятнее, что за обслуживание придется заплатить. Программы лояльности. Иногда банки выпускают брендированные карты вместе с другими компаниями. И за покупку товаров или услуг этого партнера клиент получает дополнительные баллы. Если вы и без того регулярно пользуетесь услугами этого партнера банка, возможно, стоит обратить внимание и на такую карту.

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Комиссии за переводы и снятие наличных. Внутри одного банка переводы, как правило, бесплатные. А вот чтобы отправить деньги на счет другой организации, надо заплатить. Кроме того, некоторые банки берут комиссии за переводы между счетами, открытыми в разных филиалах. На это тоже стоит обратить внимание. Здесь на помощь приходит работающая в России Система быстрых платежей (СБП). В ней переводы до 100 тыс. рублей бесплатные, но банки могут ограничивать лимит на перевод в день, и он может быть ниже этих 100 тыс. Что касается снятия наличных, то преимуществом для банка станет либо большая сеть собственных банкоматов, либо партнерское соглашение с другими банками, которое позволит снимать деньги в их банкоматах без комиссии. Стоимость уведомления. Если хотите получать от банка уведомления по операциям, опять же придется заплатить. Пренебрегать этой функцией опасно — тогда можете не получить вовремя сообщение о мошеннической операции и не успеть защитить средства. Альтернативой СМС могут стать push-уведомления в приложении банка. Вот они, как правило, бесплатны, но некоторые банки вводят плату уже и за них. Шаг 5. Обратитесь непосредственно в банк Нужно трезво оценить варианты. Например, бонусы в виде миль вряд ли будут выгодны тем, кто летает редко и разными авиакомпаниями, в отличие от кешбэка реальными деньгами.

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