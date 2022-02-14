"Если мир шел налево, то мы шли направо". Куда это привело миллиардера Майкла Блумберга

Бывший мэр Нью-Йорка, несостоявшийся кандидат в президенты США на выборах 2020 года, миллиардер и филантроп — Майклу "зовите меня Майк" Блумбергу 14 февраля исполняется 80 лет. Он прошел долгий путь от детства в районе, где жили в основном "синие воротнички", до человека, занимающего 16-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes

На первый взгляд в биографии Майкла Блумберга нет смысла искать "философский путь сильного персонажа", отмечает Элеанор Рэндольф в своей книге о нем. Благополучное детство. Престижный диплом — даже два. Сначала одна успешная карьера, затем собственный бизнес, приведший его в список самых богатых людей мира. Сумел остаться друзьями с бывшей женой спустя 20 лет отношений и брака. Несмотря на критику, считается одним из эффективнейших мэров Нью-Йорка. На вопрос о том, как сам Блумберг оценивает свой карьерный путь, он ответил: "Я не инвестор. Не аналитик. Не консультант. Не учитель. Не писатель. Я — исполнительный директор. Я принимаю решения. Некоторые хорошие, некоторые плохие, но это то, что я делаю". Предсказуемо успешный старт Майкл Блумберг — выходец из небогатой еврейской семьи. Его отец был бухгалтером в компании, занимавшейся молочными продуктами, а мать — секретаршей. Оба родились в семьях мигрантов, переехавших в США с территории тогда еще Российской империи. Впрочем, отдавая дань уважения корням, сам Блумберг не позволяет им довлеть над собой: "Если бы меня спросили, кто же я, то я бы ответил — американец. Мне бы и в голову не пришло сказать русский американец, белый американец или американец мужского пола. Я не хочу употреблять никакие дополнительные характеристики. Означает ли это, что я ассимилировался? Мне даже и в голову никогда не приходило, что это необходимо. Я являюсь частью этой страны — не больше и не меньше. Меня не заботит ни мое происхождение, ни откуда приехали мои родители. Что касается меня, то я из больницы Святой Елизаветы в Брайтоне, штат Массачусетс, потому что именно там я появился на свет".

Рассказывая о детстве, бизнесмен хотя и упоминает, как нередко скучал на уроках, но сосредотачиваться предпочитает на позитиве: лекциях в Музее науки в Бостоне, бойскаутах и ежедневных ужинах с родителями, для которых мать всегда использовала лучшее столовое серебро, а каждый член семьи рассказывал, как прошел его день. А вот окружавшие его в то время люди описывали подростка с гораздо более сложным характером, который нередко любил покрасоваться интеллектом. Высшее образование Блумберга выглядит как типичный старт к успеху пай-мальчика из хорошей семьи: сначала диплом бакалавра по инженерной специальности в Университете Джонса Хопкинса (37-е место в списке американских колледжей по версии журнала Forbes на 2021 год), а затем степень магистра в бизнес-школе Гарвардского университета (7-е место в списке американских колледжей по версии Forbes на 2021 год). При этом, по его собственному признанию, учился он довольно средне, не тратя усилий больше, чем требовала учебная программа. В 1960-х Блумберг устроился на работу в инвестиционную компанию Salomon Brothers на Уолл-стрит и первое время перебирал документы в небольшой комнате без окон в подвале. Работа в сфере продаж или операций с ценными бумагами в те годы считалась не совсем престижной и была далеко не пределом мечтаний обладателя диплома Гарвардской бизнес-школы. Современные рекрутеры наверняка оценили бы собеседование свежего выпускника как провальное (для него, конечно): он согласился на зарплату в $9 тыс. в год + $2,5 тыс. на оплату долга по учебе за счет компании, имея встречное предложение на $14 тыс. Впрочем, за несколько лет Майкл Блумберг построил весьма успешную карьеру, став партнером в Salomon Brothers. Сначала он отвечал за торговлю акциями, а затем за разработку компьютерных программ. Вторая задача, однако, была не так проста: он потратил годы, пытаясь убедить своего работодателя создать компьютерную систему для оцифровки данных. Но никого это не интересовало, потому что ручка, бумага и бегущая лента прекрасно работали уже сто лет. В середине прошлого века нормой было посвящать жизнь работе только в одном месте. Но Блумберг не планировал оставаться в Salomon Brothers надолго — на один-два года. Интересно, что под конец 1990-х он будет критиковать Уолл-стрит как раз за то, что многие компании потеряли "дух семьи", принимая и увольняя людей пачками. В итоге "пара лет" растянулась на целых 15. Но в 1981 году они закончились: владельцы продали компанию Salomon Brothers, а будущий миллиардер получил солидные по тем временам отступные — $10 млн. План "Б" В 39 лет перед Майклом Блумбергом встал вопрос: а что же делать дальше? Ответом стала собственная компания — Innovative Market Systems (IMS). Блумберг, хорошо знавший ценность оперативной информации на Уолл-стрит, постарался объединить продажу свежих данных с биржевых площадок с анализом трендов. Результатом усилий стал "терминал" (компьютерная система), который в реальном времени отслеживает всю необходимую трейдерам информацию и аналитику. И по мере того, как компьютеры открывали все новые возможности для финансового мира, бизнес и богатство Блумберга росли астрономически. На вопрос, что же ему нравилось больше — работать по найму или на себя, Блумберг отвечал, что и то, и то. Собственный бизнес, конечно, принес ему гораздо больше денег, но работа в Salomon Brothers заложила основы, которые сделали это возможным.

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В 1986 году компания сменила название на Bloomberg L.P. и продолжила успешно разрастаться. В настоящий момент, по некоторым оценкам, она ежегодно зарабатывает $10–11 млрд. В 1980-е идея привязать компанию к личному бренду казалась естественной, объяснял Блумберг: "Это были времена Рональда Рейгана (40-й американский президент в 1981–1989 годах — прим. ТАСС), когда он на своем примере доказал, как с помощью личного обаяния можно добиться успеха. <...> Потребители и СМИ идентифицировали товары и бренды с людьми, которые их продвигали. <...> И если мы хотели выстроить свой бизнес, то нам нужно было найти ту самую личность. Был ли выбор очевиден? Несомненно. Этой личностью должен был стать я. Учредителей конкурирующих компаний, господ Доу Джонса, Рейтера и Найта Риддера, уже не было в живых. В то время как я был не только жив, но и полон энтузиазма". Со временем компания также обзавелась собственной новостной и информационной лентой, телеканалом, радио, сайтами и аккаунтами в соцсетях. И сейчас для широкой аудитории (особенно за пределами США) Bloomberg — это в первую очередь имя одного из ведущих информационных агентств в мире. При этом в конце 1980-х — начале 1990-х годов деловые новости не пользовались большим спросом, кроме как у небольшой прослойки людей, чья работа была с ними связана. Но "поступать не так, как все, было основным принципом Bloomberg с первого дня. Если весь мир шел налево, то мы часто шли направо. <...> С самого начала мы стремились быть не похожими на остальных". По словам Элеанор Рэндольф, компанию, впрочем, неоднократно упрекали за странные отношения в коллективе. Сам Блумберг сравнивает ее с семьей и уделяет большое внимание лояльности сотрудников. Об этом же упоминали все, кому так или иначе приходилось сотрудничать с Блумбергом. Если ты был верен ему, он верен тебе, и никак иначе. А вот однажды уволившийся работник уже не может вернуться назад. "Я не желаю этим сотрудникам ничего плохого, но в то же время я не могу пожелать им всего наилучшего. Потому что это будет неискренне. Мы все зависим друг от друга — и если кто-то уходит, это значит, что его работу теперь вынуждены делать все остальные", — писал Блумберг. Философия, в реалиях 2022 года звучащая по меньшей мере спорно. Это же можно сказать и о тайм-менеджменте самого бизнесмена: "Я стараюсь разумнее и с большей пользой организовывать свое время, которого всегда не хватает. Я меньше сплю, объединяю светские развлечения с необходимыми представительскими рабочими мероприятиями. Во время поездок я не поддаюсь искушению вздремнуть, а вместо этого совершаю деловые звонки с сотового телефона, читаю отчеты и газеты". У части нынешних работников, все чаще задающихся вопросами work-life balance, такой подход едва ли найдет отклик. Трижды мэр В биографии Блумберга можно найти немало противоречий, когда решения бизнесмена по той или иной причине не совпадали с его же более ранними убеждениями и заявлениями. Политическая карьера — одно из них. В 1980-х, после увольнения из Salomon Brothers, от ухода в политику Блумберга удержало недовольство правительством. В конце 1990-х у него тоже еще не было планов заниматься государственной деятельностью. А уже в 2001 году он оставил руководство компанией и выиграл выборы мэра Нью-Йорка, официально заняв пост в январе 2002 года.

Поначалу политические аналитики скептически относились к его кандидатуре. Но, во-первых, как с высоты лет оценивают уже другие эксперты, их коллеги недооценили энергию и целеустремленность Блумберга. А во-вторых, многое изменил теракт 11 сентября. Ньюйоркцам потребовался не просто политик, но лидер, который бы решал проблемы пострадавшего города. И Блумберг, очевидно, смог им стать. Всего он избирался на пост мэра трижды. Для чего, кстати, пришлось внести изменения в законодательство — до этого один человек не мог занимать эту должность более двух сроков. Изначально Блумберг был демократом — в автобиографии можно найти рассказ об отношениях с соратниками по партии тогда еще исключительно в качестве донора, но на выборы мэра Нью-Йорка в 2001 году он баллотировался как республиканец. В 2007 году Блумберг зарегистрировался как независимый кандидат, а после ухода с поста вновь вернулся в лоно Демократической партии. Элеанор Рэндольф называет эпоху Блумберга тестом на то, как бизнесмен может управлять очень сложным городом. И экспертам еще предстоит в полной мере оценить, что из его решений сработало, а что нет. Одной из самых известных инициатив Блумберга на посту мэра стала полицейская программа "Остановить и обыскать". Она же — одно из самых спорных его достижений. Сотрудники полиции получили право останавливать и обыскивать любого, кто показался им подозрительным. И публичным обыскам подверглись представители в основном цветного населения: афро- и латиноамериканцев останавливали и обыскивали гораздо чаще, чем белокожих жителей города. Например, в 2011 году сотрудники полиции совершили около 685 тыс. остановок — 87% остановленных были чернокожими или латиноамериканцами. Естественно, это вызвало возмущение соответствующих слоев населения и правозащитных организаций, обвинявших мэра в расизме.

Статистика преступлений действительно пошла на спад. По данным социологов, количество преступлений в Нью-Йорке при мэре Майкле Блумберге опустилось до уровня 1950-х годов. Впрочем, уровень преступности в Нью-Йорке продолжил снижаться и после ухода Блумберга с поста мэра, а также отказа от программы "Остановить и обыскать". В 1997 году Блумберг писал, что относится к школе управленцев, которые "никогда не извиняются и никогда не объясняются". Но то, что работало в 1960–1990-х годах в бизнесе, в XXI веке в политике оказалось неактуальным. И Блумбергу пришлось извиниться за поддержку этой программы. "Я ошибался, — заявил Блумберг в 2019 году. — И мне жаль". Речь Блумберга, первая после того, как он вступил в президентскую гонку, была уступкой тогда 77-летнего миллиардера электорату: столп его 12-летнего мэрства оказался ошибкой, о которой он теперь сожалеет. Цветную аудиторию извинения, однако, не впечатлили. Впрочем, Блумберг все-таки многое улучшил в городе: особенно здоровье его жителей и эффективность его правительства. В целом его пребывание на посту мэра американские эксперты и СМИ оценивают как успешное. Например, газета The New York Times заявила, что, несмотря на любые недостатки, по итогу "Нью-Йорк находится в лучшей форме, чем когда Блумберг только стал мэром". Старое поведение — новые правила А вот извинения перед женщинами были не такими громкими.

По мере того как в 2020 году Блумберг путешествовал по стране, стремясь стать кандидатом от демократов в президенты для борьбы с Дональдом Трампом, а его реклама наводнила эфир и социальные сети, тема его поведения по отношению к женщинам подверглась пристальному изучению и критике. Блумбергу припомнили все: и иски о сексуальных домогательствах в компании, которые не доходили до суда, а стороны соглашались не разглашать условия договоренностей, и жалобы на дискриминацию в отношении женщин, и многочисленные сексистские и оскорбительные высказывания. Например, в 1990-х высокопоставленная сотрудница Bloomberg собрала в один документ непристойные, сексистские цитаты, которые приписала Блумбергу, и подарила ему на 48-летие. И то, что больше 30 лет назад для миллиардера с Манхэттена было неоднозначной, но шуткой, к 2020-м для политика стало неотстирываемым "грязным бельем". На протяжении многих лет Блумберг давал разные ответы, когда его спрашивали о некоторых цитатах из этого сборника. В 2001 году его пресс-секретарь заявил, что "кое-что из этого он действительно мог сказать", и Блумберг извинился перед "всеми, кто был оскорблен" комментариями. В итоге он также признал, что его слова не всегда соответствовали его ценностям и тому, как он вел жизнь, и кое-что из того, что он сказал, является неуважительным и неправильным. При этом еще в автобиографии он подчеркивал важность гендерного равноправия. Оно, по его словам, "является, пожалуй, одним из самых проблемных вопросов в международной компании. Мне бы хотелось иметь 50% мужчин и 50% женщин на каждом должностном уровне, при каждом назначении, в каждом офисе". Хотя в той же книге он хвастался, что в 1960–1970-е годы в каждом городе, куда он приезжал по работе, у него было по девушке. А позднее — после развода — так описывал свою жизнь: "Я люблю театры, рестораны и "охоту" за женщинами. Я одинокий гетеросексуальный миллиардер на Манхэттене. Как ты думаешь? Да это влажная мечта". По мнению Элеанор Рэндольф, Блумбергу, "как и многим мужчинам его эпохи, некомфортно из-за того, что старое поведение оценивается по строгим новым стандартам". В итоге он заявил, что отменил планы баллотироваться в президенты в 2020 году, потому что он не будет "менять все свои взгляды и отправляться в то, что канал CNN назвал туром с извинениями". Потребность делиться Когда Блумберг занял пост мэра Нью-Йорка, то назначил себе зарплату $1 в год. Это довольно распространенная в США практика, когда обеспеченные люди, занимая государственную должность, отказываются фактически от вознаграждения, но по закону должны получать зарплату. Таким образом, "$1 в год" — это символ готовности помогать городу, штату или стране фактически на безвозмездной основе.

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Блумберг признает, что судьба была к нему достаточно благосклонна, и потому ощущает потребность делиться. По его убеждению, "действительность такова, что, даже обладая несметным богатством, вы все равно не сможете все это потратить при жизни и уж тем более забрать с собой в мир иной. Все, что вы можете сделать, — это передать его часть другим людям (в качестве щедрого подарка или наследства, облагаемого налогом) или отдать в благотворительные организации (обычно для получения больших налоговых привилегий). Единственное, что вам нужно решить, — кому, сколько и когда вы готовы пожертвовать?" И бизнесмен, очевидно, готов жертвовать немало: он стабильно появляется в списке самых щедрых американцев. Так, в 2021 году он стал вторым по щедрости миллиардером в США. А сотрудники Forbes подсчитали, что к 80 годам он отдал на благотворительность почти $13 млрд. Впрочем, Блумбергу есть куда тратиться — по данным все того же журнала Forbes, на 14 февраля 2022 года его состояние составляет $70 млрд. Если бы он стал президентом США, то, по его же словам, был готов продать свою компанию или передать ее под управление трастового фонда. Более того, его слова тогда звучали больше связанными в целом с возрастом, чем с президентской гонкой. "Думаю, что в моем возрасте, если бы продажа была возможна, я бы это сделал, — заявлял Блумберг. — В какой-то момент ты все равно умрешь, поэтому ты хочешь сделать это до того момента". Несостоявшийся кандидат в президенты США После ухода с поста мэра Нью-Йорка в декабре 2013 года Майкл Блумберг вернулся к управлению компанией собственного имени.