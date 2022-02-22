Как в мире платят налоги с криптовалюты

В конце января ЦБ опубликовал доклад, в котором проанализировал риски криптовалют и, что самое главное, предложил запретить их в России. В то же время в Минфине предложили собственную концепцию регулирования криптовалют и сейчас изучают зарубежный опыт легализации и налогообложения криптоактивов. ТАСС собрал информацию о том, какие налоги жители разных стран платят с криптовалюты. США

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Криптовалюта в США юридически считается собственностью, и ее налогообложение зависит от того, является ли инвестиция долгосрочной или краткосрочной, а также от размера прибыли или убытка, который получил вкладчик. Если инвестор не продает криптовалюту более года, то это считается долгосрочной инвестицией, и в этом случае, начиная с суммы $41 676 полученной прибыли, налогобложение составляет 15%. А если криптовалюта принесла владельцу более $459 750, то налоговая ставка увеличивается до 20%. Краткосрочные инвестиции в криптовалюту (на срок до года) считаются стандартным доходом физического лица, и прибыль от них облагается налогом от 10 до 37% в зависимости от размера полученной прибыли. Минимальная налоговая ставка действует, если прибыль не превысила $10 275, максимальный налог применяется, когда прибыль превышает $539 900. При этом если держатель криптовалюты понес убытки из-за неудачной инвестиции в нее, то он может запросить налоговый вычет на сумму до $3 тыс. В случае если человек получает криптовалюту за какую-либо услугу, то он должен заявлять подобный заработок по рыночной цене в день получения оплаты за свой труд. Канада Согласно данным Канадского налогового агентства, в 2014 году парламент страны рассмотрел вопрос о правовом регулировании криптовалюты, в частности биткойна, и предписал ведомству выработать рекомендации канадцам, чтобы они могли четко понимать, как платить налоги с операций с криптовалютой. Базово криптовалюта подпадает под подоходный налог, который в Канаде имеет прогрессивную шкалу. Любой доход от транзакций с криптовалютой рассматривается налоговым агентством как налог на прибыль от ведения бизнеса или налог на прирост капитала. В случае использования криптовалют для оплаты товаров и услуг власти рассматривают это как бартерную сделку, которая также облагается налогами. Для оперирования криптовалютой нужно зарегистрироваться на криптобирже в Центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) с обязательной верификацией пользователя. Операции с криптовалютой, которые осуществляются в результате майнинга в коммерческих целях, также облагаются подоходным налогом. Великобритания

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Лица, покупающие криптовалюту и владеющие ею в качестве частной инвестиции, должны платить в Соединенном Королевстве налог на прирост капитала. Под владением Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам Великобритании понимает продажу криптовалюты за фунты стерлингов и другую валюту, использование криптовалюты как средства платежа за товары или услуги, передачу криптовалюты другому лицу (за исключением тех случаев, когда речь идет о подарке супругу или супруге). Ставка налога на прирост капитала напрямую зависит от размера дохода, полученного от операций с криптовалютой. Если физлицо на криптовалюте заработало меньше £12,3 тыс. (около $16,7 тыс. по курсу на 22 февраля 2022 года) в год, то его освобождают от уплаты данного налога. В остальных случаях ставка налога на прирост капитала зависит от размера общего годового дохода лица. Если его годовой доход составляет от £12,3 тыс. до £50 тыс. (около $68 тыс. по курсу на 22 февраля 2022 года), то он платит 10% налог на прирост капитала. В рамках прогрессивной шкалы налогообложения ставка составляет 20% для лиц, чей годовой доход превышает £50 тыс. При этом из облагаемой налогом суммы вычитаются £12,3 тыс. Пример. Физическое лицо покупает один биткойн за £7 тыс. плюс платит дополнительные £100 в качестве комиссии за транзакцию. Затем этот человек продает купленный биткойн за £38 тыс. Прирост капитала в его случае составит £30,9 тыс. Допустим, он зарабатывает более £50 тыс. в год: таким образом, налог на прирост капитала в его случае будет равен 20%. При этом надо помнить, что из облагаемой суммы вычитаются £12,3 тыс. Значит, лицо заплатит всего £3,7 тыс. в качестве налога на прирост капитала: (30,9 тыс. — 12,3 тыс.)*20% = 3,7 тыс. Франция Во французском праве криптовалюта пока не рассматривается юридически в качестве полноправной денежной единицы. Она не зависит ни от какого института и фактически не имеет легального статуса во Франции. Точное определение ее стоимости поэтому сейчас затруднено. Ограничены ее функции: она не может составлять резервную валюту, поскольку, по сути, не является объектом накопления. Правила ее регулирования во Франции пока целиком основываются на рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (GAFI). Эта межправительственная организация ставит своей задачей выработать форму контроля в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она должна сообщать о своих рекомендациях в официальных публикациях и заботиться о том, чтобы подпадающие под эту юрисдикцию уважали свои обязательства. Нидерланды Голландская налоговая служба относит криптовалюты к категории "активы" (assets) вместе со сбережениями, инвестициями в акции и облигации и т.д. Декларация таких активов осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января отчетного года. За заполнение декларации отвечают сами обладатели криптовалют и других активов. В Нидерландах не существует налога на прирост капитала. Вместо этого в Нидерландах платится налог на активы по ставке, зависящей от общей стоимости активов и вычисляемой по сложной формуле (данные представлены на 2022 год): при общей стоимости менее €50 650 активы налогами не облагаются;

при стоимости активов от €50 651 до €101 299 налоговая ставка составляет в среднем 1,82%;

при стоимости активов от €101 299 до €1 012 299 налоговая ставка составляет в среднем 4,37%;

при стоимости активов от €1 012 299 налоговая ставка составляет в среднем 5,53%. При незадекларированной криптовалюте налоговая служба будет считать это скрытыми данными об активах и может наложить штраф, который может превышать потенциальную сумму налога в три раза, или даже возбудить уголовное дело. Если криптовалюта получена за выполнение какой-либо работы, то она облагается налогом на прибыль. Она должна быть задекларирована как доход от работы и переведена в евро по курсу на день получения. Если криптовалюта получена в качестве подарка, то она может облагаться налогом на дарение, если сумма при обмене превышает €3 244 (или €6 604, если речь идет о подарке от родителей). Здесь также действуют различные тарифы, которые варьируются от 10 до 40% в зависимости от стоимости подарка и степени родства с тем, кому он преподносится. Швейцария В Швейцарии существуют три типа налогов, которые могут распространяться на держателей криптовалют: налог на прибыль, полученную физическим или юридическим лицом;

налог на прибыль от капитала, полученного от доходного бизнеса, то есть от продажи активов;

налог на имущество (частные лица) и налог на капитал (юридические лица). Другие налоги, такие как гербовый сбор, могут взиматься с первичных предложений монет (ICO) и первичных предложений токенов (ITO).

В то же время в Швейцарии нет налога на прибыль от продажи криптовалют для непрофессионалов рынка. Швейцарское законодательство выделяет операции по простому управлению частным имуществом, которое освобождено от налогов, и так называемые профессиональные операции, облагаемые налогом как доходный бизнес. В швейцарском законодательстве существует различие между продажей активов, осуществляемой в частном и в профессиональном порядке. Поэтому проводится различие между "приростом капитала на элементах частного богатства", который освобождается от налогов, и независимой доходной деятельностью (профессиональная торговля ценными бумагами). Этот правило применимо также к криптоактивам. Что касается налога на имущество, то он распространяется на всех налоговых резидентов Швейцарии и иностранных резидентов, владеющих недвижимостью, расположенной в стране. Криптовалюты являются частью налогооблагаемых активов. Налоговая стоимость криптовалют определяется ежегодно федеральными налоговыми органами. Налогоплательщик обязан отразить стоимость криптоактива в своей налоговой декларации. Китай В 2021 году Народный банк Китая (НБК, Центробанк) ввел запрет на сделки с криптовалютой финансовыми институтами, осуществляющими деятельность на территории КНР. "НБК и компетентные государственные органы подготовили ряд стратегических мер, в соответствии с которыми криптовалюта не считается законным средством платежа, — говорилось в комментарии государственного регулятора. — Мы запрещаем финансовым институтам оформлять сделки с криптовалютой и принимать в них участие".

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Китайские власти заявили тогда, что будут "решительно бороться с соответствующими противозаконными действиями". "Мы обеспечим финансовую безопасность населения и предпримем все возможные усилия для сохранения финансово-экономического и общественного порядка", — говорилось в комментарии. Еще до того Центральный банк Китая распространил заявление, сообщив об усилении мер по борьбе с незаконным использованием криптовалюты и создании многоуровневой системы государственного контроля для предотвращения рисков, которые возникают в этой сфере. В 2017 году регулятор запретил первичное размещение токенов (ICO), торговым платформам не разрешалось осуществлять обмен виртуальных денег и транзакции с ними. Позднее были запрещены и платформы по обмену и торговле криптовалютами. В апреле 2019 года Государственный комитет по развитию и реформе КНР потребовал приостановить майнинг виртуальных валют к 1 января 2021 года. 24 сентября 2021 года Народный банк Китая опубликовал уведомление о том, что виртуальные валюты не обладают законным юридическим статусом, поэтому любые транзакции с ними являются незаконными. Вместе с тем нужно различать различные токены и цифровой юань, который, по мнению экспертов, нельзя рассматривать в качестве криптовалюты, поскольку он является официальным финансовым инструментом ограниченного использования (не подлежит трансграничным операциям). Япония В Японии представлено гибкое налогообложение доходов от операций, связанных с криптовалютами. Так, налогом на доход облагается связанная с криптовалютой прибыль на сумму от 200 тыс. иен в год (около $1 739 по курсу на 22 февраля 2022 года). В то же время доходы, связанные с криптовалютой, для некоторых групп граждан, не имеющих постоянного места работы и заработка, таких как студенты или домохозяйки, начинают облагаться налогом при прибыли свыше 330 тыс. иен ($2 869 по курсу на 22 февраля 2022 года) в год. Критерии для налогообложения доходов от операций, связанных с криптовалютой, Национальное налоговое агентство Японии утвердило в декабре 2017 года, вынеся их в раздел "различные доходы". Шкала налогообложения в Японии является прогрессивной, это касается и доходов от операций, связанных с криптовалютой. К примеру, при годовом доходе до 1,95 млн иен ($16 956 по курсу на 22 февраля 2022 года) ставка налогообложения составляет 5%. При годовом доходе от 1,95 млн иен до 3,3 млн иен ($28 695) — 10%. Максимальная ставка налогообложения (45%) начинается при годовом доходе от 40 млн иен ($347,8 тыс.). Получение крипты при помощи майнинга также облагается в Японии подоходным налогом. При этом из подлежащего налогообложению дохода, рассчитанного по рыночной стоимости конкретной криптовалюты, можно вычесть затраты на оплату счетов за электроэнергию и приобретение оборудования. Индия Индия в настоящее время ожидает рассмотрения законопроекта о регулировании криптовалют. Первая попытка провести законопроект о таких валютах через индийский парламент была предпринята еще в декабре 2021 года, но документ так и не был рассмотрен парламентариями. Правительство тогда сообщило, что намерено вначале собрать информацию о том, как другие страны планируют регулировать криптовалюты, прежде чем принять окончательное решение.

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По информации местных СМИ, первый вариант законопроекта предусматривал запрет всех "частных криптовалют" в Индии. Вместе с тем он допускал определенные исключения для продвижения технологии, лежащей в основе криптовалюты и ее использования. Также сообщалось, что законопроект предусматривал создание собственной официальной цифровой валюты в стране. В ноябре минувшего года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал демократические страны "совместно работать над криптовалютой", чтобы гарантировать, что она "не попадет в чужие руки". В Нью-Дели опасаются, что нерегулируемый рынок криптовалют может стать механизмом для отмывания денег и финансирования терроризма. По мнению ряда экспертов, в Индии в настоящее время действуют от 15 до 20 млн криптоинвесторов, чьи активы могут составлять более $5 млрд. Как сообщил телеканал NDTV, количество членов "криптоклуба" в стране может быть еще больше — до 100 млн, согласно этой информации, в Индии находится самое большое количество криптоинвесторов в мире. Пока они действуют в "серой зоне": официального запрета на покупку и продажу биткойнов и других таких валют нет, но обналичивать или расплачиваться ими нельзя. Эксперты уверены, что отсутствие четкого официального регулирования рынка криптовалют в Индии создает почву для различных нарушений и махинаций​. Республика Корея

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В апреле прошлого года вице-премьер, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги заявил о необходимости придать криптовалютам статус инвестиционного актива, который должен облагаться налогом. Вскоре после этого в стране началась проработка данного вопроса. Изначально введение налога на доходы от операций с криптовалютами в Республике Корея было запланировано на январь 2022 года. Данная мера предполагает взыскание налога в размере 20%, если годовая прибыль с криптовалюты превышает 2,5 млн вон ($2 100 по курсу на 22 февраля 2022 года). Однако в последний момент было принято решение отсрочить этот шаг из-за споров о том, каким образом будет рассчитываться прибыль. Поскольку происходят частые перемещения криптовалюты между биржами, а некоторые покупки совершаются на зарубежных площадках, определить стоимость первоначальной покупки затруднительно. Налоговая служба страны в этой связи предлагает принимать покупную стоимость криптовалюты за ноль вон. Такой подход означает, что вся сумма продажи криптовалюты будет считаться прибылью и облагаться налогом, что вызывает недовольство инвесторов. В связи с этим в парламенте продолжаются дискуссии относительно отсрочки введения налога на криптовалюту до января 2023 года для выработки необходимых стандартов. Австралия В рамках австралийского налогового законодательства криптовалюта рассматривается как собственность и облагается налогом так же, как и любые другие активы. Налоговая служба страны Australian Tax Office (АТО) отслеживает все операции с криптовалютой, осуществляемые как физическими, так и юридическими лицами, а электронные биржи, работающие в стране, обязаны сообщать службе все сведения о таких операциях, включая личные данные продавцов и покупателей. Физические лица, купившие криптовалюту на сумму менее 10 тыс. австралийских долларов ($7,1 тыс.) и использующие ее для покупки чего-либо еще в течение года, могут получить освобождение от уплаты налога. Если криптовалюта не используется для дальнейших торговых операций, владелец должен платить налог по прогрессивной шкале (от 15 до 37%). Уклонение от уплаты налога на криптовалюту рассматривается как мошенничество и может повлечь за собой крупный штраф, размер которого определяется индивидуально, или стать причиной уголовного преследования. ЮАР ЮАР имеет в настоящее время одно из наиболее либеральных законодательств в области использования криптовалют в Африке. В полной мере законодательная база в отношении криптовалют была создана к 2021 году. Согласно законодательству, любой человек на территории ЮАР имеет право обладать и проводить операции с криптовалютой и ее производными. Более того, понятие "криптовалюта" было год назад заменено на "криптоактив", который в ЮАР имеет такой же статус, как и любой другой.

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