Грузовики-беспилотники, ставка на юань и потенциал Донбасса. Итоги первого дня ПМЭФ

Сбер в разы нарастил кредитование в альтернативных валютах, прежде всего в юанях, российские фармкомпании достойно заменили ушедшие с рынка отечественного препараты иностранного производства, а новые регионы РФ рассчитывают в скором времени полностью раскрыть свой экономический потенциал. Об этом шла речь на мероприятиях в ходе первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал об эксперименте с полностью беспилотными грузовиками, который стартует на российских дорогах в 2025-2026 годах. При этом уже запустился другой эксперимент с фурами-беспилотниками: они начали доставлять грузы по трассе М-11, но под присмотром испытателей.

"Автодор" же пока не планирует повышать стоимость проезда по платным дорогам в РФ, заявил в интервью ТАСС в рамках форума председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

ТАСС собрал главные события и заявления первого дня ПМЭФ.

Беспилотные грузовики и электромотоциклы

На форуме была представлена новая модель Lada X-Cross 5, которую начнут выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге в дни форума. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил ТАСС, что производство начнется с крупноузловой сборки, но без примитивного "постового" сценария.

К открытию ПМЭФ также приурочили старт движения беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва. Для этой магистрали в настоящее время действует экспериментальный правовой режим, который позволяет ездить по ней беспилотникам. Но пока такие машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Как отметил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов, беспилотная доставка грузов в первую очередь окажет положительное влияние на деятельность транспортно-логистических комплексов и терминалов.

Ожидается, что уже в 2024 году беспилотные грузовики смогут доставить по трассе М-11 порядка 220 тыс. грузов. В текущем же году в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" планируется достичь объема перевозок в 50 тыс. тонн грузов. "Я уверен, что где-нибудь в районе 2025-2026 года мы начнем экспериментировать с пятым уровнем автономности - полностью беспилотными", - заявил Белоусов.

Кроме того, в 2024 году могут начаться поставки электромотоциклов российского производства Aurus Merlon. Как рассказал ТАСС директор направления "Мотоцикл" проекта Единой модульной платформы НАМИ Евгений Торженов, произвести планируется не больше 300 мотоциклов за год. По его словам, НАМИ не ожидает большого спроса среди частных лиц на новинку из-за ее высокой стоимости по сравнению с бензиновыми конкурентами. При этом уже сформирован подтвержденный заказ от гаража особого назначения, но его объем не раскрывается.

Производство лекарств

Фармацевтическая отрасль России способна воспроизвести практически весь ассортимент зарубежных лекарств, отметил заместитель министр здравоохранения РФ Сергей Глаголев, подчеркнув, что здесь "ключевым ограничителем является именно патентное законодательство".

Он рассказал о работе межведомственной комиссии, которая оценивает наличие препаратов в аптеках на всех этапах дистрибьюторской сети, за последний год она разрешила ускоренную регистрацию 50 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных средств и ускоренную возможность изменений по 90 МНН.

В свою очередь глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что по сравнению с 2019 годом количество поддельных препаратов на российском рынке уменьшилось в несколько раз "благодаря контрольным мероприятиям, которые проводятся по всей территории страны".

Юани, дирхамы и рупии

Сбер с начала 2023 года нарастил объем корпоративного кредитования в юанях в пять раз, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Есть сейчас вопросы на рынке с юаневой ликвидностью, это факт. Рынок юаня пока не глубокий, объем ликвидности не такой большой, как нам бы хотелось, но мы считаем, что за юанем, как за основной иностранной валютой, будущее", - указал он.

При этом крупнейший российский банк не собирается ограничиваться китайской валютой. Как отметил Ведяхин, Сбер видит спрос от некоторых клиентов на дирхамы и рупии. "Но для того, чтобы выдать кредит, надо эти средства привлечь. Поэтому у нас пока еще нет такого большого рынка дирхама внутри России и, как только он появится, мы начнем выдавать кредиты в дирхамах юрлицам массово", - подчеркнул он.

Развитие новых регионов

Власти Донецкой Народной Республики во втором полугодии намерены передать частным инвесторам часть угольных шахт, которые признаны пригодными для дальнейшей эксплуатации, сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин. По его словам, предприятия, которые исчерпали свой ресурс, будут ликвидированы", а те, которые сейчас, согласно выводам комиссии, могут эксплуатироваться, будут продолжать дальше работать. В настоящее время идет отбор среди потенциальных инвесторов.

По мнению главы ДНР, потенциал Донбасса позволяет региону быть не только ресурсной базой, но и развивать предприятия, создающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Пушилин отметил, что машиностроительные предприятия республики перестраиваются "с учетом тех потребностей, которые не закрыты по всем регионам РФ". Сейчас, по его словам, проводится анализ этих потребностей, что позволит "настроить те стратегические планы, которые после победы России в СВО уже могут запуститься на полную мощь".

В свою очередь Запорожская область, по данным врио губернатора Евгения Балицкого, планирует поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна в этом году. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС министр экономического развития региона Юрий Гуськов, в настоящее время область готова экспортировать в общей сложности 2,5 млн тонн зерна урожая 2022 года. Поставки ведутся в Турцию, Иран, государства Африки.

А с Херсонской областью более 20 компаний заключили соглашения о сотрудничестве, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью НТВ. В их числе Крым, Краснодар, Ростовская область, Ставропольский край, кавказские республики.

Еда и танцы

Несмотря на споры в соцсетях о дороговизне питания на ПМЭФ, стоимость комплексного обеда в ресторане Forum, работающем для участников форума, составляет, как убедился корреспондент ТАСС, 4,5 тыс. рублей. За те же деньги здесь можно было пообедать и год назад. Согласно меню ресторана Forum, гостям, в частности, предлагаются салат с ростбифом, микс-салат с форелью и кедровыми орехами, приморская уха из стерляди и семги с хрустящим луком, стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана, сет из дальневосточных гребешков и креветок с кремом из молодого горошка и моркови, медовик с алтайским медом и многое другое.

Страной - гостем ПМЭФ-2023 стали ОАЭ, чьи делегаты открыли стенд своего государства на площадке форума, исполнив национальной танец Аль-Айяла. Мужчины в белых традиционных костюмах танцевали с бамбуковыми тростями, задавая себе ритм народной песней. Танец Аль-Айяла включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, его обычно исполняют во время торжеств, на свадьбах и церемониях приветствия иностранных лидеров.