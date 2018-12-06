Курс на усиление евро. Как ЕС планирует снижать зависимость от доллара

В среду, 5 декабря, Еврокомиссия опубликовала план по усилению роли евро на мировой арене. Европейские власти призывают расширить применение собственной валюты, чтобы она полностью отражала политический, экономический и финансовый вес еврозоны.

Доллар бесспорно занимает лидирующую позицию в мировой экономике. По данным международной системы расчетов SWIFT, на которые ссылается Европейский центральный банк (ЕЦБ), в 2017 году на его долю приходилось примерно 40% глобальных расчетов, доля евро была около 36%. Также, по подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), доллар главенствует в структуре международных резервов — 60% против 20% у евро (на конец второго квартала 2018 года).

Но если, например, план российской дедолларизации пока так и остается по большей части закрытым, "для служебного пользования", то детали европейской инициативы агентство Bloomberg узнало еще за несколько дней до ее публикации.

Непредсказуемые санкции

И хотя план не содержит прямого призыва к отказу от доллара, посыл читается довольно очевидно. Особенно на фоне проводимой США. Так, в документе "На пути к более сильной международной роли евро" Еврокомиссия вспоминает об "односторонних действиях третьих стран, как в случае с возобновлением (американских) санкций против Ирана, и вызовах международным правилам управления и торговли". Газета Financial Times назвала это замечание "отсылкой на агрессивную торговую политику администрации (президента США Дональда) Трампа".

Европейские страны еще до введения санкций против Ирана начали обсуждать создание аналога SWIFT — независимой системы расчетов, которая бы позволила закупать иранскую нефть, не опасаясь блокировки. В ноябре стали известны подробности о работе над ней. Россия высказалась в поддержку идеи, а первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что страна готова даже присоединиться к новой системе. Также к ней планируется подключить и Китай.