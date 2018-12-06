Курс на усиление евро. Как ЕС планирует снижать зависимость от доллара

В среду, 5 декабря, Еврокомиссия опубликовала план по усилению роли евро на мировой арене. Европейские власти призывают расширить применение собственной валюты, чтобы она полностью отражала политический, экономический и финансовый вес еврозоны.
Гегемония доллара
Доллар бесспорно занимает лидирующую позицию в мировой экономике. По данным международной системы расчетов SWIFT, на которые ссылается Европейский центральный банк (ЕЦБ), в 2017 году на его долю приходилось примерно 40% глобальных расчетов, доля евро была около 36%. Также, по подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), доллар главенствует в структуре международных резервов — 60% против 20% у евро (на конец второго квартала 2018 года).
Но если, например, план российской дедолларизации пока так и остается по большей части закрытым, "для служебного пользования", то детали европейской инициативы агентство Bloomberg узнало еще за несколько дней до ее публикации.
Непредсказуемые санкции
И хотя план не содержит прямого призыва к отказу от доллара, посыл читается довольно очевидно. Особенно на фоне проводимой США. Так, в документе "На пути к более сильной международной роли евро" Еврокомиссия вспоминает об "односторонних действиях третьих стран, как в случае с возобновлением (американских) санкций против Ирана, и вызовах международным правилам управления и торговли". Газета Financial Times назвала это замечание "отсылкой на агрессивную торговую политику администрации (президента США Дональда) Трампа".
Европейские страны еще до введения санкций против Ирана начали обсуждать создание аналога SWIFT — независимой системы расчетов, которая бы позволила закупать иранскую нефть, не опасаясь блокировки. В ноябре стали известны подробности о работе над ней. Россия высказалась в поддержку идеи, а первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что страна готова даже присоединиться к новой системе. Также к ней планируется подключить и Китай.
SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключено свыше 11 тыс. финансовых институтов более чем в 200 странах мира.
Кроме того, европейские чиновники отметили опасность санкций и для долларовых транзакций европейского бизнеса.
ЕС уже неоднократно сталкивался с ситуацией, когда санкции США против третьих стран негативно сказывались на его экономике. И не только в случае с Ираном. Так, когда весной США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, европейские алюминиевые заводы столкнулись с дефицитом сырья. И именно проблемы европейских партнеров заставили США пойти на уступки и отложить рестрикции против En+ и "Русала".
Российские СМИ узнали также и об опасении французских властей в вопросе возможных ограничений США против таких энергетических проектов, как "Северный поток — 2" и "Ямал СПГ". Во втором участвует французская Total. А подобные угрозы вполне реальны — американская сторона неоднократно грозила, что готова ввести санкции и против всего российского энергетического сектора, и против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". При этом ясности не добавляет и непостоянство заявлений США, которые то, казалось бы, отказываются от этой идеи, то потом заявляют, что сохраняют такую возможность.
Начало пути к сильному евро
Конкретики в плане Еврокомиссии пока нет — только основные направления. А меры власти начнут разрабатывать в сотрудничестве с компаниями в 2019 году.
"Гвоздем программы", конечно же, стало предложение шире использовать евро при сделках в энергетическом секторе.
Европа остается крупнейшим импортером энергетических ресурсов, ежегодно тратя на это €300 млрд (примерно $314 млрд) последние пять лет. При этом 80– 85% своего импорта энергоносителей ЕС оплачивает именно в долларах.
Чтобы изменить ситуацию, Еврокомиссия предложила странам союза использовать в межправительственных соглашениях по поставкам энергоносителей пункт об использовании евро как валюты по умолчанию.
На финансовом рынке Еврокомиссия видит возможность для расширения пула евроактивов, доступных международным инвесторам, — например, за счет облигаций частного сектора, обеспеченных государственными бумагами стран еврозоны. Эксперты комиссии также поддержали идею создания собственной системы мгновенных платежей, которая бы не зависела от операторов вне Евросоюза.
Кроме того, власти начнут обсуждение мер по повышению ликвидности евро на валютном рынке, так как сейчас все самые ликвидные пары включают доллар, а при торгах в парах, его не включающих, к нему часто прибегают как к посреднику. Начать консультации планируется и по вопросу расширения торговли в евро в других стратегических отраслях, кроме энергетического, — на рынке металлов и минерального сырья, сельхозтоваров и в транспортном секторе, которое включает авиастроение, железные дороги и т.д.
В России вопрос о пагубной гегемонии доллара в экономике обсуждается уже не первый год, а летом 2018 года — после серьезных колебаний на валютном рынке из-за очередного санкционного раунда — власти занялись вопросом вплотную. Из того, что известно о плане российской дедолларизации, — он направлен на увеличение международных расчетов в нацвалютах и не должен никак затронуть валютные депозиты граждан.
Так что планы Европы по усилению евро перекликаются с планами России по снижению зависимости от доллара. И как раз могут быть реализованы в сфере поставок энергоносителей — ЕС остается крупнейшим российским покупателем в этой области.
"Евро довольно молодая, но успешная валюта. Так что пришло время для евро развивать свою глобальную роль", — отметил вице-председатель Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.
Впрочем, эксперты The Wall Street Journal увидели и для США возможность вынести пользу из усиления евро, которое позволило бы сбалансировать мировую экономику между двумя резервными валютами.
Арина Раксина