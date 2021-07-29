США завершают боевую миссию в Ираке. Правда конец?

Новость о том, что США перестают выполнять боевые задачи в Ираке, вовсе не говорит о том, что американские военные покинут страну. Ирак по-прежнему остается для США важной точкой на карте, где Вашингтон противостоит не только остаткам радикальных исламистов, но и расширяющемуся иранскому влиянию. Следом за Афганистаном американцы завершают свою миссию в Ираке. Об этом президент США Джо Байден заявил на встрече с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми, которая прошла 26 июля в Белом доме. Решение ни для кого не стало сюрпризом. Зарубежная пресса сообщала об этой договоренности еще до официальной встречи лидеров. Даже сам аль-Казыми перед поездкой в Вашингтон открыто говорил, что его стране больше не нужна иностранная военная помощь.

На эту тему Все бросили и ушли. Почему вывод войск США из Афганистана стал катастрофой

Согласно решению сторон, боевую часть американской операции в Ираке свернут уже к концу года. Однако, в отличие от Афганистана, солдатам не придется разом паковать вещи и лететь на родину. Основные перемены произойдут скорее на бумаге. По факту же силы США пока остаются в арабской стране, но уже в новом качестве. Американские военные и так больше года не участвуют в боевых операциях в Ираке. Вместо этого 2,5 тыс. находящихся там бойцов занимаются обучением и поддержкой местной армии, которая продолжает борьбу с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ). Американцы, которые закреплены на трех иракских базах, снабжают иракцев разведданными и оказывают им материально-техническую поддержку. Этим же они планируют заниматься и дальше. "Наша роль в Ираке сведется к тому, чтобы <...> быть доступными, продолжать обучать, помогать, содействовать, бороться с ИГ <...>, но к концу года нашей боевой миссии там не будет", — отметил президент Байден. Кроме того, американская сторона продолжит оказывать помощь курдским формированиям "пешмерга", которые хорошо проявили себя в наземных боях с террористами. Официальные лица не говорят, сколько именно американских военнослужащих займутся в Ираке консультациями и обучением. До конца неясно, вернется ли какое-то количество из них к концу года домой. Аль-Казыми также отказался говорить о будущей численности войск США, заявив, что это будет определяться техническими требованиями. Пока же все остается без изменений. Декоративный выход Новое соглашение Ирака и США на самом деле не такое уж новое. О том, что иракские силы должны сами проводить боевые операции, стороны договорились еще в минувшем апреле. Разница в том, что теперь стали известны точные сроки. Громкие заявления в прессе о "завершении боевой миссии" — скорее символический жест. В частности, он может быть направлен на поддержку аль-Казыми в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Ираке уже этой осенью.

На эту тему Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"Соглашение появилось в политически непростое время для иракского правительства и может послужить поддержкой Багдаду. Казыми столкнулся с растущим давлением сторонников Ирана и их военизированных группировок", — пишет агентство Reuters. "Изгнание" США из страны должно спасти премьера от давления влиятельных шиитских фракций, которые давно требуют вывода из Ирака иностранных сил. Эти призывы стали особенно громкими после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и командира шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне этих людей считали причастными к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Сразу же после убийства в Багдаде Сулеймани и аль-Мухандиса парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. Шиитские группировки настаивают на соблюдении этого решения и даже пообещали начать атаки против американцев, которые так и не подчинились этому требованию. Иранский фактор Свержение американцами режима Саддама Хусейна в 2003 году нарушило в Ираке хрупкий этно-конфессиональный баланс и углубило противоречия между двумя крупнейшими в стране конфессиями мусульман. Правительство Хусейна представляло из себя суннитское меньшинство, которое управляло по большей части шиитским Ираком. Вторжение США изменило расстановку сил, что привело к усилению межрелигиозной вражды и стало одним из факторов для появления ИГИЛ. Ситуацией воспользовался Иран — крупнейшая в регионе шиитская страна, которая начала активнее поддерживать своих сторонников на иракской земле. Гражданская война в Сирии и борьба с ИГИЛ только расширили влияние Тегерана. Проиранские организации и их военизированные бригады сражались с боевиками и террористами на стороне сирийских и иракских правительственных войск. Это помогло им закрепиться в политической системе Ирака и стать важным голосом в местном парламенте.

На эту тему США на Ближнем Востоке. Чем подход Байдена будет отличаться от политики Трампа?