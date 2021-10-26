Отмотали назад. Эрдоган передумал выдворять послов

Скандал начался после того, как главы диппредставительств США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии вместе призвали освободить турецкого правозащитника и бизнесмена Османа Кавалу.

На прошлой неделе Турция оказалась на пороге серьезного дипломатического кризиса. Решение президента Тайипа Эрдогана выдворить из страны десять иностранных послов, в том числе представителей США и ФРГ, грозило стать для Анкары точкой невозврата. Однако ситуация разрешилась так же быстро, как и возникла. В начале недели дипломаты пообещали не вмешиваться во внутренние дела Турции, а Эрдоган "позитивно воспринял" эти заявления.

"Принимая во внимание постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по этому вопросу, мы призываем Турцию обеспечить его (Кавалы) срочное освобождение", — говорится в заявлении диппредставительств, опубликованном в Twitter посольства США.

Турецкие власти обвиняют Кавалу в причастности к беспорядкам в стамбульском парке Гези и попытке госпереворота. На Западе же его считают узником совести, которого турецкий суд якобы осудил по политическим мотивам.

Заявление послов и критика турецкого правосудия возмутили президента Тайипа Эрдогана, который расценил это как вмешательство во внутренние дела Турции.

"Разве это их дело — учить Турцию? Кто они такие?" — задавался вопросом глава государства. Он также добавил, что у Анкары "нет такой роскоши" — принимать у себя таких послов, отметив, что им необходимо понять Турцию или уехать.

В результате иностранных дипломатов сначала вызвали на беседу в МИД, а 23 октября президент Эрдоган потребовал от дипведомства объявить этих послов персонами нон грата и выслать из страны.

Это требование стало беспрецедентной новостью, так как, будучи членом НАТО, Анкара пошла на резкое ухудшение отношений с ключевыми союзниками и оказалась на пороге дипломатической изоляции.

Реакция партнеров

Страны, чьих послов Эрдоган призвал объявить персонами нон грата, восприняли эту новость по-разному. Нидерланды, Дания и Норвегия заявили, что они по-прежнему привержены защите прав человека в Турции. При этом Соединенные Штаты и Германия ждали дополнительных разъяснений.

"Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана и сообщения СМИ на данный счет и сейчас активно обсуждаем это с девятью другими странами", — заявили в германском Министерстве иностранных дел.

В Брюсселе отметили, что также следят за развитием ситуации, но не готовы ее комментировать. От заявлений воздержались и в НАТО.

"Мы знаем об этих сообщениях и ждем ясности от МИД Турции", — говорил ТАСС представитель Госдепа.

Реакция в Турции

Выжидательная позиция иностранных дипведомств была связана с тем, что, несмотря на призыв Эрдогана, послы так и не получили никаких официальных уведомлений. Это создало ощущение, что президент может передумать. Тем более что его решение далеко не всем понравилось и в самой Турции.