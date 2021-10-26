Отмотали назад. Эрдоган передумал выдворять послов

На прошлой неделе Турция оказалась на пороге серьезного дипломатического кризиса. Решение президента Тайипа Эрдогана выдворить из страны десять иностранных послов, в том числе представителей США и ФРГ, грозило стать для Анкары точкой невозврата. Однако ситуация разрешилась так же быстро, как и возникла. В начале недели дипломаты пообещали не вмешиваться во внутренние дела Турции, а Эрдоган "позитивно воспринял" эти заявления.
Скандал начался после того, как главы диппредставительств США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии вместе призвали освободить турецкого правозащитника и бизнесмена Османа Кавалу.
"Принимая во внимание постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по этому вопросу, мы призываем Турцию обеспечить его (Кавалы) срочное освобождение", — говорится в заявлении диппредставительств, опубликованном в Twitter посольства США.
Турецкие власти обвиняют Кавалу в причастности к беспорядкам в стамбульском парке Гези и попытке госпереворота. На Западе же его считают узником совести, которого турецкий суд якобы осудил по политическим мотивам.
Заявление послов и критика турецкого правосудия возмутили президента Тайипа Эрдогана, который расценил это как вмешательство во внутренние дела Турции.
"Разве это их дело — учить Турцию? Кто они такие?" — задавался вопросом глава государства. Он также добавил, что у Анкары "нет такой роскоши" — принимать у себя таких послов, отметив, что им необходимо понять Турцию или уехать.
В результате иностранных дипломатов сначала вызвали на беседу в МИД, а 23 октября президент Эрдоган потребовал от дипведомства объявить этих послов персонами нон грата и выслать из страны.
Это требование стало беспрецедентной новостью, так как, будучи членом НАТО, Анкара пошла на резкое ухудшение отношений с ключевыми союзниками и оказалась на пороге дипломатической изоляции.
Реакция партнеров
Страны, чьих послов Эрдоган призвал объявить персонами нон грата, восприняли эту новость по-разному. Нидерланды, Дания и Норвегия заявили, что они по-прежнему привержены защите прав человека в Турции. При этом Соединенные Штаты и Германия ждали дополнительных разъяснений.
"Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана и сообщения СМИ на данный счет и сейчас активно обсуждаем это с девятью другими странами", — заявили в германском Министерстве иностранных дел.
В Брюсселе отметили, что также следят за развитием ситуации, но не готовы ее комментировать. От заявлений воздержались и в НАТО.
"Мы знаем об этих сообщениях и ждем ясности от МИД Турции", — говорил ТАСС представитель Госдепа.
Реакция в Турции
Выжидательная позиция иностранных дипведомств была связана с тем, что, несмотря на призыв Эрдогана, послы так и не получили никаких официальных уведомлений. Это создало ощущение, что президент может передумать. Тем более что его решение далеко не всем понравилось и в самой Турции.
Сначала агентство ANKA сообщало, что турецкие дипломаты тщетно пытались переубедить президента и не допустить высылки. В свою очередь агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в Анкаре, написало в понедельник, что выход из кризиса уже ищут в окружении президента.
По информации издания, на выходных в администрации Эрдогана прошло совещание с участием представителей правительства, которые изложили турецкому лидеру возможные последствия высылки послов. В первую очередь для турецкой экономики, где дела и без того идут не лучшим образом.
Некоторые представители турецкой оппозиции считают, что изначально Эрдоган пригрозил выслать послов, только чтобы отвлечь внимание от ухудшающейся ситуации в экономике. На прошлой неделе курс турецкой лиры достиг отметки 9,60 лиры за доллар.
Угрозы иностранным дипломатам только усилили страхи инвесторов. В понедельник, 25 октября, курс валюты упал до 9,72 лиры за доллар, обновив исторический минимум. Высылка дипломатов наверняка бы лишь ухудшила ситуацию.
Запад сдал назад
В понедельник вечером, когда президент Эрдоган проводил заседание кабинета министров, посольство США выпустило заявление, в котором сообщило, что привержено соблюдению турецких законов и не намерено вмешиваться во внутренние дела государства.
"Соединенные Штаты остаются привержены статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении.
Канада, Нидерланды и Новая Зеландия отправили аналогичное сообщение, а Норвегия и Финляндия ретвитнули сообщение США. В администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган "позитивно воспринял" эти действия. Вскоре и сам глава государства выступил перед прессой и сообщил, что расценивает заявления посольств как "шаг назад".
"Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях", — отметил турецкий лидер. На этом фактически кризис оказался исчерпан. Позже в Госдепе США сообщили, что американский посол в Турции продолжает выполнять свои обязанности, добавив, что лучший путь вперед — это сотрудничество.
Что известно про Османа Кавалу
64-летний Осман Кавала — бизнесмен и филантроп, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, а также один из самых заметных гражданских активистов Турции и критик Эрдогана. Власти считают, что он финансировал попытку государственного переворота в 2016 году, а также беспорядки в стамбульском парке Гези в 2013 году.
Бизнесмена задержали 18 октября 2017 года в стамбульском аэропорту. 1 ноября того же года суд Турции постановил заключить его под стражу за "попытку изменить конституционный строй и сместить действующее правительство".
В декабре 2019 года ЕСПЧ призвал турецкие власти освободить Кавалу из-под стражи, посчитав, что в его деле есть явные нарушения. В феврале 2020 года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста по делу о протестах в парке Гези. Однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание, обвинив в участии в путче 2016 года. Несмотря на то что Кавала так и не признан виновным, он уже четвертый год находится в заключении.
17 сентября Совет Европы вынес Турции последнее предупреждение об освобождении предпринимателя, заявив, что судебное разбирательство по делу о нарушении прав в отношении Анкары начнется в конце ноября, если Кавалу не освободят к этому времени.
Дмитрий Беляев