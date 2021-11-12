Трамп был прав? Почти половина стран ЕС выступает за стены на границах сообщества

Когда-то в Европе критиковали и даже насмехались над экс-президентом США Дональдом Трампом за его попытку отгородиться от миграционного кризиса стеной. Теперь, когда мигранты, прибывающие в ЕС через Белоруссию, стали неразрешимой проблемой для всего сообщества, в Брюсселе задумались о возведении своей стены.
Миграционный кризис на белорусско-европейской границе, который начался еще летом, обострился в начале ноября. Если раньше счет мигрантов шел на сотни, то теперь уже тысячи переселенцев с Ближнего Востока и севера Африки практически одновременно штурмуют рубежи ЕС. Под основным ударом оказалась Польша, также непросто складывается ситуация для Латвии и Литвы.
Косвенно в кризис оказались вовлечены и другие страны. Проблему уже комментировали в Вашингтоне, миграционный кризис стал темой недавнего разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Поток взаимных обвинений практически не утихает ни в Варшаве, ни в Минске. Каждая сторона видит решение кризиса по-своему.
В Польше и странах Балтии требуют ужесточить санкции в отношении Белоруссии, в том числе блокируя рейсы в республику из стран Ближнего Востока. Одновременно европейские государства призывают укреплять границы.
"Призываем ЕС увеличить практическую поддержку укрепления безопасности своих внешних границ", — говорится в заявлении министров обороны Эстонии, Латвии и Литвы, которое передает агентство BNS.
Страны сообщества говорят о строительстве стен
Под укреплением границы фактически подразумевается возведение физических заграждений или, проще говоря, стен. Строительство барьера на границе с Белоруссией недавно одобрил польский Сенат, который хочет, чтобы за установку объекта заплатил ЕС. Речь идет о пятикилометровой стене, стоимость которой оценивается примерно в €350 млн. Работы по ее установке должны стартовать к началу декабря, но, как ожидается, завершатся не раньше мая.
Вопрос в том, согласятся ли европейские чиновники, которые не так давно критиковали похожую инициативу Трампа, с таким проектом на своей территории. Кажется, выбора у Брюсселя не остается.
В минувшем октябре 12 стран — членов ЕС, включая Грецию, Польшу и Латвию, направили письмо в Европейскую комиссию с требованием дополнительно профинансировать заградительные барьеры на границах сообщества.
"Заграждения являются эффективной мерой защиты границы, что отвечает интересам всего ЕС, а не только государств прибытия", — отмечается в тексте. Документ также подписали министры внутренних дел Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Венгрии, Эстонии, Литвы и Словакии.
Сам факт появления такого письма демонстрирует резкий поворот в отношении европейцев к защите своих границ. Разговоры о строительстве стен на политическом уровне казались немыслимыми еще несколько лет назад. Теперь же об этом говорят сами европейские депутаты.
"Европейский союз должен как можно скорее принять твердое решение о [финансировании] пограничных сооружений", — заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
Будапешт указал на двойные стандарты
В 2017 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Брюссель оплатить половину стоимости "антимигрантского забора", который его страна соорудила в 2015 году, чтобы остановить потоки мигрантов из Сербии и Хорватии. В Будапеште тогда утверждали, что данная мера помогла значительно уменьшить наплыв нелегалов и фактически защитила весь Евросоюз. Речь шла о выделении €400 млн.
В ответ на это официальный представитель Европейской комиссии Александр Винтерстайн призвал Венгрию подать официальную заявку на использование средств, уже предусмотренных в бюджете ЕС. В конечном счете Будапешт получил отказ.
"Мы не финансируем строительство заборов или заграждений на внешних границах. Мы поддерживаем меры по управлению границами на внешних рубежах. Это, например, могут быть меры по наблюдению, — ответил Винтерстайн, — но заборы, мы не финансируем заборы".
Во время своего недавнего интервью чешским СМИ глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Брюссель в двойных стандартах.
"Я думаю, что шесть лет назад мы приняли правильное решение: заграждения оказались незаменимым средством для эффективной защиты наших границ и Европейского континента в целом", — добавил он.
По словам Сийярто, теперь Литву и Польшу хвалят за то, за что "нас критиковали".
При этом в Брюсселе не совсем согласны, что события 2015 года можно сравнивать с нынешним кризисом. Тогда люди бежали в Европу по объективным причинам, а сейчас якобы их специально снаряжает туда Лукашенко.
"Мы наблюдаем совершенно иную ситуацию. Лукашенко использует миграцию и мигрантов как оружие. Значит, он делает это специально. Это уже совсем другое", — сказал Ауштрявичюс телеканалу Euronews.
Брюссель готов к компромиссам
Своего рода сенсацией стало заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое он сделал 10 ноября. По его словам, у Брюсселя есть возможность вполне легально финансировать пограничные барьеры, что фактически дискредитирует все прошлые заявления европейских чиновников.
"Мы в ЕС намерены обсудить возможности финансирования строительства физической инфраструктуры для защиты границ не только Польши, но и государств Балтии, которые являются внешними границами Евросоюза. Мы находимся в исключительной ситуации", — сказал Мишель.
"Это решение должна принять комиссия", — добавил он. Но в любом случае юридическое заключение совета очень четкое. Посмотрим, каков будет итог дискуссии".
Пока непонятно, каким образом институты ЕС смогут добиться проведения этой инициативы. Европейская комиссия вместе с центристскими и левыми группами в Европейском парламенте выступают против "заборов и стен". Еще в прошлом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен категорически отвергала эту идею.
"Мы обсуждали выделение дополнительных средств на противодействие использованию миграции в качестве гибридного нападения. Но у ЕС есть твердые принципы: мы никогда не станем финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на наших границах", — сказала фон дер Ляйен в конце минувшего октября.
Всем сторонам придется приложить усилия
На фоне заявления Мишеля мнения в Брюсселе по этому вопросу разделились на за и против.
"Это не то, что мы хотим видеть, но это реальность сегодняшнего дня, давайте не будем наивными", — сказал Манфред Вебер, президент влиятельной консервативной Европейской народной партии.
С этой позицией не согласны левые.
"Давайте не будем тратить усилия на строительство стен, которые уже не раз хоронили человеческое достоинство на европейской земле", — сказала Иратче Гарсия, президент S&D (Прогрессивный альянс социалистов и демократов). По ее словам, мир только что отпраздновал 32-ю годовщину падения Берлинской стены, "напомнив нам, что стены никогда не могут облегчить страдания".
Как отмечает газета Politico, финансирование Брюсселем строительства заграждений и стен может быть проведено только через пограничное европейское агентство Frontex. То есть страна — член ЕС может получить эти средства, если фактически отдаст свои границы под контроль Брюсселя. В случае с Польшей все становится сложнее, так как Варшава отказывается привлекать Frontex к решению кризиса.
В Польше предпочитают разбираться с проблемой по-своему. Объявив в приграничных районах страны режим ЧП, Варшава не допускает в зону кризиса правозащитников и гуманитарные организации, препятствует работе журналистов и наблюдателей. Польское правительство давно не разделяет подход Брюсселя к миграционным вопросам и считает неправильным, что помощь ЕС членам сообщества связана с какими-то дополнительными требованиями.
Когда завершится кризис
Пока сложно сказать, как будут развиваться события. Многие страны следят за кризисом и предлагают разные инициативы для его решения. В Евросоюзе готовятся обсудить расширение санкций против Белоруссии. В Минске европейцев обвиняют в нарушении прав человека и негуманном отношении к мигрантам. В Москве глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ЕС пойти на переговоры с Минском и оплатить усилия белорусских властей по сдерживанию потока. К примеру, этот подход когда-то помог сократить наплыв мигрантов через Турцию.
Пока неясно, когда и как закончится этот кризис. Даже если поток мигрантов уменьшится сейчас, то, скорее всего, весной он вернется в большем масштабе. В Брюсселе уже говорят, что к беженцам с Ближнего Востока, вполне вероятно, добавятся граждане Афганистана — страны, которая оказалась на грани голода и коллапса после того, как власть в ней захватили представители движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Помогут ли европейские стены задержать этих людей — пока сказать сложно.
Дмитий Беляев