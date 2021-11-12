Трамп был прав? Почти половина стран ЕС выступает за стены на границах сообщества

Когда-то в Европе критиковали и даже насмехались над экс-президентом США Дональдом Трампом за его попытку отгородиться от миграционного кризиса стеной. Теперь, когда мигранты, прибывающие в ЕС через Белоруссию, стали неразрешимой проблемой для всего сообщества, в Брюсселе задумались о возведении своей стены.

Миграционный кризис на белорусско-европейской границе, который начался еще летом, обострился в начале ноября. Если раньше счет мигрантов шел на сотни, то теперь уже тысячи переселенцев с Ближнего Востока и севера Африки практически одновременно штурмуют рубежи ЕС. Под основным ударом оказалась Польша, также непросто складывается ситуация для Латвии и Литвы.

Косвенно в кризис оказались вовлечены и другие страны. Проблему уже комментировали в Вашингтоне, миграционный кризис стал темой недавнего разговора и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Поток взаимных обвинений практически не утихает ни в Варшаве, ни в Минске. Каждая сторона видит решение кризиса по-своему.

В Польше и странах Балтии требуют ужесточить санкции в отношении Белоруссии, в том числе блокируя рейсы в республику из стран Ближнего Востока. Одновременно европейские государства призывают укреплять границы.

"Призываем ЕС увеличить практическую поддержку укрепления безопасности своих внешних границ", — говорится в заявлении министров обороны Эстонии, Латвии и Литвы, которое передает агентство BNS.

Страны сообщества говорят о строительстве стен

Под укреплением границы фактически подразумевается возведение физических заграждений или, проще говоря, стен. Строительство барьера на границе с Белоруссией недавно одобрил польский Сенат, который хочет, чтобы за установку объекта заплатил ЕС. Речь идет о пятикилометровой стене, стоимость которой оценивается примерно в €350 млн. Работы по ее установке должны стартовать к началу декабря, но, как ожидается, завершатся не раньше мая.

Вопрос в том, согласятся ли европейские чиновники, которые не так давно критиковали похожую инициативу Трампа, с таким проектом на своей территории. Кажется, выбора у Брюсселя не остается.

В минувшем октябре 12 стран — членов ЕС, включая Грецию, Польшу и Латвию, направили письмо в Европейскую комиссию с требованием дополнительно профинансировать заградительные барьеры на границах сообщества.

"Заграждения являются эффективной мерой защиты границы, что отвечает интересам всего ЕС, а не только государств прибытия", — отмечается в тексте. Документ также подписали министры внутренних дел Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Венгрии, Эстонии, Литвы и Словакии.

Сам факт появления такого письма демонстрирует резкий поворот в отношении европейцев к защите своих границ. Разговоры о строительстве стен на политическом уровне казались немыслимыми еще несколько лет назад. Теперь же об этом говорят сами европейские депутаты.

"Европейский союз должен как можно скорее принять твердое решение о [финансировании] пограничных сооружений", — заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Будапешт указал на двойные стандарты

В 2017 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Брюссель оплатить половину стоимости "антимигрантского забора", который его страна соорудила в 2015 году, чтобы остановить потоки мигрантов из Сербии и Хорватии. В Будапеште тогда утверждали, что данная мера помогла значительно уменьшить наплыв нелегалов и фактически защитила весь Евросоюз. Речь шла о выделении €400 млн.