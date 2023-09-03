Российский удар по порту Рени и арест Коломойского. События вокруг Украины

Российские беспилотные летательные аппараты в ночь на воскресенье нанесли удар по хранилищам топлива в порту Рени в Одесской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Кроме того, стало известно об отражении очередной украинской атаки на Крымский мост, аресте Игоря Коломойского и решении Вашингтона впервые включить в пакет военной помощи Киеву снаряды с обедненным ураном.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за два дня.

Ход операции

Российские беспилотники в ночь на воскресенье нанесли удар по хранилищам топлива в порту Рени в Одесской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, "все назначенные объекты поражены".

Вооруженные силы Украины на запорожском направлении за двое суток потеряли в общей сложности около 245 человек и 25 единиц техники и артиллерийских орудий, включая 14 гаубиц, следует из сводок Минобороны РФ. По его информации, в районе населенных пунктов Работино и Вербовое были отражены в общей сложности семь украинских атак.

Потери Киева на южнодонецком и донецком направлениях, как сообщили в российском военном ведомстве, превысили 730 человек и 40 единиц техники, в числе которых оказались 5 танков и 5 самоходных артиллерийских орудий, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Как отметили в Минобороны, российские военные "улучшили положение по переднему краю" в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике.

На краснолиманском направлении, по оценке российского военного ведомства, Украина потеряла около 110 человек и 8 единиц техники, на купянском - до 80 и 11 соответственно. На херсонском направлении из-за российских ударов потери Киева за двое суток составили порядка 90 человек и 9 машин и орудий, следует из сводок Минобороны РФ.

Кроме того, в министерстве сообщили об уничтожении нескольких складов боеприпасов и пунктов управления беспилотниками, в том числе в Днепропетровской и Херсонской областях.

Российская авиация сбила в районе Бекаровки Запорожской области украинский истребитель МиГ-29, заявили в воскресенье в Минобороны.

Атаки на российские регионы

Киев продолжил атаковать российские регионы, в том числе беспилотниками и ракетами. В ночь на субботу он попытался нанести удар по Крымскому мосту с помощью безэкипажных катеров, в общей сложности в Черном море было уничтожено три морских беспилотника.

В Белгородской области в результате обстрела поселка Уразово погиб мужчина, ранения получили еще два человека, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Гладков. Из-за обстрелов в населенном пункте повреждены более 30 домов.

За два дня над территорией Белгородской области были уничтожены в общей сложности пять украинских беспилотников, следует из сообщений Минобороны РФ. Четыре из них сбили в субботу, еще один - в воскресенье.

Кроме того, власти сообщали об ударах по территории Брянской и Курской областей, ранения получила одна женщина. В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов погиб один человек, еще девять пострадали, в Запорожской области в результате ракетной атаки села Конские Раздоры погибли два человека, пятеро были ранены, а в Херсонской при нападении дронов пострадал житель села Масловка.

Американские снаряды с обедненным ураном для Киева

США впервые включат в очередной пакет военной помощи Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и документы. По его данным, боеприпасы предназначены для танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели.

Ранее снаряды с обедненным ураном поставляла украинской стороне только Великобритания. Президент РФ Владимир Путин, комментируя это, отмечал, что Москва обладает сотнями тысяч подобных боеприпасов, но пока их не применяет.

Арест Коломойского

В субботу утром Служба безопасности Украины предъявила Игорю Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Предпринимателя отправили под арест на два месяца с возможностью выйти под залог в 509 млн гривен (около $13,8 млн), но он отказался его вносить.

По мнению экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, предъявление обвинений Коломойскому связано с попытками нынешнего главы государства Владимира Зеленского создать видимость борьбы с коррупцией накануне визита в США.

Вокруг зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли добьется восстановления зерновой сделки в прежнем формате на запланированных на понедельник переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, заявил ТАСС источник в турецких политических кругах. По его словам, Эрдоган на переговорах "хотел бы получить некоторые козыри" перед поездкой на Генассамблею ООН, но "вряд ли он сможет получить от российской стороны реальные заверения, пока ситуация с зерновой сделкой находится фактически в тупике".

Турецкие СМИ в преддверии встречи президентов активно обсуждают новые предложения ООН по восстановлению зерновой сделки. Как утверждает государственное агентство Anadolu, всемирная организация предлагает подключить европейскую "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы российских производителей удобрений в Европе. По информации газеты Sabah, ООН также предлагает начать переговоры о разморозке производителей продовольствия и начать инспекции аммиакопровода Тольятти - Одесса, который был подорван в начале июня.

В новых предложениях ООН по-прежнему "нет ни одной гарантии", подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом 31 августа. На этой встрече обсуждалась в том числе альтернативная инициатива Путина поставить Турции до 2 млн тонн зерна по льготной цене для переработки и отправки в нуждающиеся страны.