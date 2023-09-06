Снаряды с обедненным ураном от США и первый подбитый Challenger 2. События вокруг Украины

Снаряды с обедненным ураном вошли в новый пакет военной помощи США Украине. При этом в Белом доме утверждают, что они "не представляют радиоактивной угрозы" и помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) "максимально эффективно" проводить контрнаступление.

Это опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что в местах, где применялись подобные боеприпасы, фиксируется кратный рост онкозаболеваний, а также о других фактах.

В среду также стало известно, что в Киев с визитом приехал госсекретарь Энтони Блинкен, который сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности с Украиной находятся на ранних стадиях.

Кроме того, в министерстве обороны Великобритании подтвердили уничтожение первого танка Challenger 2 на Украине.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Воздушно-космические силы России ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, цель удара достигнута, сообщили в Минобороны России.

Российские войска отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении и 4 атаки - на запорожском в районе населенных пунктов Вербовое и Работино, изменений в тактическом положении войск нет.

Потери ВСУ за истекшие сутки составили порядка 660 военнослужащих. Уничтожены 7 танков и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства Великобритании, Польши и США.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил о "сложной оперативной обстановке на трех направлениях - артемовском, купянском и краснолиманском.

Первый уничтоженный Challenger 2

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил, что британский танк Challenger 2 был уничтожен на Украине, что стало первым подобным инцидентом за почти 30 лет использования этой модели танков. Он уточнил, что танк был "поражен российской артиллерией".

По словам министра, Лондон не будет заменять выбывший Challenger 2. "Нет, у них было 14 танков, сейчас на один меньше, мы всегда отдавали себе отчет в том, что это зона ведения боевых действий", - сказал Шэппс.

Блинкен в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в среду в Киев. Выступая вечером на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, он отметил, что американо-украинские переговоры по гарантиям безопасности для Киева находятся в данный момент на ранних стадиях, процесс займет несколько месяцев.

Блинкен также объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, в том числе впервые направит Киеву активы, изъятые у "подпавших под санкции российских олигархов".

По его словам, президент США Джо Байден надеется в ближайшее время провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как ожидается, встреча глав двух государств состоится на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 19 сентября. Однако ясности относительно деталей переговоров пока нет. Возможно, президенты США и Украины отправятся для обсуждения двусторонних отношений в Вашингтон.

Снаряды с обедненным ураном

Как сообщил Пентагон, США выделяют Украине военную помощь в размере $175 млн, включая снаряды с обедненным ураном. Ранее газета Politico отмечала, что этому решению предшествовали несколько месяцев дебатов в администрации США.

При этом ООН выступает против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире, заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Новый пакет помощи США Украине, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включает артиллерийские боеприпасы, проивотанковые системы, системы ПВО. Она также уточнила, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину.

Назначение нового министра обороны Украины

Верховная рада по представлению Зеленского проголосовала за назначение министром обороны Рустема Умерова вместо отправленного в отставку Алексея Резникова, сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, кандидатуру Умерова, ранее занимавшего пост главы Фонда госимущества Украины, поддержали все фракции.

До назначения главой Фонда госимущества Умеров занимался предпринимательской и инвестиционной деятельностью, в 2019 году был избран депутатом Верховной рады от партии "Голос". Он окончил украинскую Национальную академию управления по специальностям "финансы" и "экономика", а также прошел обучение по американской программе обмена будущих лидеров FLEX.

При этом в среду стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал 25 августа Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело против Рустема Умерова по факту превышения им должностных полномочий в бытность главой Фонда госимущества.

Зерновая сделка

Новые предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не могут стать основой для прогресса по нормализации сельхозэкспорта РФ, говорится в заявлении МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, в обмен на "четыре якобы "прорывных" предложения - SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний - производителей удобрений и налаживание доступа российских судов в европейские порты" от РФ "требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы".

"Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта", - констатировали в МИД РФ.

Энергопроблемы

Украинские власти готовят комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры страны, сообщил Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

Советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, чьи слова привело издание "Страна", рассказала, что теплоэлектростанции страны только на треть готовы к зиме. По ее словам, если не будет ускорено восстановление объектов генерации, Украина не сможет пройти зиму без отключений электроэнергии. В то же время, по данным Зеркаль, электросети страны готовы на 98%, а атомные электростанции - на 70%.

Вслед за этим Минэнерго Украины заявило, что Зеркаль "не выполняет функции советника министра энергетики Украины", а "информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности".