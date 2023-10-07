Атака Израиля со стороны ХАМАС. Армия начала ответную операцию в Газе

Израиль и сектор Газа вновь оказались в состоянии войны после внезапного нападения правящего в анклаве движения ХАМАС. В субботу утром со стороны сектора начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. С 06:28 мск сигналы тревоги почти не умолкают во многих населенных пунктах страны.

Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

Ситуация с заложниками и потери

Палестинские террористы проникли в 14 населенных пунктов Израиля. Такие данные приводит государственная радиостанция Kan со ссылкой на источник в структурах безопасности.

По утверждению источника, на израильскую территорию просочились десятки боевиков, бои с военнослужащими происходили в нескольких местах.

То, что радикалы захватили в заложники израильтян, подтвердил представитель армии Даниэль Хагари. Он не уточнил числа удерживаемых в заложниках. Хагари признал, что в ходе боестолкновений с палестинцами израильские военные понесли потери, но также не привел никаких точных данных.

Заявления Нетаньяху

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а враг заплатит за нападение беспрецедентную цену. Глава правительства распорядился провести масштабную мобилизацию резервистов и открыть ответный огонь такой силы, какой противник еще не знал.

По словам премьера, войска обрушатся всей своей мощью на палестинскую радикальную организацию. "Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим <...> за этот черный день для Израиля", - сказал он.

Нетаньяху и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Премьер в беседе заявил о необходимости проведения продолжительной военной операции в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба правительства.

Объединение с оппозицией

Премьер предложил лидерам парламентской оппозиции Яиру Лапиду и Бени Ганцу присоединиться к правительству в условиях чрезвычайного обострения ситуации. Лапид встретился с Нетаньяху и высказался за формирование чрезвычайного правительства с ограниченным сроком полномочий на время проведения военной операции в Газе. Лидер партии "Еш Атид", возглавлявший кабмин с 2021 по 2022 год, заявил о готовности в сложившейся ситуации отложить все политические разногласия в сторону.