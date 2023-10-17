Секретные поставки ракет из США и финансовая зависимость. Ситуация вокруг Украины

США тайно поставили на Украину дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, надеясь застать ВС РФ врасплох, сообщили американские СМИ. В ночь на вторник украинские войска обстреляли этими ракетами город Бердянск Запорожской области. Поставку подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.
Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании со стороны западных партнеров никакими внутренними мерами, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.
Ход операции
- Вооруженные силы России за сутки отразили девять атак украинских подразделений на донецком направлении, семь атак на купянском направлении, четыре атаки в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.
- На всех направлениях ВСУ потеряли до 1175 бойцов.
- С начала спецоперации российские войска уничтожили 491 самолет, 251 вертолет, 7 953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники.
Открытые каналы
- Венгрия будет держать открытыми каналы связи с Россией, в том числе для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Пекине между премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.
- Подавляющее большинство стран ждет скорейшего окончания вооруженного конфликта на Украине, мирный план, выдвинутый Китаем, направлен как раз на достижение такой цели, заявил Сийярто после встречи в Пекине с его китайским коллегой Ван И.
- Венгрия поддерживает мирный план Китая, заинтересована в его успехе и хотела бы, "чтобы на Украине наконец наступил мир". "Хотя в Европе все еще царит определенный военный психоз, подавляющее большинство стран с нетерпением ждет окончания войны", - добавил Сийярто.
Тайные поставки ракет
- Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно перевезено из США на Украину, чтобы повысить потенциал "контрнаступления" ВСУ, сообщила газета The Wall Street Journal.
- Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью, сообщило агентство Associated Press (AP).
- Из-за опасений обострения напряженности в отношениях с РФ Вашингтон ограничил дальность полета ракет. Поставка была тайной.
- В обращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу Киеву ракет.
- В ночь на вторник Киев обстрелял этими ракетами город Бердянск Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Финансовая зависимость
- Киев никакими внутренними мерами не сможет компенсировать себе западную помощь, такое положение будет охраняться годами, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
- Украина не может позволить себе смену налоговой политики и использование дополнительных инструментов увеличения доходов, добавил он.
- США уже выделили Украине на поддержку энергетики $522 млн, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
- При поддержке США создан специальный тренинговый центр для подготовки саперов. Ведется работа с USAID (Агентство по международному развитию США) по программам поддержки малого и среднего бизнеса.
- Около 70% украинских госпредприятий не работают или работают в убыток государству, так что подлежат приватизации или ликвидации, сообщил и. о. главы Фонда госимущества Украины Александр Федоришин. Он отметил, что экономика Украины не заметит исчезновения подлежащих ликвидации предприятий.
Деньги в обмен на реформы
- Верховная рада одобрила закон, согласно которому доходы ряда высших чиновников и политиков Украины будут проверяться даже после того, как они покинут свои посты, сообщил депутат Ярослав Железняк. Принятие документа было одним из условий для продвижения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и Евросоюзом.
- Принятие закона в этой редакции "будет засчитано как выполнение требований МВФ", отметил Железняк. Это последний шаг перед началом переговоров о членстве Украины в ЕС.
- Ранее в прессу попало направленное Киеву Вашингтоном письмо со списком "приоритетных рекомендованных" мер. На Украине этот документ вызвал неоднозначную реакцию. Железняк назвал это подходом "деньги в обмен на реформы".