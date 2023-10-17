Секретные поставки ракет из США и финансовая зависимость. Ситуация вокруг Украины

США тайно поставили на Украину дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, надеясь застать ВС РФ врасплох, сообщили американские СМИ. В ночь на вторник украинские войска обстреляли этими ракетами город Бердянск Запорожской области. Поставку подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании со стороны западных партнеров никакими внутренними мерами, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы России за сутки отразили девять атак украинских подразделений на донецком направлении, семь атак на купянском направлении, четыре атаки в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

На всех направлениях ВСУ потеряли до 1175 бойцов.

С начала спецоперации российские войска уничтожили 491 самолет, 251 вертолет, 7 953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники.

Открытые каналы

Венгрия будет держать открытыми каналы связи с Россией, в том числе для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Пекине между премьер-министром страны Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.

Подавляющее большинство стран ждет скорейшего окончания вооруженного конфликта на Украине, мирный план, выдвинутый Китаем, направлен как раз на достижение такой цели, заявил Сийярто после встречи в Пекине с его китайским коллегой Ван И.

Венгрия поддерживает мирный план Китая, заинтересована в его успехе и хотела бы, "чтобы на Украине наконец наступил мир". "Хотя в Европе все еще царит определенный военный психоз, подавляющее большинство стран с нетерпением ждет окончания войны", - добавил Сийярто.

Тайные поставки ракет

Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно перевезено из США на Украину, чтобы повысить потенциал "контрнаступления" ВСУ, сообщила газета The Wall Street Journal.

Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью, сообщило агентство Associated Press (AP).

Из-за опасений обострения напряженности в отношениях с РФ Вашингтон ограничил дальность полета ракет. Поставка была тайной.

В обращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу Киеву ракет.

В ночь на вторник Киев обстрелял этими ракетами город Бердянск Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Финансовая зависимость

Киев никакими внутренними мерами не сможет компенсировать себе западную помощь, такое положение будет охраняться годами, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Украина не может позволить себе смену налоговой политики и использование дополнительных инструментов увеличения доходов, добавил он.

США уже выделили Украине на поддержку энергетики $522 млн, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

При поддержке США создан специальный тренинговый центр для подготовки саперов. Ведется работа с USAID (Агентство по международному развитию США) по программам поддержки малого и среднего бизнеса.

Около 70% украинских госпредприятий не работают или работают в убыток государству, так что подлежат приватизации или ликвидации, сообщил и. о. главы Фонда госимущества Украины Александр Федоришин. Он отметил, что экономика Украины не заметит исчезновения подлежащих ликвидации предприятий.

Деньги в обмен на реформы