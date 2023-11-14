Поиск "склада боеприпасов" для Киева и "решающий год конфликта". Ситуация вокруг Украины

Евросоюз не располагает "собственным складом боеприпасов" для Украины, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

Следующий год станет решающим в украинском конфликте, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом западные чиновники предполагают, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще пять лет.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили восемь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и шесть атак на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении было отражено пять атак, на южнодонецком направлении - одна. В общей сложности на всех направлениях, включая запорожское и херсонское, потери противника составили порядка 895 бойцов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 82 районах, сообщили в МО РФ. Кроме того, по данным ведомства, за сутки российские средства ПВО перехватили 2 реактивных снаряда системы HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и уничтожили 23 украинских беспилотника.

Вероятные сценарии

Следующий год станет решающим в конфликте, считает глава офиса президента Украины. Он указал, что Киев "нуждается в вооружении прямо сейчас", особенно в системах противовоздушной обороны. Ермак также поспешил заверить, что украинские власти "способны отчитаться за каждую единицу" полученного от Запада вооружения.

При этом, как сообщил британский журнал The Economist, западные чиновники предполагают, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще пять лет. Они считают, что сейчас ни одна из сторон конфликта не собирается идти на уступки, но ни Россия, ни Украина пока не способны нанести решающий удар противоборствующей стороне.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов считает, что юридическое завершение конфликта в стране может затянуться на многие десятилетия, как это произошло у России и Японии. По его словам, конфликт может продолжаться без интенсивных боевых действий, но и без подписания каких-либо договоренностей.

Обучение летчиков

Украинские летчики еще не проходят обучение в центре подготовки пилотов для истребителей F-16, официально открывшемся в понедельник в Румынии, сообщил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что база пока находится в стадии формирования. "Это не будет центр для подготовки только украинских пилотов. Этот центр румынский, будут обучаться партнеры из стран НАТО в нем", - сказал он, добавив, что летчики с Украины постигают азы управления F-16 в других странах.

Помощь Словакии

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генсека НАТО Йенса Столтенберга о прекращении его республикой передачи оружия и боеприпасов в дар Украине. При этом Словакия предоставляет Украине гуманитарную и техническую помощь, использование которой "не ведет к смертельным исходам", отметили в оборонном ведомстве.

Самый низкий уровень

Интерес членов Конгресса США к дальнейшей поддержке Украины находится на самом низком уровне с февраля 2022 года, сообщила газета The Washington Post (WP). Выросшая конкуренция между приоритетами национальной безопасности США, включая поддержку Израиля и укрепление южных границ Соединенных Штатов, может стать "страшным предзнаменованием" для помощи Киеву со стороны Вашингтона, указывает издание.

WP отмечает также высокую вероятность того, что Конгресс не одобрит дополнительную помощь Украине, а это может иметь "серьезные геополитические последствия" для США.

Без собственного склада

Евросоюз не располагает "собственным складом боеприпасов" для Украины, снаряды должны поставить страны сообщества, заявил глава дипслужбы ЕС, отвечая на вопрос, сможет ли Брюссель выполнить свое обещание по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Боррель подчеркнул, что страны ЕС передали Украине свыше 300 тыс. снарядов с военных складов, "эти поставки завершены, с армейских складов трудно получить более". Он назвал "задачей стран Евросоюза" произвести необходимое количество боеприпасов и направить их на Украину.

Боррель напомнил, что "европейская военная промышленность много экспортирует, до 40%, то есть, это не вопрос недостатка производственных мощностей, это вопрос приоритетов". Говоря о том, как именно он намерен перенаправлять Киеву уже законтрактованные другими покупателями объемы боеприпасов, Боррель заявил, что "промышленность работает в рыночной среде, возможно, ей надо предоставить лучший рынок сбыта", то есть фактически речь может идти о закупке снарядов для Киева по завышенным ценам.

Европейская помощь

Еврокомиссия выделила Украине дополнительные €100 млн гуманитарной помощи, сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари. Назвав гуманитарную ситуацию на Украине катастрофической, он отметил, что указанная сумма будет использована организациями-партнерами ЕС для обеспечения базовых потребностей населения, включая выделение денежных пособий, жилье и продукты питания.

Памятники и улицы

Власти Украины сформировали список из более чем 1,2 тыс. памятников, связанных с СССР и Россией, которые собираются лишить охранного статуса, что открывает возможность для их последующего сноса, сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

На этом фоне власти Полтавской области сообщили о переименовании в регионе еще 80 улиц. Инициатива затронула в том числе улицы, названные в честь уроженца полтавщины Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского. Новые названия получили также улицы Горького, Суворова, Чкалова и других.