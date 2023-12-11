Кандидатуры на замену Зеленскому и противоречия в ЕС. Ситуация вокруг Украины

Страны Запада рассматривают несколько кандидатур в качестве возможной замены Владимиру Зеленскому на посту президента Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Представители Евросоюза пока не приняли решения ни по одному из вопросов, касающихся Украины, в том числе о ее финансовой и военной поддержке, а также о начале переговоров насчет вступления страны в сообщество, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные за сутки отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, 4 атаки на купянском и 4 атаки на запорожском направлениях, а также 1 атаку на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери противника на всех направлениях, в том числе херсонском и южнодонецком, за сутки составили до 570 бойцов, отметили в ведомстве.

ВС РФ поразили за сутки два склада вооружения ВСУ в Херсонской области, средствами ПВО были уничтожены 24 украинских беспилотника. По данным Минобороны РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Вопрос времени и цены

Представители Евросоюза пока не приняли решение ни по одному из вопросов, касающихся Украины, в том числе о ее финансовой и военной поддержке, а также о начале переговоров насчет вступления страны в сообщество, сообщил глава украинского МИД после встречи с коллегами из стран ЕС. По словам Кулебы, в Брюсселе сейчас решаются четыре вопроса: открытие переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, пополнение Европейского фонда мира, фонда поддержки Украины и санкции в отношении России.

В случае блокировки финансовых вопросов, найдутся другие решения, уверен дипломат, имея в виду прямую помощь Киеву стран-членов ЕС на двусторонней основе. По вопросу приема Украины в члены сообщества необходим консенсус, констатировал министр, добавив, что членство Украины в ЕС - это "только вопрос времени и цены".

Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть перенесено на март, если Венгрия не даст согласия во время саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.

Венгерская позиция

Будапешт считает, что начало переговоров с Украиной о приеме в Евросоюз стало бы сейчас безответственным шагом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он отметил, что утверждения Еврокомиссии о выполнении Украиной четырех из семи условий для вступления в ЕС "просто не соответствуют действительности". Прежде чем начинать переговоры, необходимо тщательно проанализировать последствия присоединения Украины к сообществу. Будапешт, сказал Сийярто, выступает "за проведение стратегических дебатов по вопросу о том, как более тесное сотрудничество ЕС с Украиной может принести пользу всем странам".

Кандидаты на главный пост

Западные страны рассматривают главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Владимиру Зеленскому на посту президента Украины, говорится в заявлении директора СВР. Он отметил, что в СВР уже поступают "достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены" главы украинского государства.

Нарышкин подчеркнул, что, по мнению европейцев, каждый из приведенного списка "в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой". "Такой сценарий предусматривает прекращение огня Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал", - пояснил он.

Зеленскому отказали

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться со своим украинским коллегой, когда тот сделал остановку по пути на инаугурацию президента Аргентины, сообщили бразильские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Время встречи и обстоятельства были сочтены "необычными": Зеленский сделал остановку для дозаправки своего самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря вечером. В Аргентину он вылетел уже через два часа после посадки самолета. "Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления", - сказал неназванный дипломат.

Словацкая блокада

Союз автоперевозчиков Словакии возобновил приостановленную 5 декабря бессрочную блокаду единственного автомобильного КПП на границе с Украиной, сообщили местные СМИ. Словацкие дальнобойщики требуют отмены предоставленных Еврокомиссией льгот для украинских конкурентов в Евросоюзе и препятствуют въезду фур в Словакию из Украины.

Отмена протеста

Власти города Дорохуска на границе с Украиной приняли решение отозвать разрешение на протест польских перевозчиков, требующих отменить льготы, предоставленные Евросоюзом транспортным компаниям с Украины. По данным польских СМИ, письменный документ пока не готов, о решении протестующие были проинформированы в устной форме представительницей местных властей. Согласно действующему законодательству, перевозчики должны будут прекратить протест и разблокировать границу. Организаторы протестов заявили о неповиновении решению местных властей.