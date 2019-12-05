Китай и США обменялись санкциями из-за Гонконга. Что будет с торговой сделкой?

США и Китай обменялись санкциями из-за ситуации в Гонконге, где уже полгода продолжаются антиправительственные выступления. В Пекине и Вашингтоне по-разному оценивают эти события, что не может не осложнять и без того непростые отношения двух стран

С самого начала волнений в Гонконге Вашингтон встал на сторону протестующих и призывал китайские власти к сдержанности. В США протесты называли волеизъявлением граждан и проявлением демократии.

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Как заявлял вице-президент страны Майкл Пенс, власти КНР "ущемляют права и свободы" жителей города. В Пекине же к протестующим относились не иначе как к зачинщикам массовых беспорядков и поддерживали жесткие действия полиции. Заявление Пенса Китай расценил как прямое вмешательство в свои внутренние дела. "Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест", — комментировала высказывания вице-президента США официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В частности, дипломат призывала представителей американской администрации полюбоваться на себя в зеркало и заняться решением собственных проблем. Закон о демократии в Гонконге Но в Вашингтоне к призывам китайских дипломатов не прислушались. Так, 27 ноября президент США Дональд Трамп подписал Закон о демократии и правах человека в Гонконге, который днем ранее одобрили обе палаты Конгресса. Подписанный Трампом документ требует от американской администрации регулярно отслеживать ситуацию с правами человека в Гонконге и отчитываться о ней перед законодателями. В частности, госсекретарь США будет ежегодно удостоверяться, что город обладает достаточной автономией от материкового Китая. Это станет гарантией сохранения особого торгового статуса, который действует между Гонконгом и США. Билль также дает право вводить санкции против лиц, которые, по мнению Вашингтона, виновны в нарушении прав человека в этом районе. Одновременно Трамп запретил поставлять Гонконгу американское полицейское оборудование — слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры, чтобы эти средства не использовались для разгона участников акций. Подписание закона вызвало ликование протестующих. Многие из них вышли на улицы Гонконга с американскими флагами, чтобы поблагодарить президента США.

no this is not USA it’s HongKong pic.twitter.com/02cJ6A0XW2 — mcm-ct.com (@mcm_ct) December 1, 2019

Один из лидеров протестного движения Джошуа Вонг заявил, что решение США является "невероятным достижением" для "всех гонконгцев".

Thousand of people gathered at Chater Garden, Central today expressing gratitude to USA for protecting Hong Kong. #HKHumanRightsandDemocracyAct #HongKongProtest pic.twitter.com/bm7kCJiY5w — Peony Shum (@PeonyShum) December 1, 2019

Как признался сам Трамп, он подписал закон "из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину" и жителям города. Однако в Пекине такой "знак уважения" не оценили. Китайский МИД обвинил Вашингтон в "поддержке преступников" и пообещал принять ответные меры. Ответные меры Пекина Реакции китайской стороны ждать пришлось недолго. 2 декабря МИД КНР объявил о введении в отношении США ответных санкций. Ограничительные меры были приняты против американских правозащитных организаций National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House и других.

По мнению китайской стороны, эти организации сыграли ключевую роль в разжигании беспорядков в Гонконге. Как заявила Хуа Чуньин, американские НПО предоставляли активистам деньги и проводили среди них инструктаж. Дипломат не привела никаких конкретных доказательств, но пообещала, что их обнародуют в ближайшее время. Кроме того, Пекин приостановил рассмотрение запросов на заход в Гонконг американских военных кораблей и самолетов. При этом сложно не отметить, что антиамериканские санкции КНР носят, скорее, декоративный характер. В Пекине так и не уточнили, как именно будут ограничивать деятельность американских НПО. У большинства из них нет офисов в континентальном Китае. Что касается ограничений захода в Китай военного транспорта США, то такое случалось и прежде. Последний такой инцидент произошел в августе 2019 года, когда американскому кораблю не разрешили зайти в порт Циндао. Подобные случаи наблюдались и в 2018 году, и раньше. Гонконг и торговые споры Несмотря на разногласия США и Китая вокруг Гонконга, приоритетной задачей обеих стран остается подписание торгового соглашения. Торговая война негативно влияет на экономики обеих стран, а потому и в Вашингтоне, и в Пекине заинтересованы в скорейшем заключении сделки. Однако напряженность вокруг Гонконга может замедлить переговорный процесс. Это признает и сам Трамп. После подписания Закона о демократии в Гонконге он заявил, что документ вовсе не улучшает ситуацию вокруг торговых споров. Более того, как сообщил информационный портал Axios, после принятия этого документа китайская сторона отложила проведение торговых консультаций. Издание пишет, что Си Цзиньпин взял паузу, чтобы уладить внутриполитические вопросы. С другой стороны, Трамп никак не мог изменить ситуацию. За документ в поддержку Гонконга проголосовали подавляющим большинством как в Сенате, так и в Палате представителей, а это означает, что он был бы принят даже вопреки решению президента.

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