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Пандемия COVID-19

Венгрия одобрила "Спутник V", в Москве смягчили меры. Главное о коронавирусе за 21 января

© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 655 839 случаев заражения, из них новых — 21 887. За сутки умерли 612 человек, за весь период — 67 832.
  • Госпитализирован боец смешанного стиля Федор Емельяненко.

Москва

  • Всего зафиксировано 904 352 случая заражения, из них новых — 3458. Госпитализированы 1153 человека.
  • Домашний режим для пожилых москвичей и других представителей групп риска продлеваетсязапрет на обслуживание посетителей в кафе и ресторанах с 23:00 до 06:00 — тоже.
  • С 22 января возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. Федеральные музеи также могут возобновить прием посетителей при ограничении их количества до 50%, допустимое число зрителей в театрах и кинотеатрах увеличено с 25% до 50%. Колледжи с 22 января смогут работать в обычном формате. Подробнее о смягчении мер в Москве читайте здесь

Мир

  • Всего зафиксировано более 96,8 млн случаев заражения, умерли 2 074 618 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Венгрия и ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник V".
  • Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира. Путешественники могут оставаться в стране без ограничений по времени и не должны проходить карантин, но первые две недели вынуждены будут находиться в специально сертифицированных отелях.
  • Приезжающие на Сейшельские острова иностранные граждане до 18 лет освобождены от необходимости предоставлять сертификат о вакцинации.
Теги
Пандемия COVID-19
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Президент Аргентины привился вакциной от коронавируса "Спутник V"
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