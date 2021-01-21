Венгрия одобрила "Спутник V", в Москве смягчили меры. Главное о коронавирусе за 21 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 655 839 случаев заражения, из них новых — 21 887. За сутки умерли 612 человек, за весь период — 67 832.
- Госпитализирован боец смешанного стиля Федор Емельяненко.
Москва
- Всего зафиксировано 904 352 случая заражения, из них новых — 3458. Госпитализированы 1153 человека.
- Домашний режим для пожилых москвичей и других представителей групп риска продлевается, запрет на обслуживание посетителей в кафе и ресторанах с 23:00 до 06:00 — тоже.
- С 22 января возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. Федеральные музеи также могут возобновить прием посетителей при ограничении их количества до 50%, допустимое число зрителей в театрах и кинотеатрах увеличено с 25% до 50%. Колледжи с 22 января смогут работать в обычном формате. Подробнее о смягчении мер в Москве читайте здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 96,8 млн случаев заражения, умерли 2 074 618 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Венгрия и ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник V".
- Шри-Ланка открыла границы для туристов со всего мира. Путешественники могут оставаться в стране без ограничений по времени и не должны проходить карантин, но первые две недели вынуждены будут находиться в специально сертифицированных отелях.
- Приезжающие на Сейшельские острова иностранные граждане до 18 лет освобождены от необходимости предоставлять сертификат о вакцинации.