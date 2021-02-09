Летучие мыши оправданы? Выводы экспертов ВОЗ. Главное о коронавирусе за 9 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 3 998 216 случаев заражения, из них новых — 15 019 (минимум с 17 октября). За сутки умерли 530 человек, за весь период — 77 598.
- РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС 29 января.
- Исполнительные директора МВФ дали высокую оценку принятым российскими властями мерам в ответ на вызванный пандемией экономический кризис.
Москва
- Всего зафиксировано 947 036 случаев заражения, из них новых — 1584. Госпитализированы 811 человек.
- В столице может быть создан центр наблюдения за пациентами, перенесшими коронавирус, сообщила главврач больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
Мир
- Всего зафиксировано более 106,4 млн случаев заражения, умер 2 325 381 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Эксперты ВОЗ назвали маловероятной прямую передачу коронавируса от летучей мыши человеку. Версия о его лабораторном происхождении названа "крайне маловероятной". По мнению экспертной группы, скорее всего, вирус передался от животного человеку через промежуточное звено. Главное из итогов расследования читайте здесь.
- "Спутник V" зарегистрировали в Монголии и Пакистане.