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Пандемия COVID-19

Летучие мыши оправданы? Выводы экспертов ВОЗ. Главное о коронавирусе за 9 февраля

© Salparadis/Shutterstock/FOTODOM
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 998 216 случаев заражения, из них новых — 15 019 (минимум с 17 октября). За сутки умерли 530 человек, за весь период — 77 598.
  • РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС 29 января.
  • Исполнительные директора МВФ дали высокую оценку принятым российскими властями мерам в ответ на вызванный пандемией экономический кризис. 

Москва

  • Всего зафиксировано 947 036 случаев заражения, из них новых — 1584. Госпитализированы 811 человек.
  • В столице может быть создан центр наблюдения за пациентами, перенесшими коронавирус, сообщила главврач больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Мир

  • Всего зафиксировано более 106,4 млн случаев заражения, умер 2 325 381 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Эксперты ВОЗ назвали маловероятной прямую передачу коронавируса от летучей мыши человеку. Версия о его лабораторном происхождении названа "крайне маловероятной". По мнению экспертной группы, скорее всего, вирус передался от животного человеку через промежуточное звено. Главное из итогов расследования читайте здесь
  • "Спутник V" зарегистрировали в Монголии и Пакистане.
Теги
Пандемия COVID-19
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