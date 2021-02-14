Депрессивное состояние и психозы после болезни. Главное о коронавирусе за 14 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 071 883 случая заражения, из них новых — 14 185 (минимум с 15 октября). За сутки умерли 430 человек, за весь период — 80 126.
- Число фиксируемых случаев заражения продолжает снижаться: за семь дней в стране выявили на 10,5% меньше инфицированных, чем неделей ранее.
- Непереболевшие россияне, которые считают, что они не восприимчивы к вирусу, начнут заражаться весной новым штаммом, поскольку для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM". Он считает, что перенесшие COVID-19 в бессимптомной форме могут спустя полгода повторно инфицироваться из-за недостаточно устойчивого иммунитета. Эксперт также отметил, что после выздоровления у человека в течение нескольких месяцев может наблюдаться депрессивное состояние и психозы.
Москва
- Всего зафиксировано 956 178 случаев заражения, из них новых — 1559. Госпитализированы 685 человек. За сутки умерли 58 пациентов — это минимум с 1 ноября.
- Коэффициент распространения коронавируса в столице подскочил до 1,14 — максимума с 22 декабря
Мир
- Всего зафиксировано более 108,5 млн случаев заражения, умерли 2 393 703 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Коронавирус, вероятно, появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, а затем попал на ферму диких животных. Там могли заразиться либо ее сотрудники, либо обитатели — хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Такую версию высказал член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак в интервью газете The New York Times.
- Pfizer стала первой одобренной в Японии вакциной от коронавируса.