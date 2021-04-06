Риски курящих и обстановка в Москве. Главное о коронавирусе за 6 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 597 868 случаев заражения, из них новых — 8 328. За сутки умерли 389 человек, за весь период — 101 106.
- Заболеваемость превышает среднероссийские показатели в шести регионах страны: это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что ведомство держит ситуацию в Турции "на особом контроле" в связи с большим количеством россиян в этой стране.
- Вакцинировать мигрантов пока не планируется, сейчас проводится вакцинация только россиян.
- Риск смерти от COVID-19 у интенсивно курящих на 90% выше, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. По его словам, распространявшийся ранее миф о том, что якобы курящие люди легче переносят инфекцию, не подтвердился.
Москва
- Всего зафиксировано 1 038 190 случаев заражения, из них новых — 1 747. Госпитализированы 945 человек.
- С 7 апреля можно будет вакцинироваться в ТЦ "Эльбрус" и "Парк-хаус".
- Власти столицы не планируют переводить школьников на дистанционное обучение на постоянной основе.
- Обстановка в столице остается напряженной, но опасаться третьей волны в городе сейчас не стоит, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
- Говорить об отмене оставшихся ограничений в столице рано, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.
Мир
- Всего зафиксировано более 131,7 млн случаев заражения, умерли 2 860 092 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Европейском агентстве лекарственных средств подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. В то же время в ВОЗ заявили, что связь не доказана.
- У более чем 70% обследованных китайскими медиками жителей Уханя и его пригородов, которые переболели больше года назад, сохранились антитела к SARS-CoV-2.
- Президент США Джо Байден намерен заявить, что прививка будет доступна всем взрослым уже к 19 апреля — почти на две недели раньше установленного прежде срока (1 мая), сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.