Возможные новые меры и отдых в Турции. Главное о коронавирусе за 9 апреля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 623 984 случая заражения, из них новых — 9150. За сутки умерли 402 человека, за весь период — 102 247.
- Президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — обсудили вопрос о поставках и возможном совместном производстве "Спутника V". Эрдоган также рассказал российскому лидеру о мерах по борьбе с пандемией и приоритете безопасности туристов.
- Отдых в Турции в 2021 году небезопасен, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, призвал правительство закрыть авиасообщение с Турцией из-за роста там числа случаев заражения.
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нужны дополнительные меры борьбы с вирусом, в том числе из-за планов граждан отдохнуть на майских праздниках в других странах. Он также потребовал нарастить темпы вакцинации россиян старше 60 лет.
- Росздравнадзор не зафиксировал смертей после применения российских вакцин от коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 1 044 220 случаев заражения, из них новых — 2421 (максимум с 30 января). Госпитализирован 1001 человек.
- С 12 апреля можно будет привиться еще в пяти центрах госуслуг.
Мир
- Всего зафиксировано более 133,8 млн случаев заражения, умерли 2 901 103 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Турции вновь зафиксировали наибольший за все время пандемии суточный прирост случаев заражения — более 55 тыс.
- Заболеваемость COVID-19 в мире вернулась к показателям середины января.