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Локдаун осенью не планируют, индийского штамма в РФ нет.
Локдаун осенью не планируют, индийского штамма в РФ нет.
Локдаун осенью не планируют, индийского штамма в РФ нет.
Локдаун осенью не планируют, индийского штамма в РФ нет.
Локдаун осенью не планируют, индийского штамма в РФ нет.
Пандемия COVID-19

Локдаун осенью не планируют, индийского штамма в РФ нет. Главное о коронавирусе за 12 мая

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 905 059 случаев заражения, из них новых — 8217. За сутки умерли 355 человек, за весь период — 114 331.
  • В России не планируется локдауна осенью, а случаев заражения индийским штаммом в стране пока не зафиксировано, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • У России есть несколько предложений, в том числе от европейских стран, по открытию границ для гражданского авиасообщения, сообщила Татьяна Голикова.
  • Введение по всей стране права на отгул после прививки не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • "Спутник Лайт" может появиться в гражданском обороте через месяц.
  • Россия и Бахрейн договорились о производстве "Спутника V" в королевстве.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 124 630 случаев заражения, из них новых — 2718. Госпитализированы 1252 человека.

Мир

  • Всего зафиксировано более 159,7 млн случаев заражения, умерли 3 320 036 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Число случаев заражения и смерти в мире за неделю снизилось на 4% (данные ВОЗ).
  • Коронавирус вызывает нарушения в работе мозга примерно у половины пациентов.
  • В Бразилии прекратили использование AstraZeneca у беременных из-за смерти вакцинированной.
  • Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня, а власти Сейшел ведут переговоры о поставках вакцины.
Теги
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