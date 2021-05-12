Локдаун осенью не планируют, индийского штамма в РФ нет. Главное о коронавирусе за 12 мая

Россия
- Всего зафиксировано 4 905 059 случаев заражения, из них новых — 8217. За сутки умерли 355 человек, за весь период — 114 331.
- В России не планируется локдауна осенью, а случаев заражения индийским штаммом в стране пока не зафиксировано, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- У России есть несколько предложений, в том числе от европейских стран, по открытию границ для гражданского авиасообщения, сообщила Татьяна Голикова.
- Введение по всей стране права на отгул после прививки не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- "Спутник Лайт" может появиться в гражданском обороте через месяц.
- Россия и Бахрейн договорились о производстве "Спутника V" в королевстве.
Москва
- Всего зафиксировано 1 124 630 случаев заражения, из них новых — 2718. Госпитализированы 1252 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 159,7 млн случаев заражения, умерли 3 320 036 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число случаев заражения и смерти в мире за неделю снизилось на 4% (данные ВОЗ).
- Коронавирус вызывает нарушения в работе мозга примерно у половины пациентов.
- В Бразилии прекратили использование AstraZeneca у беременных из-за смерти вакцинированной.
- Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня, а власти Сейшел ведут переговоры о поставках вакцины.