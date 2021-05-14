Открытая Греция и рост числа заражений в России. Главное о коронавирусе за 14 мая

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксирован 4 922 901 случай заражения, из них новых — 9 462 (максимум с 20 марта). За сутки умерли 393 человека, за весь период — 115 116.
- Третья волна пандемии "давно к нам пришла", считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
- Греция разрешила приезжать неограниченному числу россиян. Нужно или свидетельство о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или справка о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Обязательный семидневный карантин по приезде отменен.
Москва
- Всего зафиксировано 1 131 235 случаев заражения, из них новых — 3 818 (максимум с 17 января). Госпитализированы 1 324 человека.
- Ситуация в столице стабильная, но уровень заболеваний по-прежнему большой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Жители города могут сделать прививку не только "Спутником V", но и "Эпиваккороной". При приеме можно сообщить врачу о желаемом препарате.
- Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в столице с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года, отменен.
- Бизнес попросил мэрию поменять режим ношения перчаток в общественных местах — сделать его рекомендательным.
Мир
- Всего зафиксировано более 161,2 млн случаев заражения, умерли 3 347 183 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ считает, что второй год пандемии может привести к большему числу смертей, чем первый.
- Заболеваемость в мире за неделю снизилась почти на 20%.
- Италия отменяет с 16 мая обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена, а также Великобритании и Израиля.