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Открытая Греция и рост числа заражений в России.
Открытая Греция и рост числа заражений в России.
Открытая Греция и рост числа заражений в России.
Открытая Греция и рост числа заражений в России.
Открытая Греция и рост числа заражений в России.
Пандемия COVID-19

Открытая Греция и рост числа заражений в России. Главное о коронавирусе за 14 мая

Афины
© AP Photo/Thanassis Stavrakis
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 922 901 случай заражения, из них новых — 9 462 (максимум с 20 марта). За сутки умерли 393 человека, за весь период — 115 116.
  • Третья волна пандемии "давно к нам пришла", считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
  • Греция разрешила приезжать неограниченному числу россиян. Нужно или свидетельство о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или справка о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Обязательный семидневный карантин по приезде отменен.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 131 235 случаев заражения, из них новых — 3 818 (максимум с 17 января). Госпитализированы 1 324 человека.
  • Ситуация в столице стабильная, но уровень заболеваний по-прежнему большой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Жители города могут сделать прививку не только "Спутником V", но и "Эпиваккороной".  При приеме можно сообщить врачу о желаемом препарате.
  • Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в столице с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года, отменен.
  • Бизнес попросил мэрию поменять режим ношения перчаток в общественных местах — сделать его рекомендательным.

Мир

  • Всего зафиксировано более 161,2 млн случаев заражения, умерли 3 347 183 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • ВОЗ считает, что второй год пандемии может привести к большему числу смертей, чем первый.
  • Заболеваемость в мире за неделю снизилась почти на 20%.
  • Италия отменяет с 16 мая обязательный карантин для приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена, а также Великобритании и Израиля. 
Теги
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