Греция для привитых "Спутником V", ситуация в Петербурге. Главное о коронавирусе за 24 мая

Россия
- Всего зафиксировано 5 009 911 случаев заражения, из них новых — 8 406. За сутки умерли 319 человек, за весь период — 118 801.
- В России не регистрировали повторных случаев заражения одним и тем же штаммом коронавируса. При этом в стране выявили как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом.
- В МИД Греции пообещали, что у вакцинированных "Спутником V" не будет проблем с въездом.
- Более 10 млн человек в стране уже полностью прошли вакцинацию, всего сделано 25 млн прививок.
- Людям старше 65 лет рекомендуется трехкратное введение "Эпиваккороны" (данные исследования).
- В Санкт-Петербурге в последнее время фиксируется рост заболеваемости, но ситуация не настолько тяжелая, чтобы предполагать возможную отмену матчей чемпионата Европы, которые пройдут в городе, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
- Люди, у которых регистрировали случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией, рассказал директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в интервью газете "Известия".
Москва
- Всего зафиксировано 1 159 526 случаев заражения, из них новых — 2 487. Госпитализированы 906 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 167,2 млн случаев заражения, умерли 3 465 583 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки. Однако МИД КНР исключил заражения в этом институте вирусологии в 2019 году.
- В Индии началось производство "Спутника V".
- Президент Боливии Луис Арсе привился "Спутником V".