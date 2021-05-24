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Греция для привитых "Спутником V", ситуация в Петербурге.
Греция для привитых "Спутником V", ситуация в Петербурге.
Греция для привитых "Спутником V", ситуация в Петербурге.
Греция для привитых "Спутником V", ситуация в Петербурге.
Греция для привитых "Спутником V", ситуация в Петербурге.
Пандемия COVID-19

Греция для привитых "Спутником V", ситуация в Петербурге. Главное о коронавирусе за 24 мая

Крит
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 009 911 случаев заражения, из них новых — 8 406. За сутки умерли 319 человек, за весь период — 118 801.
  • В России не регистрировали повторных случаев заражения одним и тем же штаммом коронавируса. При этом в стране выявили как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом.
  • В МИД Греции пообещали, что у вакцинированных "Спутником V" не будет проблем с въездом.
  • Более 10 млн человек в стране уже полностью прошли вакцинацию, всего сделано 25 млн прививок.
  • Людям старше 65 лет рекомендуется трехкратное введение "Эпиваккороны" (данные исследования). 
  • В Санкт-Петербурге  в последнее время фиксируется рост заболеваемости, но ситуация не настолько тяжелая, чтобы предполагать возможную отмену матчей чемпионата Европы, которые пройдут в городе, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
  • Люди, у которых регистрировали случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией, рассказал директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в интервью газете "Известия".

Москва

  • Всего зафиксировано 1 159 526 случаев заражения, из них новых — 2 487. Госпитализированы 906 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 167,2 млн случаев заражения, умерли 3 465 583 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки. Однако МИД КНР исключил заражения в этом институте вирусологии в 2019 году.
  • В Индии началось производство "Спутника V".
  • Президент Боливии Луис Арсе привился "Спутником V".
Теги
Пандемия COVID-19
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