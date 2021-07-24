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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых.
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых.
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых.
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых.
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых.
Пандемия COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых. Главное о коронавирусе за 24 июля

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

​​​​​​​Россия

  • Всего зафиксировано 6 102 469 случаев заражения, из них новых — 23 947. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 153 095.
  • Минздрав РФ доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19.
  • Коэффициент распространения ковида в РФ впервые с марта держится ниже 1 пять дней подряд.
  • Прививку против коронавирусной инфекции можно сделать через три месяца после подозрения на COVID-19, при подтвержденном диагнозе — через полгода, заявил врач-вирусолог, педиатр Евгений Тимаков.
  • Прививка от коронавируса в случае успешного испытания вакцины для детей может быть показана прежде всего подросткам от 14 до 18 лет.
  • Потеря памяти, различные когнитивные нарушения, а также осложнения, при которых поражаются сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, могут развиться у детей, перенесших коронавирусную инфекцию.
  • Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Пока ни одна авиакомпания не заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов.

Москва

  • Всего зафиксировано 3 376 случаев заражения, из них новых — 1 484 672 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 193,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Париже, Братиславе и крупнейших городах Австралии прошли акции протеста против ограничений, вызванных коронавирусом.
Теги
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