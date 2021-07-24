Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых. Главное о коронавирусе за 24 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 102 469 случаев заражения, из них новых — 23 947. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 153 095.
- Минздрав РФ доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19.
- Коэффициент распространения ковида в РФ впервые с марта держится ниже 1 пять дней подряд.
- Прививку против коронавирусной инфекции можно сделать через три месяца после подозрения на COVID-19, при подтвержденном диагнозе — через полгода, заявил врач-вирусолог, педиатр Евгений Тимаков.
- Прививка от коронавируса в случае успешного испытания вакцины для детей может быть показана прежде всего подросткам от 14 до 18 лет.
- Потеря памяти, различные когнитивные нарушения, а также осложнения, при которых поражаются сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, могут развиться у детей, перенесших коронавирусную инфекцию.
- Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Пока ни одна авиакомпания не заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов.
Москва
- Всего зафиксировано 3 376 случаев заражения, из них новых — 1 484 672 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 193,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Париже, Братиславе и крупнейших городах Австралии прошли акции протеста против ограничений, вызванных коронавирусом.