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Индивидуальный план лечения и опасность мутаций.
Индивидуальный план лечения и опасность мутаций.
Индивидуальный план лечения и опасность мутаций.
Индивидуальный план лечения и опасность мутаций.
Индивидуальный план лечения и опасность мутаций.
Пандемия COVID-19

Индивидуальный план лечения и опасность мутаций. Главное о коронавирусе за 14 августа

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 579 212 случаев заражения, из них новых — 22 144. За сутки умерли 819 человек (третий подряд максимум за пандемию), за весь период — 169 683.
  • Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "Эпиваккорона".
  • Летальность от новой коронавирусной инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса, единственный способ защиты — вакцинировать как можно больше людей в мире в максимально короткий срок, чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
  • В России создали программу для определения индивидуального плана лечения ковида. Она учитывает комплекс факторов, в том числе объективные и лабораторные параметры — температуру, давление, сатурацию, вероятное или определенное поражение легких.
  • На Кубу прибыло более 38 тонн медпрепаратов и оборудования из России. Среди них лекарства разного назначения, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 540 205 случаев заражения, из них новых — 2 317 (данные Оперштаба Москвы).
  • Около 10 тыс. волонтеров стали участниками акции "Помощники вакцинации", призванной помочь в проведении прививочной кампании от коронавируса в Москве.
  • В Москве возбудили дело о предъявлении ложного сертификата вакцинации на портал госуслуг.

Мир

  • Всего зафиксировано более 206,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Более 767 тыс. жителей Грузии получили вакцину от коронавируса, что составляет 20,59% населения республики.
  • Во Франции начались очередные акции протеста против санитарных пропусков.
  • Власти Ирана объявили о внеочередных шестидневных выходных и двухнедельном запрете на передвижение между провинциями из-за обострения ситуации с коронавирусом.
Теги
Пандемия COVID-19
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Источник: МЧС получит данные по пожарам в Якутии и с иностранных спутников
Данные также будут анализировать на площадке Роскосмоса
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