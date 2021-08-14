Индивидуальный план лечения и опасность мутаций. Главное о коронавирусе за 14 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 579 212 случаев заражения, из них новых — 22 144. За сутки умерли 819 человек (третий подряд максимум за пандемию), за весь период — 169 683.
- Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "Эпиваккорона".
- Летальность от новой коронавирусной инфекции может возрасти в случае дальнейшей мутации вируса, единственный способ защиты — вакцинировать как можно больше людей в мире в максимально короткий срок, чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
- В России создали программу для определения индивидуального плана лечения ковида. Она учитывает комплекс факторов, в том числе объективные и лабораторные параметры — температуру, давление, сатурацию, вероятное или определенное поражение легких.
- На Кубу прибыло более 38 тонн медпрепаратов и оборудования из России. Среди них лекарства разного назначения, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы.
Москва
- Всего зафиксировано 1 540 205 случаев заражения, из них новых — 2 317 (данные Оперштаба Москвы).
- Около 10 тыс. волонтеров стали участниками акции "Помощники вакцинации", призванной помочь в проведении прививочной кампании от коронавируса в Москве.
- В Москве возбудили дело о предъявлении ложного сертификата вакцинации на портал госуслуг.
Мир
- Всего зафиксировано более 206,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Более 767 тыс. жителей Грузии получили вакцину от коронавируса, что составляет 20,59% населения республики.
- Во Франции начались очередные акции протеста против санитарных пропусков.
- Власти Ирана объявили о внеочередных шестидневных выходных и двухнедельном запрете на передвижение между провинциями из-за обострения ситуации с коронавирусом.