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В Москве минимум смертей от ковида с 5 апреля.
В Москве минимум смертей от ковида с 5 апреля.
В Москве минимум смертей от ковида с 5 апреля.
В Москве минимум смертей от ковида с 5 апреля.
В Москве минимум смертей от ковида с 5 апреля.
Пандемия COVID-19

В Москве минимум смертей от ковида с 5 апреля. Главное о коронавирусе за 30 августа

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 901 152 случая заражения, из них новых — 18 325. За сутки умерли 792 человека, за весь период — 182 429.
  • Владимир Путин отметил сохранение у него хороших показателей иммунитета после прививки от COVID-19.
  • НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса на основе вируса гриппа.
  • В "Векторе" заявили, что для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований.
  • По словам главврача больницы №40 в Коммунарке, летальность от COVID-19 среди невакцинированных пациентов в четыре раза выше.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 566 376 случаев заражения, из них новых — 1 424.
  • В столице зарегистрировали 50 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 5 апреля.
  • Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве одной из лучших в стране.
  • Привившиеся от ковида доноры смогут сдать плазму с антителами в течение шести месяцев с 31-го дня после вакцинации вторым компонентом препарата "Спутник V".

Мир

  • Всего зафиксировано более 216,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • СМИ: в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации.
  • В ВОЗ призвали к очному обучению школьников в новом учебном году. Там отметили, что закрытие школ снижает успеваемость и увеличивает вероятность того, что дети бросают учебу.
  • Исследование: эффективность вакцины Pfizer через 15 недель после второй дозы может упасть до 29%.
Теги
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