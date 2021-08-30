В Москве минимум смертей от ковида с 5 апреля. Главное о коронавирусе за 30 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 901 152 случая заражения, из них новых — 18 325. За сутки умерли 792 человека, за весь период — 182 429.
- Владимир Путин отметил сохранение у него хороших показателей иммунитета после прививки от COVID-19.
- НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса на основе вируса гриппа.
- В "Векторе" заявили, что для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований.
- По словам главврача больницы №40 в Коммунарке, летальность от COVID-19 среди невакцинированных пациентов в четыре раза выше.
Москва
- Всего зафиксировано 1 566 376 случаев заражения, из них новых — 1 424.
- В столице зарегистрировали 50 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 5 апреля.
- Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве одной из лучших в стране.
- Привившиеся от ковида доноры смогут сдать плазму с антителами в течение шести месяцев с 31-го дня после вакцинации вторым компонентом препарата "Спутник V".
Мир
- Всего зафиксировано более 216,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- СМИ: в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации.
- В ВОЗ призвали к очному обучению школьников в новом учебном году. Там отметили, что закрытие школ снижает успеваемость и увеличивает вероятность того, что дети бросают учебу.
- Исследование: эффективность вакцины Pfizer через 15 недель после второй дозы может упасть до 29%.