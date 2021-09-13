Вакцинация среди беременных в Петербурге. Главное о коронавирусе за 13 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 158 248 случаев заражения, из них новых — 18 178. За сутки умерли 719 человек, за весь период — 193 468.
- Путин заявил, что ситуация с ковидом остается сложной, болеют даже в его окружении.
- В Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавируса среди беременных.
- Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год.
Москва
- Всего зафиксировано 1 588 195 случаев заражения, из них новых — 2 022.
- Москва передала "Нацимбио" 7,5 т плазмы переболевших для испытаний лекарства.
- В столице первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 5 млн человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 224,8 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- РФПИ заявил, что "Спутник Лайт" показал эффективность до 83,7% среди пожилых в Аргентине.
- Главные санитарные врачи Британии рекомендовали вакцинировать подростков от коронавируса.
- В Японии эффективность вакцины от Pfizer оценили в 85–96%.
- В Словакии начинают делать прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.
- В Литве ввели жесткие ограничения для непривившихся от коронавируса.
- В Грузии начинает работать общественный транспорт. Его работу до этого приостановили с 14 августа из-за роста числа заражений коронавирусом.
- Ученые призвали отказываться от программ ревакцинации от COVID-19.
- РНК-вакцины оказались неодинаково эффективными для людей разных возрастов.