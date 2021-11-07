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Недельные максимумы и снижение темпов распространения.
Недельные максимумы и снижение темпов распространения.
Недельные максимумы и снижение темпов распространения.
Недельные максимумы и снижение темпов распространения.
Недельные максимумы и снижение темпов распространения.
Пандемия COVID-19

Недельные максимумы и снижение темпов распространения. Главное о коронавирусе за 7 ноября

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 795 095 случаев заражения, из них новых — 39 165. За сутки умерли 1 179 человек, за весь период — 246 814. 
  • Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России и смертность из-за нее установили на этой неделе очередные максимумы (281 305 и 8 276 случаев), однако темп распространения инфекции снижается.
  • Граждан следует обязать пройти вакцинацию от коронавируса для того, чтобы прекратить пандемию, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.
  • Эксперты объяснили симптомы ложного обморожения у больных COVID-19. Поражения кожи связаны с воспалением сосудов. Симптом "ковидных пальцев" входит в перечень распространенных кожных проявлений.
  • Свыше 10 тыс. гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией получили экстренную помощь в медучреждениях военного ведомства с начала этого года.
  • Глава Новосибирска Анатолий Локоть, который ранее был госпитализирован в больницу из-за заражения коронавирусом, выписан из лечебного учреждения и вернулся к работе.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 861 624 случая заражения, из них новых — 4 975, это минимум с 13 октября (данные Оперштаба Москвы).
  • В Подмосковье зафиксировали суточный максимум заболевших COVID-19 (3 297 человек).

Мир

  • Всего зафиксировано более 249,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Японии за сутки не зафиксировали ни одного случая смерти из-за коронавируса — впервые за более чем один год и три месяца.

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Теги
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