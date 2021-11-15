Снижение заболеваемости в РФ, QR-коды в Петербурге. Главное о коронавирусе за 15 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 9 109 094 случая заражения, из них новых — 38 420. За сутки умерли 1 211 человек, за весь период — 256 597.
- Заболеваемость в стране снизилась на прошлой неделе впервые за два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Негативных последствий от неоднократной ревакцинации выявлено не было, защитный уровень иммунитета сохраняется, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Система QR-кодов вводится в Петербурге для посещения фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и для церемоний бракосочетания. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов.
- Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Полный текст его интервью ТАСС читайте по ссылке.
- Привитых "Спутником V" россиян начнут пускать в Израиль с 1 декабря.
Москва
- Всего зафиксирован 1 898 951 случай заражения, из них новых — 3 789. Госпитализированы 1 007 человек.
- Снижение заболеваемости в городе фиксируется вторую неделю подряд, а за последние семь дней ее показатель опустился на 23%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 теперь можно подать онлайн.
Мир
- Всего зафиксировано более 253,4 млн случаев заражения, умерли 5 103 396 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти ряда европейских стран на фоне резкого всплеска заболеваемости вынуждены усиливать антикоронавирусные ограничения, в том числе для непривитых граждан.
- Индия разрешила въезд без карантина привитым туристам из России и еще 98 стран.