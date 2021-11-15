{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Снижение заболеваемости в РФ, QR-коды в Петербурге.
Снижение заболеваемости в РФ, QR-коды в Петербурге.
Снижение заболеваемости в РФ, QR-коды в Петербурге.
Снижение заболеваемости в РФ, QR-коды в Петербурге.
Снижение заболеваемости в РФ, QR-коды в Петербурге.
Пандемия COVID-19

Снижение заболеваемости в РФ, QR-коды в Петербурге. Главное о коронавирусе за 15 ноября

© Максим Киселев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 109 094 случая заражения, из них новых — 38 420. За сутки умерли 1 211 человек, за весь период — 256 597. 
  • Заболеваемость в стране снизилась на прошлой неделе впервые за два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Негативных последствий от неоднократной ревакцинации выявлено не было, защитный уровень иммунитета сохраняется, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • Система QR-кодов вводится в Петербурге для посещения фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и для церемоний бракосочетания. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов. 
  • Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Полный текст его интервью ТАСС читайте по ссылке.
  • Привитых "Спутником V" россиян начнут пускать в Израиль с 1 декабря.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 898 951 случай заражения, из них новых — 3 789. Госпитализированы 1 007 человек.  
  • Снижение заболеваемости в городе фиксируется вторую неделю подряд, а за последние семь дней ее показатель опустился на 23%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
  • Заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 теперь можно подать онлайн.

Мир

  • Всего зафиксировано более 253,4 млн случаев заражения, умерли 5 103 396 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти ряда европейских стран на фоне резкого всплеска заболеваемости вынуждены усиливать антикоронавирусные ограничения, в том числе для непривитых граждан.
  • Индия разрешила въезд без карантина привитым туристам из России и еще 98 стран.
Теги
Пандемия COVID-19
В Испании женщина спаслась от предполагаемого агрессора, показав жест о помощи из соцсетей
По данным газеты El Pais, женщина показала одной из работниц частной клиники жест, символизирующий в соцсетях домашнее насилие
Читать полностью